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Фейк: "Президент подписал указ о списании потребительских кредитов"

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Фейк: "Президент подписал указ о списании потребительских кредитов"
Иллюстративное фото
В Казнете распространяется видео, в заголовке которого сказано, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о списании 90 процентов всех потребительских кредитов, выданных населению. Эта информация - фейк, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

На самом деле подобного указа Президент страны не подписывал. Более того, в самом видео речь идет не об указе Главы государства, а о законопроекте о банкротстве физических лиц, который ранее разъяснял вице-министр финансов Марат Султангазиев.

Проект не предусматривает списание 90 процентов кредитных займов. Он рассчитан на восстановление платежеспособности населения и помощь добросовестным заемщикам.

В частности, законопроект предусматривает возможность получения в суде рассрочки на выплату долгов до пяти лет при наличии стабильного дохода. Если же стабильного источника дохода у должника нет, то проект предусматривает два варианта: внесудебное и судебное банкротство. Подробнее об этих процедурах можно прочесть здесь.

Таким образом, заголовок видеоролика кликбейтный. Такие заголовки рассчитаны на привлечение внимания пользователей и тем самым на достижение большего количества просмотров новости или видеоролика. Зачастую информация в таких заголовках намеренно искажается, а факты преувеличиваются.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Richo (Посетители) Сегодня, 16:35
Кредиты незаконно выданные в период девальвации (с 2012 по 2014 годы) - должны быть полностью списаны, а те, кто их выдавал жёстко наказаны. Это обыкновенное мошенничество, когда тебе выдали деньги, которые на следующий день превратились в фантики! Вот фантиками и отдавать будем. Ни копейки не получат.
 
 

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