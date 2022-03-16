В Казахстане ограничат работу карт Сбербанка

Будет частично ограничена работа карт MasterCard с 18 марта и карт Visa — c 20 марта 2022 года НУР-СУЛТАН, 16 мар — Sputnik. Сбербанк Казахстан ограничит работу карт банка: с 18 марта – карт Visa и с 20 марта – карт MasterCard, сообщили в пресс-службе банка корреспонденту Sputnik Казахстан.
"Ограничения заключаются в следующем - будут ограничены переводы с карт Сбера на карты других банков, будет недоступно снятие денег с банкоматов других банков. При этом внутри сети Сбербанка все работает в полном объеме", - сообщили в банке.
В остальном же карты СберБанка (Visa и MasterCard) не перестают работать, но ограничены в функционале. Они продолжают работать на территории Казахстана в сети Сбербанка.
Также можно будет, как и раньше, проводить оплату в POS-терминалах СберБанка, получать наличные в банкоматах СберБанка, а также осуществлять платежи и переводы в мобильном приложении Sber KZ.
Вместе с тем в банке отметили, что клиенты могут подать заявки на открытие карт платежных систем МИР и China Union Pay.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.