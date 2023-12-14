Актауский бренд: польза, прочность, красота

Не секрет, что наряду с товарами и услугами города также могут позиционировать себя как бренды. Возьмём, к примеру, наш Актау.



Уже, к сожалению, в далёком прошлом город ассоциировался с идеальной чистотой улиц, утопающим в зелени оазисом в пустыне, удобными числовыми адресами и пр. Я даже помню, как в одно время однотипные и серые дома стали красить в разные оттенки. Город в то время многоцветно преобразился. Вид зданий с заложенными камнем лоджиями даже стал симпатичнее.



В настоящее время все это утрачено. Мы - не самый чистый город страны, и совсем не рукотворный Эдем, и даже числа городских адресов перемешались с названиями ЖК. Вот, правда, та пестрота фасадов кое-где осталась, а кое-где и выцвела. Но колорит нам сохраняют неубранные мусорные контейнеры и разномастные листочки объявлений и афиш, коими хаотично обклеены подъезды и остановки.



Сейчас времена меняются. Актау уже не город атомщиков, химиков и нефтяников. Город хочет позиционировать себя, как туристический курорт. А что у нас для этого есть? Мелеющее море и облезлые пластиковые пальмы? Даже знаменитые позорные тюльпаны и «звезданутое» небо канули в лету вместе с потраченным на них миллионами налогоплательщиков.



Конечно, надо понимать, что процесс создания уникального образа в сознании жителей и общественности страны о-очень долгосрочный, который не сразу покажет результат. Одних красивых картинок у блогеров будет недостаточно, нужно будет работать с конкретными изменениями в среде.



Надо разработать план действии с этапами внедрения той или иной концепции, что будет способствовать формированию и росту, как туристической так и и инвестиционной привлекательности. Самый наипервейший шаг – это борьба с вандализмом и бескультурием. Нужно прямо в мозгах людей, привычно живущих в «городе харчков», вырезать эту извилину дикости. Не губи! Не сори! Береги! Тут необходимы яркие прецеденты с освещением в СМИ. Одними увещеваниями в виде вайнов и плакатов здесь не помочь. Лишь массовые штрафы и вознаграждения дадут нужный эффект. И только так! Это своего рода создание желательной репутации города.



Далее Актау должен стать открытым во всех смыслах городом, комфортным, дружественным к окружающей среде, толерантным и дружественным к туристам, бизнесу, инвестициям, событиям, жизненному опыту, альтернативам. Стать лучшим городом мира для пешеходов, для велосипедистов, для спортсменов и изобретателей. Инновационный умный Актау должен представлять собой все многообразие креативного, культурного, устойчиво развивающегося города. Как пример, использовать с помощью архитектуры морской бриз для городской свежести в дневной испепеляющий зной и в ночную духоту. Как ещё пример, доступные уличные тренажеры, совмещенные с поливной системой, т.е. провел аэробную или силовую тренировку и тут же выкачал воду и полил деревья.



Те же актауские новостройки должны опираться на советский опыт. Построить дом, чтоб в нём не спечься, то есть планировать в двусторонней ориентации квартир, что обеспечивает их сквозное проветривание, совершенно необходимое в условиях нашего мегажаркого климата, который, кстати, занимает большую часть календарного года и дальнейшего повышения температур (пишу этот пост в холодной квартире без отопления, и сам себе не верю про жаркий климат))). Это прежде всего экономия электричества, иначе в наших новых односторонних квартирах лишь натужная работа армии сплит-систем дает прохладу и выбивает пробки.



Есть так называемая «триада Витрувия» - римского архитектора, жившего в I веке до нашей эры. В ней сформулированы три закона, которые в совокупности определяют сущность архитектуры: польза, прочность, красота. Причем, в этой формуле все составляющие равны. Это и должно стать основой для создания комфортной городской среды, удобной для проживания. Это и будет нужным ребрендингом АКТАУ!



Максат Акмуратов