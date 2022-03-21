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Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:25
Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм
Иллюстративное фото
Тверской суд Москвы запретил в России работу соцсетей Facebook и Instagram за экстремизм, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Подчеркивается, что решение необходимо исполнять немедленно.

Иск о признании компании Meta, владеющей сервисами, экстремистской, подала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве пояснили, что намерены оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований удалить фейки о спецоперации российских войск на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

По мнению прокуроров, экстремистская информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом, а компания нарушила собственные правила, разрешив публиковать призывы к убийству российских военных.

Подчеркивается, что решение суда не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.
Кроме того, не предусмотрено наказания за пользование сервисами компании.

Как заявила на заседании представитель Meta, российские пользователи рассчитывают на Facebook и Instagram как на платформы для общения.

Она подчеркнула, что информация, вызвавшая претензии властей, составляет ничтожную часть от общего потока и компания уже заплатила штрафы за нарушения.
В Meta добавили, что блокировка приведет к потере доступа к огромному количеству "непротиворечивой информации".

После начала российской военной специальной операции по демилитаризации Украины компания Meta Platforms временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Как пояснил вице-президент Ник Клегг, новые правила будут работать только на Украине. При этом он добавил, что корпорация "не потерпит русофобии".

Генпрокуратура через суд потребовала признать Meta экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Роскомнадзор ограничил доступ пользователей в России к Instagram. Еще раньше ведомство заблокировало и Facebook — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.


Источник: ria.ru
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