Как нужно встречать Наурыз, чтобы изменить свою жизнь к лучшему

С самого начала времён люди придавали большое значение смене природных циклов, завершению одних и началу других.



И особенно торжественно жители нашей планеты праздновали завершение одного годового цикла и рождение нового. Эти празднества в разных частях света происходили в разное время и назывались по-разному. Но у всех них было нечто общее, а именно намерение оставить в старом году всё плохое, всё неприятное, гнетущее, а новый год встретить в светлом, радостном настроении и красивом наряде, в компании родных и друзей, накрыть шикарный стол и желать всем только самого лучшего.



В этом плане казахстанцам повезло: они могут праздновать новый год и обновлять свою жизнь по несколько раз за цикл. Сначала вместе со всей планетой 1 января. Через 13 дней можно встретить новый год по старому стилю. В период с 21 января по 21 февраля наступает время для празднования китайского нового года. Некоторые казахстанцы отмечают и его тоже.



Но всё это можно считать разогревом для встречи главного праздника – Наурыза. Обычно он отмечается 21-22 марта – во время весеннего равноденствия.



Это праздник возник ещё в древнейшую дописьменную эпоху, до возникновения современных религий и многих государств, и с древнеперсидского его название переводится как "новый день". Он символизирует рождение новой жизни, избавление от невзгод, ненависти, вражды, долгов, приход тепла, гостей, веселья, новых возможностей.



Считалось, чтобы в новом году человеку сопутствовала удача, ему нужно успеть до Наурыза покаяться в грехах, простить обидчиков, вернуть долги, постараться завершить начатые дела, избавиться от ненужного хлама.



А чтобы начало новой жизни было максимально приятным люди готовили особые праздничные угощения. И самым главным из них было блюдо наурыз-коже. Его готовят из семи ингредиентов: вода, сушеное или вяленое мясо, соль, масло или жир, злаки, кефир. Каждый компонент блюда символизирует одно из семи жизненных начал: рост, удачу, счастье, богатство, здоровье, мудрость и покровительство небес.



Семёрка на Востоке считается символом удачи, и поэтому тому, кто откушает это угощение, обязательно улыбнётся фортуна. И поэтому в этот день ещ` рекомендуют посетить семь домов, чтобы обеспечить себе процветание.



Нет одного единственного правильного рецепта наурыз-коже. Но есть обязательные составляющие: вода, мясо, соль, злаки.



Другой магический атрибут праздника – это белый цвет. Так как это переломный момент весеннего равноденствия, когда прибавляется свет и уменьшается тьма, то чтобы света было ещё больше на столе необходимо угощение белого цвета – молочная пища – кумыс, шубат, творог. Если не было молочного (хотя такое редко случалось у кочевников), то посуду наполняли ключевой водой.



В Наурыз проводятся масштабные народные гуляния. Самыми популярными развлечениями считаются национальные игры и забавы: кыз куу, алтыбақан құру, национальные танцы, кoкпар, байга.



Существует поверье, что в ночь на 22 марта жилище может посетить мифический дух в белых одеяниях, раздающий счастье – Кадыр-Ата. Если дом чистый, а хозяева благородны душой – Кадыр-Ата благословляет дом, которому теперь будет сопутствовать благополучие.



Ещё было принято оставлять на столе чашку, наполненную мукой или сахаром. Говорили, что если помыслы хозяев дома чисты, то Кадыр Ата зайдёт и оставит на муке знак.



Тюркские и иранские народы отмечают Наурыз уже пять тысяч лет. Но не так давно – в 2009 году ЮНЕСКО включило его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, и с этого времени 21 марта объявлено Международным днём Наурыз.