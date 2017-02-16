Казнить, нельзя помиловать

Педофилия, сексуальное насилие над малолетними детьми - тема тяжелая и страшная. Многие из нас, взрослых, предпочитают вообще ее не поднимать.



Зачастую мы уверены, что нашего ребенка или детей наших друзей и знакомых подобный ужас не коснется никогда. Мы думаем, что все эти злодеяния совершаются где-то далеко от нас, в каких-то параллельных вселенных, которые никогда не пересекутся с нашей.



Однако практически еженедельные новости из регионов Казахстана на протяжении нескольких последних лет говорят об ужасающем количестве случаев сексуального насилия над детьми. Вот только десятая часть из того, что просочилось в прессу:



В 2017 году в Таразе отправили на нары мужчину, который изнасиловал собственную восьмилетнюю дочь. Согласно делу, пьяный мужчина заранее готовился к преступлению. Ему назначено 16 лет колонии строгого режима.



В Атырауской области арестован мужчина, насиловавший на протяжении трех лет свою единоутробную сестру 2000 года рождения. Свои насильственные действия мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, пригрозив девочке, что убьет ее.



В Павлодаре арестован мужчина, который пытался изнасиловать школьницу. По материалу дела, 40-летний мужчина попросил девочку помочь ему найти его дочь, которая якобы гуляла во дворе. Девочка согласилась, когда они зашли за дом, он схватил ее и спустил в канализационный люк. Школьницу спасли неравнодушные жильцы близлежащего многоэтажного дома.



В 2016 году в Павлодаре осудили мужчину-алкоголика. За изнасилование пятилетней девочки ему дали 18 лет строгого режима.



В Алматы к 11 годам строгого режима приговорили еще одного мужчину. Он, как доказал суд, изнасиловал родную дочь-инвалида.



В Карагандинской области в городе Шахтинск мужчина изнасиловал школьницу. Когда девочка проходила пустырь по дороге от тети в кафе, где ее ждала мать, ее схватил за руку неизвестный мужчина. Он сказал девочке, чтобы она не кричала, и потащил в кусты. Надругавшись над ребенком, он покинул место преступления.



Житель Павлодара осужден за изнасилование малолетней падчерицы. Приговором суда он признан виновным в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14 лет. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима. Впервые изнасилование малолетней падчерицы он совершил в 2008 году, когда девочке было восемь лет. Всего, по данным следствия, мужчина обвинялся в насилии над ребенком по 25 эпизодам.



В Актау подобные новости в лентах СМИ также появляются с пугающей частотой: водитель школьного автобуса, домогающийся малолетних девочек, дядя, совершающий действия насильственного характера над племянницей, и, конечно же, дело шестилетней Вики Мининой, которое взбудоражило общественность не только маленького Актау, но и всей страны.



Можно обозначить множество причин, почему все больше детей становятся жертвами нелюдей. Но мне хотелось бы выделить, по моему мнению, две основные:



Ребенок должен понимать, в каком мире живет



Первая причина — нежелание или боязнь родителей говорить со своими малолетними детьми о сексуальном насилии и насильниках.



Когда-то давно я увидела, как мой восьмилетний племянник разговаривает на улице с незнакомым мужчиной. Я подозвала его и поругала: «Нельзя подходить к незнакомым людям. Вдруг это насильник или маньяк», на что мой племянник рассмеялся и сказал: «Да ты что, маньяки существуют только в кино». Пришлось проводить профилактическую беседу с его мамой, чтобы она донесла до ребенка, что реальный мир - это не розовые пони и добрые волшебники.



В данном случае я придерживаюсь мнения: «осведомлен — значит защищен». Своей дочери я с шести лет рассказываю реальные истории (без подробностей, конечно), мы обсуждаем случаи насилия над детьми. Не читаю ей нотаций, которые дети вообще не воспринимают всерьез, я веду с ней диалог, в котором она полноправный участник со своим мнением. Я это делаю для того, чтобы она понимала, что незнакомые и даже знакомые люди могут быть опасны. Что насилие - это не выдумки взрослых, а реальные факты. Я веду с ней беседы о том, что нельзя подходить к малознакомым людям, что даже если человек (мамин или папин друг или подруга) под любым предлогом позовет ее куда-либо, она ни в коем случае не должна идти.



Ведь по статистике, в 75 процентах случаев насильники знакомы детям. И только 25 процентов насильников — совершенно незнакомые люди. В 45 процентах случаев насильником является родственник, в 30 процентах — более дальний знакомый (друг брата, любовник матери или бабушки). Среди родственников наиболее часто насилие совершается отцом, отчимом, опекуном, реже — братом или дядей. Как правило, детей запугивают убийством или расправой над семьей: «Если пожалуешься кому-то, я убью тебя и твою маму». И дети молчат.



Сейчас моему ребенку девять лет, и она знает эту статистику. Также она знает, что любые угрозы в ее сторону или в сторону ее родных, неважно от кого они исходят, всего лишь пустые угрозы. Она знает, что я всегда на ее стороне. Знает, что мама защитит и не даст в обиду. Также я научила ее, что мама и папа в состоянии решить любую проблему и нас не надо защищать ни от кого. Это мы - ее лучшие друзья и защитники.



Я считаю, что со своей стороны я сделала максимум возможного, чтобы хоть как-то оградить ее от опасности. Ребенок должен понимать, в каком мире он живет.

Многие мои знакомые говорят, что я перегибаю палку, обсуждая такие темы с ребенком, другие вообще не считают нужным говорить о таком детям. Но ведь с раннего детства мы учим детей переходить дорогу, потому что это опасно — тебя может сбить машина, учим их не лазить по крышам, потому что это опасно — ты упадешь и разобьешься, учим их не плавать без присмотра взрослых, потому что это опасно — ты утонешь, не совать пальцы в розетку, потому что это опасно - тебя убьет током... Это считается нормой. Но почему-то рассказать ребенку, какие опасности таит в себе обычный на вид человек, многие считают лишним и ненужным. Также необязательным считают и рассказать ребенку, как можно себя защитить. Я расцениваю это как халатность со стороны родителей — не предупредить ребенка о реальной опасности.



Насильники чаще пользуются не беззащитностью детей, а именно их неосведомленностью о том, что с ними может случиться страшное.



Насильник должен ощущать себя загнанной в угол дичью



Вторая причина — недостаточная работа со стороны правоохранительных органов в области предотвращения насилия и слабое наказание, предусмотренное законодательством за действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетних.



Что такое 8, 10, 15 или даже 25 лет тюремного заключения? При том, что через несколько лет этот выродок в человеческом обличии сможет подать на апелляцию или будет выпущен досрочно за хорошее поведение. И где гарантия, что он не станет моим или вашим соседом? По моему мнению, это более чем мягкое наказание и подталкивает насильников детей к действиям. Даже пожизненное заключение насильников я считаю неприемлемым и неадекватным наказанием. Как налогоплательщик я не хочу содержать выродка и кормить его до конца жизни за свой счет. Я с большим удовольствием оплачу ему эвтаназию.



Еще одной ошибкой полиции я считаю замалчивание или утаивание большей части информации от общества и прессы. Об этом надо трубить, пресса должна писать и показывать агрессивно настроенную толпу, готовую растерзать насильника детей. Он должен чувствовать себя отбросом и бояться каждого шороха, ощущать себя загнанной в угол дичью. Нет, я не призываю самостоятельно отлавливать и линчевать насильников, хотя было бы неплохо, пусть их покарает Закон. Но, я считаю, что насильник должен жить и каждый день осознавать, что тюремное наказание для него — это спасение, в сравнение с наказанием общества. Вместо этого нас призывают быть толерантными и человечными. А я не хочу. Не хочу понимать, подбирать слова и проявлять свою цивилизованность. Нет. В данном вопросе варварские методы расправы меня, как мать, полностью бы удовлетворили, потому что толерантность и человечность по отношению к насильникам сродни разрешению на насилие наших детей.



К слову, о толерантности. Недавно меня потрясла новость из Австрии. Там в октябре 2016 Верховный суд Австрии оправдал беженца, который напал и изнасиловал в бассейне 10-летнего мальчика. Мужчине отменили приговор на том основании, что действовал он, изголодавшись по любви. А мальчик якобы недостаточно внятно кричал ему «Нет». Беженец прибыл в Австрию из Ирака, получил от властей лицензию таксиста и даже абонемент в бассейн, где и напал на ребенка .Приговор суда – шесть лет тюрьмы – был отменен судом высшей инстанции, потому что австрийский суд "не доказал, что беженец понял, что мальчик говорил "нет"". Весь идиотизм этого решения просто не укладывается в моей голове. Кстати, в самом Ираке за изнасилование малолетних предусмотрена смертная казнь.



