Цены на жилье и курс доллара: аналитики советуют готовиться к худшему

Сразу же, как тенге в очередной раз рухнул, реакция от рынка недвижимости не заставила себя ждать – застройщики заявили, что приостанавливают продажи, а продавцы «вторички» тут же принялись поднимать ставки. Как быть тем, кто собирается обзавестись квартирой – покупать сейчас или дождаться лучших времен? Отсюда вытекает второй немаловажный вопрос – вообще наступят ли эти лучшие времена? Своими рекомендациями и прогнозами на этот счет с корреспондентом Azattyq Rýhy
поделились эксперты рынка.
Казахстанский рынок жилья лихорадит уже давно – сначала карантин, потом пенсионные сбережения, затем январские события, теперь обрушение курса тенге. Последний шторм в виде резко выросшего доллара застал людей врасплох.
«На сегодняшний день паника существует. Последние девальвационные процессы очень плохо повлияли на экономическую ситуацию в целом в республике, и на рынке недвижимости в том числе. Мы сейчас встали на период стагнации, при котором потребительский спрос начинает выходить на отрицательный уровень», - констатирует президент казахстанской Федерации недвижимости Ермек Мусрепов.
С застройщиками все понятно – они вынужденно остановили продажи, объяснив это закупкой стройматериалов в инвалюте. Но поведение владельцев «вторичного» жилья не поддается никакой логике. Они поднимают ценники при любом раскладе – будь это политические события, девальвации, валютные скачки или какие-то реформы. Вот и на этот раз они создали сумятицу, накрутив цены.
«Многие люди в растерянности. Но как всегда каждая категория ищет свою нишу. Продавцы спешат, следом за повышением курса поднимают, корректируют стоимость своих объектов. Все равно все продавцы ориентируются на курс доллара. Каждый собственник выставляет ценник на свою квартиру с прицелом – сколько это будет по курсу в долларах. Поэтому сейчас большая часть продавцов корректирует ценник в сторону повышения», - рассказывает президент объединенной Ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко.
Однако не все любители легкой наживы смогут продать свои апартаменты по завышенным ценникам. В первую очередь шанс реализовать недвижимость есть у тех, кто здраво и адекватно смотрит на ситуацию, не пытаясь втридорога продать жилье. Такие продавцы тоже есть, но их совсем мало.
«Если говорить о покупателях, то они так же разделились на два сегмента. Есть те, которые спешат сделать покупку, потому что у них до первого апреля есть возможность использовать свои пенсионные накопления. И есть те, которые решили подождать, потому что не может вечно все продолжаться, и они ждут обрушения цены. Здесь, конечно, каждая сторона думает по-своему, у них есть свои аргументы, они, конечно, слушают специалистов, читают информацию, но остаются при своем мнении», - утверждает Лариса Степаненко.
Сейчас многие клиенты столкнулись с еще одной проблемой – это трудности со снятием денег с банковских счетов.
«К примеру, сегодня была сделка: задаток оформили, стороны договорились о совершении сделки, но затягивается период снятия наличных денег с банковских счетов, например, в валюте, в долларах. Поэтому приходится все соглашения задатков с большим сроком указывать, потому что в банке заказать деньги – это достаточно долгий период. Вот, например, заказали деньги 10 марта и только 25 марта они получили их, чтобы рассчитаться по сделке. Вот это реальные трудности, с которыми сейчас при расчетах сталкиваются продавцы и покупатели. Но, тем не менее, сделки происходят, потому что жизнь никто не отменяет и у всех есть свои задачи», - подчеркивает глава объединенной Ассоциации риэлторов Казахстана.
Теперь что касается цен. Надеяться на то, что еще можно будет «урвать» квартиру в новостройке по адекватной цене, не стоит. «Первичный» рынок станет еще более недосягаемым, предупреждают эксперты. Ценники будут расти в геометрической прогрессии. И в первую очередь на самые роскошные апартаменты бизнес и элит-класса.
«На первичном рынке сейчас застройщики приостановили продажу, и мы должны понимать, что будет повышение цены, потому что если вырос доллар, то опять застройщики будут говорить о том, что они закупают на валюту стройматериалы и, соответственно, цены повышаются. И как раз ситуация на первичном рынке позволяет вторичному рынку быть в цене. Ситуация первичного рынка оставляет в спросе вторичный рынок», - поясняет Степаненко.
Поэтому по жилью 3 и 4 категорий – комфорт и эконом-класса – возможно, цены откатятся назад. Корректировку ценников аналитики ожидают в самое ближайшее время, так как, во-первых, с апреля многие не смогут воспользоваться пенсионными, во-вторых, в эконом-сегменте используют в основном местные стройматериалы.
«Весной мы ожидаем корректировку цен. И параллельно прогнозируем, что стоимость будет корректироваться из-за отсутствия платежеспособного спроса населения. Доход населения упал, и в связи с этим стоимость квадратного метра будет корректироваться в сторону уменьшения. Доходов нет у населения, и будет рефинансирование. Еще первого апреля порог достаточности будет изменен где-то на 70% по пенсионной программе. Все возможные дополнительные инструменты для приобретения недвижимости будут, определенно, блокированы на экономической ситуации в данном случае», - заключил глава казахстанской Федерации недвижимости Ермек Мусрепов.