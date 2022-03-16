В Казахстане ограничат работу карт Сбербанка

Будет частично ограничена работа карт MasterCard с 18 марта и карт Visa — c 20 марта 2022 года

НУР-СУЛТАН, 16 мар — Sputnik. Сбербанк Казахстан ограничит работу карт банка: с 18 марта – карт Visa и с 20 марта – карт MasterCard, сообщили в пресс-службе банка корреспонденту Sputnik Казахстан.



"Ограничения заключаются в следующем - будут ограничены переводы с карт Сбера на карты других банков, будет недоступно снятие денег с банкоматов других банков. При этом внутри сети Сбербанка все работает в полном объеме", - сообщили в банке.



В остальном же карты СберБанка (Visa и MasterCard) не перестают работать, но ограничены в функционале. Они продолжают работать на территории Казахстана в сети Сбербанка.



Также можно будет, как и раньше, проводить оплату в POS-терминалах СберБанка, получать наличные в банкоматах СберБанка, а также осуществлять платежи и переводы в мобильном приложении Sber KZ.



Вместе с тем в банке отметили, что клиенты могут подать заявки на открытие карт платежных систем МИР и China Union Pay.