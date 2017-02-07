Локальная коммунальная война

В мае прошлого года из-за порыва в стояке жильцам пяти квартир отключили горячую воду. Сотрудники КСК, осмотрев поломку, сделали вывод, что чинить штробу необходимо из квартиры, расположенной на четвертом этаже. Однако хозяйка, назовем ее Марья Ивановна, наотрез отказалась впускать в свое жилье сантехников. Женщина привела несколько «весомых аргументов».



- Порыв произошел из-за того, что в квартире снизу делался ремонт и они что-то напутали. Залили своих соседей. Я тут ни при чем. Пусть у них в квартире и вскрывают штробу. Почему в моей квартире должны разбивать плитку и чинить трубу? Я никого не собираюсь впускать, - возмутилась Марья Ивановна.



Такие доводы, как «штроба общедомовая собственность» и «жители обязаны обеспечить сантехникам свободный доступ к ней» Марью Ивановну нисколько не разжалобили. Тем более, что у женщины дома установлен бойлер, в котором нагревается холодная вода, и горячая ей без особой надобности. Нисколько не сломил её уверенность в правоте и тот факт, что среди соседей есть пожилые люди и жильцы с маленькими детьми.



Председатель КСК Айгуль Бердибекова (имя изменено) рассказала, что починить поломку возможно только из квартиры Марьи Ивановны. Поскольку протечка находится на стыке двух квартир, а по технике безопасности сварочные работы снизу производить ни в коем случае нельзя.



- Мы не раз говорили об этом с Марьей Ивановной. Объясняли ей, что она обязана по закону дать нам возможность работать. Со своей стороны обещали прислать плотника, который, по возможности, разберет кафельную плитку как можно аккуратнее. Конечно, если она разломится, восстанавливать за свой счет мы не сможем. Тем не менее жильцы сами виноваты в том, что делают такие ремонты без учета доступа к штробе. Не единожды мы предупреждали, и в правилах написано, что это общедомовая собственность. Все лето жильцы этого подъезда просидели из-за упорства Марьи Ивановны без горячей воды. Было решено подать в суд, - рассказала Айгуль Бердибекова.



Суд вынес решение: «Обязать Марью Ивановну впустить сантехников к себе в квартиру и дать возможность произвести ремонтные работы». Но не тут то было! Впускать людей жительница отказалась. Судебное решение так и осталось пылится на полке. Сила закона против принципиальности Марьи Ивановны потерпела фиаско... Так прошло еще два месяца.



Жильцы четырех квартир постоянно звонили в КСК, обращались в прокуратуру, писали жалобы в другие правоохранительные органы. Однако результат их попыток вернуть в свои квартиры горячую воду оказался нулевым! И вот люди разработали свой коварный план под названием «Заставь соседку открыть штробу....» Проект, прямо скажем, суровый...



- Жители подъезда пришли к нам и сказали: «Давайте заставим ее также мучиться без воды, как мы». Люди предложили отключить питьевую воду по их стояку. Сами. Они считают, что только таким образом Марья Ивановна сможет прочувствовать, как тяжело жить без воды на протяжении почти года. Мы собрали их подписи, жильцы набрали запасы в баклажки и другие емкости, и без предупреждения отключили воду. Естественно, звонка от Марьи Ивановны не пришлось долго ждать. Она начала с нами ругаться, мы объяснили ей ситуацию и попросили все-таки исполнить решение суда, просьбу КСК, прокуратуры и ее соседей. Но женщина пригрозила нам расправой, - рассказали в КСК.



Именно Марья Ивановна обратилась к нам в редакцию с просьбой разобраться «в беспределе КСК, которые оставили пять квартир без питьевой воды». Копнув поглубже, мы смогли понять, что «отрицательных героев» в данной пьесе гораздо больше, чем одно коммунальное предприятие.



Вот и сидят жильцы, связанные «стояком», пятый день без питьевой воды. По общему уговору с КСК четыре квартиры назначают время подачи воды, набирают для себя запасы, а потом снова отключают стояк, дабы Марья Ивановна «прочувствовала все тяготы безводья».



В прокуратуре разводят руками. Говорят, что данным вопросом занимаются давно, и пробовали вести профилактические беседы, однако, они не возымели результата.



- Судебные исполнители после решения суда обязаны разъяснять обязанности граждан сначала «по-хорошему». Чем, собственно, все это время и занимались. В случае, если человек, несмотря на аргументы, отказывается выполнять решение суда, оно оспаривается и переводится в разряд принудительных. В случае с Марьей Ивановной мы думаем поступить именно так, - говорят в прокуратуре.



Однако, когда именно начнутся применяться «принудительные меры», пока никто не уточняет.



Правильно ли лишать людей свободного доступа к питьевой воде? Нет конечно. А к горячей? Тоже, вроде как, незаконно. При этом, что делать и как разобраться в данной истории, если даже суд не смог помочь - остается загадкой. Председатель КСК молила меня повлиять на Марью Ивановну и убедить ее допустить работников в квартиру. Я бы с радостью помогла жильцам и уладила конфликт, если бы обладала даром убеждения, превышающим мнение суда, пожилых людей и малолетних детей.



Что делать в подобной ситуации? Возможно, именно с вашей помощью, уважаемые пользователи, мы сможем подобрать «ключик» к сердцу Марьи Ивановны и как-то помочь жителям вновь обрести такое благо цивилизации, как горячая вода. Ведь если закон бессилен и жители встали на тропу войны, первое сражение в которой безводная осада, кто знает, какие коммунальные системы «Град» выведут они на позиции в дальнейшем.