На первый взгляд кажется, что нас эта ситуация не касается. Где Австрия, а где мы? Но нас раньше и сексуальные меньшинства не касались, а потом, чтобы не быть «отсталыми» на фоне европейской культуры, мы должны были стать терпимыми. И большинство из нас стали такими. Отовсюду нам навязывали, что «толерантность» - это хорошо. Если ты нетолерантный — позор тебе! Работа над сознанием общества проходит планомерно и для большинства незаметно, но ее плоды уже сейчас налицо. Также и с иракским насильником. Да, это случилось в Австрии, но это первая «ласточка» на пути к толерантности и пониманию в отношении насильников. Оправдание выродка в Верховном суде аукнется во многих странах, потому что для насильников это еще одно доказательство того, что можно надругаться над беззащитным ребенком, и это может сойти с рук.



А для нас — это еще одна причина бояться, потому что за оправдательным приговором рано или поздно обязательно последует планомерная обработка мозга, что насильник - это тоже своего рода жертва обстоятельств, отношения в семье и прочая чушь в том же роде. И что мы должны их понимать и жалеть. И что место им не в тюрьмах, а в пансионатах для людей, не умеющих контролировать свои сексуальные потребности. И что если пятилетний ребенок невнятно сказал «нет» или дал согласие на половой акт, то это вообще не насилие, а секс по обоюдному желанию. Звучит как бред? Возможно! Но еще 50 лет назад бредом звучало бы и то, что двум мужикам однажды разрешат вступать в законный брак, и еще большей невозможной ахинеей звучало бы то, что они смогут усыновлять детей. Однако же сегодня это наши реалии, которые мы поняли и приняли, потому что быть «нетолерантным» - позор!



Я намеренно избегаю в своей статье слова «педофил», потому что «педофилия» - это болезнь - психическое расстройство сексуального предпочтения. В действительности, менее 30 процентов насильников детей являются «педофилами». А 70 процентов насильников - это просто выродки, которые используют детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей, потому что могут.



Кризисный психолог Михаил Хасьминский в своих работах пишет: «В подавляющем большинстве случаев насильник по интеллекту похож на малое дитя. У него и желания детские, и способы решения детские («дай и все», «хочу и все»), желания других не учитываются, добавляется эгоистичность, скандальность – то, что присуще детям. Человек внутренне не вырастает, он останавливается в развитии, становится великовозрастным психологическим дебилом. Я настаиваю именно на этом слове.

Сейчас в обществе становится больше и больше насилия. Происходит «оскотинивание» людей через телевидение, рекламу, развал института семьи и алкоголизацию народа. Да, технологии прогрессируют. Но человек, к сожалению, деградирует. Деградирует очень быстро, что приводит к появлению такого количества людей, которые уподобляются скотам и склонны к насилию. Это происходит, конечно, из-за того, что духовное и интеллектуальное исчезает, культура становится уделом немногих, а животные инстинкты побеждают и царствуют».



Я полностью согласна с господином Хасьминским. На фоне общей деградации общества, навязанной толерантности или, что еще хуже, позиции «невмешательства» спасти наших детей может только ужесточение действующего законодательства в отношении насильников детей. Не нужно придумывать велосипед, можно просто, как любит делать наше правительство, перенять опыт других стран, только на этот раз, действительно, во благо. Вот как обходятся с насильниками детей в мире:



- В Китае, в странах Ближнего Востока, Африке, Латинской Америке преимущественно выносится вердикт: смертная казнь. А в Иране, Ираке, Южной Корее, Саудовской Аравии за изнасилование детей предусмотрена только смертная казнь. В Польше - химическая кастрация. Во Франции, Бельгии, Дании - принудительная химическая кастрация по решению суда. Во многих штатах США производится химическая кастрация. В Африке насильников сжигают.



В Казахстане за изнасилование заведомо несовершеннолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет. Зачастую насильники получают сроки от восьми до 15 лет за такое деяние.