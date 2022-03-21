«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Марта
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 505.22 KZT
  • €1 = 558.72 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как нужно встречать Наурыз, чтобы изменить свою жизнь к лучшему

Просмотров:284 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Как нужно встречать Наурыз, чтобы изменить свою жизнь к лучшему
Иллюстративное фото
С самого начала времён люди придавали большое значение смене природных циклов, завершению одних и началу других.

И особенно торжественно жители нашей планеты праздновали завершение одного годового цикла и рождение нового. Эти празднества в разных частях света происходили в разное время и назывались по-разному. Но у всех них было нечто общее, а именно намерение оставить в старом году всё плохое, всё неприятное, гнетущее, а новый год встретить в светлом, радостном настроении и красивом наряде, в компании родных и друзей, накрыть шикарный стол и желать всем только самого лучшего.

В этом плане казахстанцам повезло: они могут праздновать новый год и обновлять свою жизнь по несколько раз за цикл. Сначала вместе со всей планетой 1 января. Через 13 дней можно встретить новый год по старому стилю. В период с 21 января по 21 февраля наступает время для празднования китайского нового года. Некоторые казахстанцы отмечают и его тоже.

Но всё это можно считать разогревом для встречи главного праздника – Наурыза. Обычно он отмечается 21-22 марта – во время весеннего равноденствия.

Это праздник возник ещё в древнейшую дописьменную эпоху, до возникновения современных религий и многих государств, и с древнеперсидского его название переводится как "новый день". Он символизирует рождение новой жизни, избавление от невзгод, ненависти, вражды, долгов, приход тепла, гостей, веселья, новых возможностей.

Считалось, чтобы в новом году человеку сопутствовала удача, ему нужно успеть до Наурыза покаяться в грехах, простить обидчиков, вернуть долги, постараться завершить начатые дела, избавиться от ненужного хлама.

А чтобы начало новой жизни было максимально приятным люди готовили особые праздничные угощения. И самым главным из них было блюдо наурыз-коже. Его готовят из семи ингредиентов: вода, сушеное или вяленое мясо, соль, масло или жир, злаки, кефир. Каждый компонент блюда символизирует одно из семи жизненных начал: рост, удачу, счастье, богатство, здоровье, мудрость и покровительство небес.

Семёрка на Востоке считается символом удачи, и поэтому тому, кто откушает это угощение, обязательно улыбнётся фортуна. И поэтому в этот день ещ` рекомендуют посетить семь домов, чтобы обеспечить себе процветание.

Нет одного единственного правильного рецепта наурыз-коже. Но есть обязательные составляющие: вода, мясо, соль, злаки.

Другой магический атрибут праздника – это белый цвет. Так как это переломный момент весеннего равноденствия, когда прибавляется свет и уменьшается тьма, то чтобы света было ещё больше на столе необходимо угощение белого цвета – молочная пища – кумыс, шубат, творог. Если не было молочного (хотя такое редко случалось у кочевников), то посуду наполняли ключевой водой.

В Наурыз проводятся масштабные народные гуляния. Самыми популярными развлечениями считаются национальные игры и забавы: кыз куу, алтыбақан құру, национальные танцы, кoкпар, байга.

Существует поверье, что в ночь на 22 марта жилище может посетить мифический дух в белых одеяниях, раздающий счастье – Кадыр-Ата. Если дом чистый, а хозяева благородны душой – Кадыр-Ата благословляет дом, которому теперь будет сопутствовать благополучие.

Ещё было принято оставлять на столе чашку, наполненную мукой или сахаром. Говорили, что если помыслы хозяев дома чисты, то Кадыр Ата зайдёт и оставит на муке знак.

Тюркские и иранские народы отмечают Наурыз уже пять тысяч лет. Но не так давно – в 2009 году ЮНЕСКО включило его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, и с этого времени 21 марта объявлено Международным днём Наурыз.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика