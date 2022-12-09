Три «вау» про Актау в видении режиссера из России

Первое «вау!»



Второе «вау!»



Ну и «вау!» номер 3

Магомед Кумыков – режиссер, актер и сценарист

Когда мы любим человека, прошу не путать с влюблённостью, то не выделяем внешние или даже внутренние черты, из-за которых его любим. Это что-то комплексное, всеобъемлющее, накрывающее с головой. Сложно объяснимое.Мне только предстоит разобраться в своих чувствах. Да и 2 месяца - это любовь на тонких ножках. Поживём - увидим. А пока хожу, дышу, присматриваюсь...Уже сейчас я могу выделить ряд интересных для себя особенностей. Хотя, понимаю, что для местных жителей ничего удивительного в моём топ-3 личных «вау!», скорее всего, нет.Про достопримечательности - маяк, набережную и даже верблюдов писали и снимали многие публицисты и блогеры.О людях тоже - велосипеда не изобрету. Приветливые, открытые и старающиеся помочь словом и делом. Лично на себе уже несколько раз убедился.Перед вами три пункта, которые бросились мне в глаза и в какой-то степени даже удивили.Актау - город цифр! Вместо названий микрорайонов и улиц здесь сплошная нумерация. Первый день я думал, это какие-то шифровки: 10-22, 14-25, 7-2.Но потом понял, насколько это удобно, особенно для приезжего человека. Не секрет, что новичку всегда сложно ориентироваться в чужой местности по улицам в честь знаковых событий, дат и людей. Даже наличие навигаторов не всегда спасает ситуацию.А тут достаточно знать свой номер микрорайона, и парочки микрорайонов слева и справа, и вот ты уже имеешь представление о местоположении остальных. Удобно.Это деревья! Растущие здесь, как подсказывает мне мой внутренний аграрий, вопреки!Грунт абсолютно мёртвый. Капнешь воду, так она и не впитается. Понятно, что далеко не каждое растение тут приживается. И совершенно ясно, что без человека это сделать практически невозможно. Практически к каждому дереву подведена поливочная система. Как я понял, здесь практически нет грунтовых пресных вод, и в прямом смысле слова живительная влага опресняется искусственно.Сразу по другому начинаешь ценить местную флору. Рука не поднимается сломать даже сухую ветку, бьющуюся на ветру об окно. В нескольких микрорайонах обратил внимание на свежеспиленные деревья. Хочется верить, что это санитарная вырубка. И на их месте будут молодые деревца.Потребление пива женщинами из больших кружек через коктейльную трубочку!Сначала подумал, что это какой-то прикол одной, отдельно взятой, точнее, увиденной гражданки. Ну, мало ли, возомнила себе Дайкири или Маргариту... Так нет же, почти все употребляющие пенное, пьют через трубочку!Подойти, спросить постеснялся, но тут же выдвинул две гипотезы: 1 - не хотят стирать губнушку о кружку и 2 - тяжело эту самую кружку поднимать.Если я заблуждаюсь в своих догадках, прошу понять и простить. А пока для меня это остаётся загадкой уровня Бермудского треугольника и почему Димаш такой популярный в России?