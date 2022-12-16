Чужакам здесь место: хозяйка кофейни в Актау поделилась наблюдениями о приезжих

Первая категория – «транзитные пассажиры»

Вторая категория – «люди, для которых нет ничего более постоянного, чем временное»

И, наконец, третья категория – «неведомые космические лучи»

У нас настолько тихая кофейня, что порой, проходя мимо, люди думают: «Так... Что-то с ними явно не так, пойду-ка я дальше в «Арабику» или прокачусь до «Микосты».Хотя с этим можно поспорить, ведь немноголюдное место и ароматный кофе могут стать в какой-то момент самой лучшей компанией.Но так было не всегда. В конце сентября и практически весь октябрь у нас был аншлаг. По правде говоря, мне до сих пор стыдно в этом признаться, но мы обрадовались.Стыдно, потому что осознаешь, что люди покинули страну в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, местные знакомые жаловались, что их выселяют в погоне за сверхприбылью, в целом передавалось какое-то общее тревожное состояние, чувство неопределенности. Но вместе с этим город ожил, людей в казахстанской Аризоне стало больше, общепит радовался хорошим продажам, и ничего с этим не поделаешь.Спустя время страсти поутихли, приезжих в нашей кофейне и на улицах города стало значительно меньше, и все вернулось на круги своя.Но, возвращаясь назад на два месяца, можно вспомнить портрет северных гостей, которые часто брали у нас капучино.Мы их поделили на три условные категории. Все персонажи невымышленные, совпадения неслучайны, но никак не претендуем на истину в последней инстанции.Самый многочисленный вид гостей, популярный в начале октября. Скучающий вид, ноутбуки благородного серого цвета, вдумчивое изучение сервисов по продаже авиабилетов, выбор страны, куда они отправятся дальше.Что отличало этих гостей - совсем небольшой интерес к местности или же полное его отсутствие. Город (а может и страна) выглядели для них обычным перевалочным пунктом на пути к неизведанному.Такие скучающие лица часто видишь в терминалах во франкфуртском аэропорту или огромных очередях аэропорта имени Ататюрка.Привыкнув к частным перелетам, люди достаточно спокойно и устало реагируют, видя других пассажиров - самых разных национальностей и вероисповеданий.Эти гости, как правило, почти не задавали вопросов и лишь удивленно приподнимали брови, пересчитывая в уме курсовую разницу, пытаясь, наверное, уяснить логику ценообразования в этой стране, где арендное жилье необоснованно дорогое, а кофе, к примеру, подозрительно дешевый.Это те, кто приехал на время, но даже за это короткое время успел что-то создать, что-то изменить вокруг себя, что-то увидеть.Организовать субботники, поездить по природным локациям, провести мастер-классы, консультации, изучить город вдоль и поперек, забрести на местные рынки. Словом, прожить этот временной отрезок максимально насыщенно.Мне особенно запомнился ролик, которые многие приняли за официальную рекламу знаменитого «Казахстанского» шоколада кондитерской фабрики «Рахат» и расхваливали его маркетологов.А оказалось, что ролик (в нем, кстати, очень красочно обыгрывается релокация из России в Казахстан) был «несогласованной рекламой» и сняли его сотрудники российского креативного агентства «Громкие рыбы».Многие из них побыли несколько месяцев в Казахстане и вернулись обратно или поехали дальше, вкусив, и, думаю, по достоинству оценив, степной «вкус свободы».Не все любят теорию Л.Гумилева, но мне в ней больше всего запомнилось то, что обычно вызывает критику - его предположение о том, что на пассионарность влияет воздействие космических лучей.Самый редкий вид гостей я окрестила «пассионариями» - теми, кто способен получать из внешней среды больше энергии, чем требуется для выживания.Что отличает этих людей? Гибкий ум, умение видеть вещи иначе, открытость всему новому.С самого начала они не стесняются говорить о том, что белое - это белое, а черное - это черное. Именно черное, а не все-не-так-однозначно-серое.Некоторые из них уже не только работают, но и даже создают рабочие места, пытаются интегрироваться в общество, активно изучая язык, покупая словари и внимательно слушая рассказы о местном менталитете. Еще они объединяются в разного рода комьюнити, которые включают и местных жителей. Так, например, если я не ошибаюсь, именно релокантами был открыт «казахский разговорный клуб» в Актау.Я не думаю, что они все видят в розовом свете, перемены всем дались нелегко. Но, как правило, замечая недостатки местности, они больше говорят о ее достоинствах. Пытаются понять, а не оценить.Останутся они или уедут, решать только им. Но мне кажется, что таким людям везде будет хорошо, они везде найдут себя. Или же космические лучи вновь им помогут.