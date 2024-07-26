У подростков в Актау нет точек притяжения!

Я живу в Актау с самого рождения, и у меня у самой уже подрастают двое детей. И, самое прискорбное, что за все 40 лет, что я живу в Актау, в нашем городе так и не появилась полноценная зона притяжения для подростков. Если для самых маленьких детей в городе существуют хоть какие-то детские площадки, то для подростков их нет совсем.

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В нашем городе отсутствуют скейт-площадки, зоны для вело- и роллер-спорта, паркур-площадки, интересные игровые пространства для старшего поколения детей и места для творческой самореализации. То, что имеется, нельзя назвать полноценными зонами отдыха. Это приводит к тому, что тинейджеры ищут альтернативные способы развлечения, которые иногда ведут к разрушению городской инфраструктуры, вандализму, увлечению наркотиками и другим проблемам.

Нам постоянно обещают, что Актау превратится в «казахстанский Дубай» с блестящими небоскребами и туристической инфраструктурой. Но, пока что все эти планы остаются на бумаге, а реальность такова, что нашим детям просто негде проводить время. Куда пойти отдыхать подросткам сейчас? Вы когда-нибудь задавались вопросом, чем занимаются и где гуляют тинейджеры в Актау? Как правило, они либо собираются в компьютерных клубах, либо просто «кучкуются» на набережной и в торговых центрах от нечего делать.

Актау страдает от нехватки разнообразных и качественных площадок для активного отдыха для детей +14. Подрастающее поколение в Актау занимается в основном в спортивных секциях, которые часто являются результатом родительских решений. Зато «большие» дяди думают только о деньгах, как бы построить очередную, никому не нужную, новостройку на спуске к морю, вместо того, чтобы создавать привлекательную инфраструктуру для молодежи.

Что наши подростки будут помнить о своем детстве? Где то место, к которому их будет тянуть всю жизнь? Где те места, которые будут формировать их счастливые воспоминания и любовь к родному городу? Где в Актау эти места счастливого детства? Увы, сегодня их просто нет. Каждый из вас может спросить своего ребенка: «Есть ли у тебя любимое место в городе?». Я уверена, что большинство из них ответит — море. Потому что в Актау, к сожалению, почти нет других мест, которые могли бы стать зонами притяжения.

У наших детей нет центра притяжения и комфортного места для отдыха, где они могли бы знакомиться, заводить друзей, весело проводить время и развиваться. И мы, взрослые, прекрасно понимаем, что воспоминания о детстве рождаются из счастливых моментов, проведенных в уютных дворах, на спортивных и творческих площадках, в дружеской атмосфере родного города. В Актау всего этого нет. У нас даже нет благоустроенного городского пляжа. Зато кругом одни запреты: сюда не ходи, здесь не купайся, с камней не прыгай. Вместо того, чтобы создать современные и безопасные зоны отдыха для горожан, нашим властям проще все ЗАПРЕТИТЬ.

От безысходности ребятня катается на самокатах и скейтбордах, ломая плитку вокруг монумента «Вечный огонь», либо используют непригодную для этого конструкцию в парке «Акбота», которую трудно назвать скейт-площадкой. Или и вовсе бегают по крышам недостроек, которых в городе, к слову, немало. Устраивают массовые драки, забивая друг друга толпой, как шакалы. Купаются в запрещенных местах, и бегают от спасателей и полицейских, чтобы их родителей не оштрафовали. Гуляют по ночам, нарушая тишину и спокойствие горожан. У актауских подростков довольно скудный выбор бесплатных развлечений — это придомовые футбольные поля и воркаут-площадки на набережной. На этом все варианты развлечений заканчиваются.

Зато в Актау есть Центр молодежи. Возможно, многие даже не знают о его существовании. Что это за Центр такой? Кто эта молодежь, которая посещает этот центр, и чем они занимаются? Что там организуют для молодежи в летний период, помимо создания трудового отряда? И то, трудовой отряд трудно назвать развлечением.

Мне, как маме подростков, очень хочется чтобы они полюбили свой город с детства и стремились остаться здесь, а не мечтали уехать в другую страну при первой же возможности. Но, как сделать так, чтобы дети гордились своим городом? Ответ прост — власти должны создать для молодежи зону притяжения. Неважно, что это будет: скейт-площадка, зоны для вело- и роллер-спорта, площадка для танцев и брейк-данса или интересные игровые пространства. Важно, чтобы дети и молодежь хотели возвращаться туда каждый день, потому что там есть друзья и место для активного и творческого отдыха.

Я считаю, что, прежде чем думать о том, как сделать из Актау туристическую зону, нужно создать все условия для подрастающего поколения. Заботиться о детях, которые родились и растут в Актау, важнее, чем привлекать тех, кто здесь лишь на короткий срок. Сначала нужно сделать так, чтобы нашим юным жителям Актау было интересно и комфортно жить в своем городе, чтобы у них не было желания уехать. А уже потом можно думать о том, как привлечь туристов и развивать город как туристическое направление.

Да, многие из вас сейчас могут возразить и сказать, что в Актау нет свободных пространств для дополнительных площадок для подростков, так как на каждом свободном клочке земли стремятся построить новостройку или бизнес-центр. Единственных парк «Акбота» фактически заброшен и находится в удручающем состоянии. Однако, я уверена, что даже в этом парке можно создать отличную скейт-площадку или паркур-площадку. Кроме того, интересной альтернативой может стать территория на спуске от памятника Тарасу Шевченко в 4 микрорайоне.

В далеком прошлом там проводились концерты, но сейчас территория постепенно приходит в упадок. Это свободное пространство могло бы стать отличной точкой притяжения для создания нового центра активности для молодежи.

Важно, чтобы дети не только слышали о планах и обещаниях, но и видели, как эти планы воплощаются в реальность. Именно через такие моменты формируется настоящий патриотизм и чувство гордости за родной город. Когда дети видят реальные изменения и улучшения, это вдохновляет их не только гордиться своим городом, но и стремиться сделать его лучше в будущем.

Ну, а пока нам приходится довольствоваться громкими словами и обещаниями, наши тинейджеры вынуждены развлекаться на арендованных электросамокатах, травмируя себя и психику родителей.