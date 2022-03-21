Фейк: "Президент подписал указ о списании потребительских кредитов"

В Казнете распространяется видео, в заголовке которого сказано, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о списании 90 процентов всех потребительских кредитов, выданных населению. Эта информация - фейк, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
На самом деле подобного указа Президент страны не подписывал. Более того, в самом видео речь идет не об указе Главы государства, а о законопроекте о банкротстве физических лиц, который ранее разъяснял вице-министр финансов Марат Султангазиев.
Проект не предусматривает списание 90 процентов кредитных займов. Он рассчитан на восстановление платежеспособности населения и помощь добросовестным заемщикам.
В частности, законопроект предусматривает возможность получения в суде рассрочки на выплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. Если же стабильного источника дохода у должника нет, то проект предусматривает два варианта: внесудебное и судебное банкротство. Подробнее об этих процедурах можно прочесть здесь.
Таким образом, заголовок видеоролика кликбейтный. Такие заголовки рассчитаны на привлечение внимания пользователей и тем самым на достижение большего количества просмотров новости или видеоролика. Зачастую информация в таких заголовках намеренно искажается, а факты преувеличиваются.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz