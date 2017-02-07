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ЛАДА.kz » Авторская колонка

Локальная коммунальная война

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Локальная коммунальная война
Ирина Гончарова
В мае прошлого года из-за порыва в стояке жильцам пяти квартир отключили горячую воду. Сотрудники КСК, осмотрев поломку, сделали вывод, что чинить штробу необходимо из квартиры, расположенной на четвертом этаже. Однако хозяйка, назовем ее Марья Ивановна, наотрез отказалась впускать в свое жилье сантехников. Женщина привела несколько «весомых аргументов».

- Порыв произошел из-за того, что в квартире снизу делался ремонт и они что-то напутали. Залили своих соседей. Я тут ни при чем. Пусть у них в квартире и вскрывают штробу. Почему в моей квартире должны разбивать плитку и чинить трубу? Я никого не собираюсь впускать, - возмутилась Марья Ивановна.

Такие доводы, как «штроба общедомовая собственность» и «жители обязаны обеспечить сантехникам свободный доступ к ней» Марью Ивановну нисколько не разжалобили. Тем более, что у женщины дома установлен бойлер, в котором нагревается холодная вода, и горячая ей без особой надобности. Нисколько не сломил её уверенность в правоте и тот факт, что среди соседей есть пожилые люди и жильцы с маленькими детьми.

Председатель КСК Айгуль Бердибекова (имя изменено) рассказала, что починить поломку возможно только из квартиры Марьи Ивановны. Поскольку протечка находится на стыке двух квартир, а по технике безопасности сварочные работы снизу производить ни в коем случае нельзя.

- Мы не раз говорили об этом с Марьей Ивановной. Объясняли ей, что она обязана по закону дать нам возможность работать. Со своей стороны обещали прислать плотника, который, по возможности, разберет кафельную плитку как можно аккуратнее. Конечно, если она разломится, восстанавливать за свой счет мы не сможем. Тем не менее жильцы сами виноваты в том, что делают такие ремонты без учета доступа к штробе. Не единожды мы предупреждали, и в правилах написано, что это общедомовая собственность. Все лето жильцы этого подъезда просидели из-за упорства Марьи Ивановны без горячей воды. Было решено подать в суд, - рассказала Айгуль Бердибекова.

Суд вынес решение: «Обязать Марью Ивановну впустить сантехников к себе в квартиру и дать возможность произвести ремонтные работы». Но не тут то было! Впускать людей жительница отказалась. Судебное решение так и осталось пылится на полке. Сила закона против принципиальности Марьи Ивановны потерпела фиаско... Так прошло еще два месяца.

Жильцы четырех квартир постоянно звонили в КСК, обращались в прокуратуру, писали жалобы в другие правоохранительные органы. Однако результат их попыток вернуть в свои квартиры горячую воду оказался нулевым! И вот люди разработали свой коварный план под названием «Заставь соседку открыть штробу....» Проект, прямо скажем, суровый...

- Жители подъезда пришли к нам и сказали: «Давайте заставим ее также мучиться без воды, как мы». Люди предложили отключить питьевую воду по их стояку. Сами. Они считают, что только таким образом Марья Ивановна сможет прочувствовать, как тяжело жить без воды на протяжении почти года. Мы собрали их подписи, жильцы набрали запасы в баклажки и другие емкости, и без предупреждения отключили воду. Естественно, звонка от Марьи Ивановны не пришлось долго ждать. Она начала с нами ругаться, мы объяснили ей ситуацию и попросили все-таки исполнить решение суда, просьбу КСК, прокуратуры и ее соседей. Но женщина пригрозила нам расправой, - рассказали в КСК.

Именно Марья Ивановна обратилась к нам в редакцию с просьбой разобраться «в беспределе КСК, которые оставили пять квартир без питьевой воды». Копнув поглубже, мы смогли понять, что «отрицательных героев» в данной пьесе гораздо больше, чем одно коммунальное предприятие.

Вот и сидят жильцы, связанные «стояком», пятый день без питьевой воды. По общему уговору с КСК четыре квартиры назначают время подачи воды, набирают для себя запасы, а потом снова отключают стояк, дабы Марья Ивановна «прочувствовала все тяготы безводья».

В прокуратуре разводят руками. Говорят, что данным вопросом занимаются давно, и пробовали вести профилактические беседы, однако, они не возымели результата.

- Судебные исполнители после решения суда обязаны разъяснять обязанности граждан сначала «по-хорошему». Чем, собственно, все это время и занимались. В случае, если человек, несмотря на аргументы, отказывается выполнять решение суда, оно оспаривается и переводится в разряд принудительных. В случае с Марьей Ивановной мы думаем поступить именно так, - говорят в прокуратуре.

Однако, когда именно начнутся применяться «принудительные меры», пока никто не уточняет.

Правильно ли лишать людей свободного доступа к питьевой воде? Нет конечно. А к горячей? Тоже, вроде как, незаконно. При этом, что делать и как разобраться в данной истории, если даже суд не смог помочь - остается загадкой. Председатель КСК молила меня повлиять на Марью Ивановну и убедить ее допустить работников в квартиру. Я бы с радостью помогла жильцам и уладила конфликт, если бы обладала даром убеждения, превышающим мнение суда, пожилых людей и малолетних детей.

Что делать в подобной ситуации? Возможно, именно с вашей помощью, уважаемые пользователи, мы сможем подобрать «ключик» к сердцу Марьи Ивановны и как-то помочь жителям вновь обрести такое благо цивилизации, как горячая вода. Ведь если закон бессилен и жители встали на тропу войны, первое сражение в которой безводная осада, кто знает, какие коммунальные системы «Град» выведут они на позиции в дальнейшем.
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Комментарии ( 10 )

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  • XLG
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:22
XLG,
Вот у меня на кухне доступ во внутрь штробы открывается с помощью 6 винтов и снятием плиты ДСП высотой в 2 метра. В отрытую нишу можно залезть целиком в полный рост. За 15 лет у нас по стояку у соседей дважды бывали свищи в трубах, потом позже меняли целиком изношенные трубы от 1 до 5 этажа. Я откручивал и снимал плиту, давая доступ к штробе, за 5 мин. Потом так же ставил ее на место. Соседи штробу ломали, ибо все было замуровано наглухо...
 
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  • Швейк
 Disco (Посетители) Сегодня, 16:16
Что то как то странно? На пятом этаже снизу в штрабе делается отверстие на третьем этаже в верхе штрабе делается отверстие и прокидывается пластиковая труба и соединяется минуя четвёртый этаж. Мы в 2000 году так покинули, был у нас на третьем такой умный. Оставили без без технической и питьевой. И ни какие суды не нужны были. Помучился 3 года продал квартиру. В ехали новые жильцы разобрали штрабу, произвели врезку. Мы так тогда и не поняли его маниакальное не желание вскрывать штрабу даже после того как без воды остался.

Танцуют все...
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 16:08
предложите ей аккуратно открыть штробу и также аккуратно закрыть, скиньтесь подъездом по 3-4 тысячи.
Ска'жите - почему вы должны платить и скидываться, - не должны, сидите дальше без воды.
Ну видите бабуля с какими-то проблемами, возможно, одинокая, вы не правоту доказывайте - ей плевать на это.
Давно бы скинулись и оплатили бы со своего кармана, нет ведь - вы это не должны бла бла.
Кафель - копейки стоит, поломает - купите пару квадратов, калпака наймете - все аккуратно положит, бабуля рада будет и пирожками угостит еще.

Это лучше, чем быть правым и сидеть год без воды, зато со своей правотой...

Честно, терпеть не могу таких. Проблему решить можно было сразу - вы же адекватные люди, или у вас столько времени, что в суде вести спор с "бабулей", пакостить и воду перекрывать, а оплатить работу, чтобы все ей сделали - нет, обеднеете от этого. Да, вы же не должны этого, также как и она должна пускать вас.
Тем более как я понимаю, с ней можно найти язык общий, проявив чуток понимания.
Больше похоже, что это просто одинокий человек, которому не хватает внимания
 
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  • Швейк
 XLG (Посетители) Сегодня, 15:57
Ведь даже тут они обещают снять кафель, но ставить его назад они не обещают даже. Этот бы вопрос тоже не плохо было бы на будущее урегулировать.

Ну тут не надо на КСК все вешать. Прежде чем ложить этот кафель, надо было думать и предположить, что труба может лопнуть и необходим будет доступ к штробе. Ведь можно все сделать с умом и кафель не надо было бы разламывать.

С другой стороны, там пару плиток кафеля упадет, ну и пообещали бы соседи все восстановить своими силами. неужели нет среди соседей кого нибудь с руками? И решили бы конфликт, просто положив пару плиток кафеля. Там по сумме то копейки выйдет
 
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  • Швейк
 trump (Посетители) Сегодня, 15:46
Швейк,
На мой взгляд, можно протянуть трубу по штрабе мимо Мариванны, тем более, что-
Тем более, что у женщины дома установлен бойлер, в котором нагревается холодная вода, и горячая ей без особой надобности.

Раз уж бессилен закон, придется идти путем бепредела.
 
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  • trump
  • Джулия
  • XLG
  • Ну Ну
  • Хрюндель
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:37
Замуровывать наглухо штробу - это верх идиотизма, уж извините. Ничто в этом мире не вечно, рвутся трубы, ломается слив канализации - по-любому доступ к коммуникациям должен быть. И об этом нужно думать заранее, когда делаете ремонт или лепите на кухне встроенную мебель. Если вы чего-то не предусмотрели в проекте - то вы сами себе злобный буратино. Пострадавшим жильцам желаю терпения и выдержки. Действуйте сообща и не доводите дело до рукоприкладства, от вас этого только и ждут. Вместе вы сила.
 
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  • Швейк
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 15:24
Сочувствую соседям Марьи Ивановны
 
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  • Ну Ну
  • Джулия
 DANTE (Посетители) Сегодня, 15:21
С соседями надо дружить, воевать с соседями это последнее дело, особенно у нас на востоке)))
 
-1
  • КореннойОралман
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  • Швейк
  • бася
 Джулия (Посетители) Сегодня, 15:19
applause Жильцы просто молодцы! Даже не думала что на такое можно пойти. Ну а что делать. С одной стороны понятно, когда ремонт попортят и делать его заново хорошо никто не обещает, да еще и когда тебе эта сварка как бы и не нужна, вроде бы обидно. Но и так издеваться над 4 семьями тоже не гоже, совесть надо иметь. Жаль, что КСК, которому все же платим деньги немалые залатает потом штробу абы как. Ведь даже тут они обещают снять кафель, но ставить его назад они не обещают даже. Этот бы вопрос тоже не плохо было бы на будущее урегулировать.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Швейк
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  • Джулия
  • бася
 cas177cas (Посетители) Сегодня, 15:09
Я бы в догоночку Марь Ивановне еще бы и газ отрезал с канализацией вместе.Посмотрел как бы она заплясала...В коммуналочке Вы не жили,Уважаемая,оборзевшая Марь Иванна!!!! Надо жить с людьми по людски.И уметь договариваться!!!
 
 

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