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Чужакам здесь место: хозяйка кофейни в Актау поделилась наблюдениями о приезжих

Просмотров:11 Опубликовано: Сегодня, 15:52
Чужакам здесь место: хозяйка кофейни в Актау поделилась наблюдениями о приезжих
Камшат Жумагулова
У нас настолько тихая кофейня, что порой, проходя мимо, люди думают: «Так... Что-то с ними явно не так, пойду-ка я дальше в «Арабику» или прокачусь до «Микосты».

Хотя с этим можно поспорить, ведь немноголюдное место и ароматный кофе могут стать в какой-то момент самой лучшей компанией.

Но так было не всегда. В конце сентября и практически весь октябрь у нас был аншлаг. По правде говоря, мне до сих пор стыдно в этом признаться, но мы обрадовались.

Стыдно, потому что осознаешь, что люди покинули страну в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, местные знакомые жаловались, что их выселяют в погоне за сверхприбылью, в целом передавалось какое-то общее тревожное состояние, чувство неопределенности. Но вместе с этим город ожил, людей в казахстанской Аризоне стало больше, общепит радовался хорошим продажам, и ничего с этим не поделаешь.

Спустя время страсти поутихли, приезжих в нашей кофейне и на улицах города стало значительно меньше, и все вернулось на круги своя.

Но, возвращаясь назад на два месяца, можно вспомнить портрет северных гостей, которые часто брали у нас капучино.

Мы их поделили на три условные категории. Все персонажи невымышленные, совпадения неслучайны, но никак не претендуем на истину в последней инстанции.

Чужакам здесь место: хозяйка кофейни в Актау поделилась наблюдениями о приезжих


Первая категория – «транзитные пассажиры»


Самый многочисленный вид гостей, популярный в начале октября. Скучающий вид, ноутбуки благородного серого цвета, вдумчивое изучение сервисов по продаже авиабилетов, выбор страны, куда они отправятся дальше.

Что отличало этих гостей - совсем небольшой интерес к местности или же полное его отсутствие. Город (а может и страна) выглядели для них обычным перевалочным пунктом на пути к неизведанному.

Такие скучающие лица часто видишь в терминалах во франкфуртском аэропорту или огромных очередях аэропорта имени Ататюрка.

Привыкнув к частным перелетам, люди достаточно спокойно и устало реагируют, видя других пассажиров - самых разных национальностей и вероисповеданий.

Эти гости, как правило, почти не задавали вопросов и лишь удивленно приподнимали брови, пересчитывая в уме курсовую разницу, пытаясь, наверное, уяснить логику ценообразования в этой стране, где арендное жилье необоснованно дорогое, а кофе, к примеру, подозрительно дешевый.

Вторая категория – «люди, для которых нет ничего более постоянного, чем временное»


Это те, кто приехал на время, но даже за это короткое время успел что-то создать, что-то изменить вокруг себя, что-то увидеть.

Организовать субботники, поездить по природным локациям, провести мастер-классы, консультации, изучить город вдоль и поперек, забрести на местные рынки. Словом, прожить этот временной отрезок максимально насыщенно.

Мне особенно запомнился ролик, которые многие приняли за официальную рекламу знаменитого «Казахстанского» шоколада кондитерской фабрики «Рахат» и расхваливали его маркетологов.

А оказалось, что ролик (в нем, кстати, очень красочно обыгрывается релокация из России в Казахстан) был «несогласованной рекламой» и сняли его сотрудники российского креативного агентства «Громкие рыбы».

Многие из них побыли несколько месяцев в Казахстане и вернулись обратно или поехали дальше, вкусив, и, думаю, по достоинству оценив, степной «вкус свободы».

И, наконец, третья категория – «неведомые космические лучи»


Не все любят теорию Л.Гумилева, но мне в ней больше всего запомнилось то, что обычно вызывает критику - его предположение о том, что на пассионарность влияет воздействие космических лучей. 

Самый редкий вид гостей я окрестила «пассионариями» - теми, кто способен получать из внешней среды больше энергии, чем требуется для выживания.

Что отличает этих людей? Гибкий ум, умение видеть вещи иначе, открытость всему новому.

С самого начала они не стесняются говорить о том, что белое - это белое, а черное - это черное. Именно черное, а не все-не-так-однозначно-серое.

Некоторые из них уже не только работают, но и даже создают рабочие места, пытаются интегрироваться в общество, активно изучая язык, покупая словари и внимательно слушая рассказы о местном менталитете. Еще они объединяются в разного рода комьюнити, которые включают и местных жителей. Так, например, если я не ошибаюсь, именно релокантами был открыт «казахский разговорный клуб» в Актау. 

Я не думаю, что они все видят в розовом свете, перемены всем дались нелегко. Но, как правило, замечая недостатки местности, они больше говорят о ее достоинствах. Пытаются понять, а не оценить.

Останутся они или уедут, решать только им. Но мне кажется, что таким людям везде будет хорошо, они везде найдут себя. Или же космические лучи вновь им помогут.

Камшат Жумагулова, хозяйка кофейни в г.Актау

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