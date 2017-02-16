Сейчас на сайте
2791
объявления
  • Сантехнические услуги
  • Нанесение жидких обоев, 1 000 тенге
  • продам Емкости за 200 000 тенге
  • Переоборудование контейнеров, 1 450 000 тенге
  • продам Резиновую ленту за 2 000 тенге
  • Установка пластиковых окон
  • продам Нержавеющие бочки за 1 000 000 тенге
 

 
Четверг, 16 Февраля
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.7 KZT
  • €1 = 338.37 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Авторская колонка

Казнить, нельзя помиловать

Просмотров:851 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Казнить, нельзя помиловать
Светлана Антонова
Педофилия, сексуальное насилие над малолетними детьми - тема тяжелая и страшная. Многие из нас, взрослых, предпочитают вообще ее не поднимать.

Зачастую мы уверены, что нашего ребенка или детей наших друзей и знакомых подобный ужас не коснется никогда. Мы думаем, что все эти злодеяния совершаются где-то далеко от нас, в каких-то параллельных вселенных, которые никогда не пересекутся с нашей.

Однако практически еженедельные новости из регионов Казахстана на протяжении нескольких последних лет говорят об ужасающем количестве случаев сексуального насилия над детьми. Вот только десятая часть из того, что просочилось в прессу:

В 2017 году в Таразе отправили на нары мужчину, который изнасиловал собственную восьмилетнюю дочь. Согласно делу, пьяный мужчина заранее готовился к преступлению. Ему назначено 16 лет колонии строгого режима.

В Атырауской области арестован мужчина, насиловавший на протяжении трех лет свою единоутробную сестру 2000 года рождения. Свои насильственные действия мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения, пригрозив девочке, что убьет ее.

В Павлодаре арестован мужчина, который пытался изнасиловать школьницу. По материалу дела, 40-летний мужчина попросил девочку помочь ему найти его дочь, которая якобы гуляла во дворе. Девочка согласилась, когда они зашли за дом, он схватил ее и спустил в канализационный люк. Школьницу спасли неравнодушные жильцы близлежащего многоэтажного дома.

В 2016 году в Павлодаре осудили мужчину-алкоголика. За изнасилование пятилетней девочки ему дали 18 лет строгого режима.

В Алматы к 11 годам строгого режима приговорили еще одного мужчину. Он, как доказал суд, изнасиловал родную дочь-инвалида.

В Карагандинской области в городе Шахтинск мужчина изнасиловал школьницу. Когда девочка проходила пустырь по дороге от тети в кафе, где ее ждала мать, ее схватил за руку неизвестный мужчина. Он сказал девочке, чтобы она не кричала, и потащил в кусты. Надругавшись над ребенком, он покинул место преступления.

Житель Павлодара осужден за изнасилование малолетней падчерицы. Приговором суда он признан виновным в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетнего ребенка, не достигшего 14 лет. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в колонии строгого режима. Впервые изнасилование малолетней падчерицы он совершил в 2008 году, когда девочке было восемь лет. Всего, по данным следствия, мужчина обвинялся в насилии над ребенком по 25 эпизодам.

В Актау подобные новости в лентах СМИ также появляются с пугающей частотой: водитель школьного автобуса, домогающийся малолетних девочек, дядя, совершающий действия насильственного характера над племянницей, и, конечно же, дело шестилетней Вики Мининой, которое взбудоражило общественность не только маленького Актау, но и всей страны.

Можно обозначить множество причин, почему все больше детей становятся жертвами нелюдей. Но мне хотелось бы выделить, по моему мнению, две основные:

Ребенок должен понимать, в каком мире живет

Первая причина — нежелание или боязнь родителей говорить со своими малолетними детьми о сексуальном насилии и насильниках.

Когда-то давно я увидела, как мой восьмилетний племянник разговаривает на улице с незнакомым мужчиной. Я подозвала его и поругала: «Нельзя подходить к незнакомым людям. Вдруг это насильник или маньяк», на что мой племянник рассмеялся и сказал: «Да ты что, маньяки существуют только в кино». Пришлось проводить профилактическую беседу с его мамой, чтобы она донесла до ребенка, что реальный мир - это не розовые пони и добрые волшебники.

В данном случае я придерживаюсь мнения: «осведомлен — значит защищен». Своей дочери я с шести лет рассказываю реальные истории (без подробностей, конечно), мы обсуждаем случаи насилия над детьми. Не читаю ей нотаций, которые дети вообще не воспринимают всерьез, я веду с ней диалог, в котором она полноправный участник со своим мнением. Я это делаю для того, чтобы она понимала, что незнакомые и даже знакомые люди могут быть опасны. Что насилие - это не выдумки взрослых, а реальные факты. Я веду с ней беседы о том, что нельзя подходить к малознакомым людям, что даже если человек (мамин или папин друг или подруга) под любым предлогом позовет ее куда-либо, она ни в коем случае не должна идти.

Ведь по статистике, в 75 процентах случаев насильники знакомы детям. И только 25 процентов насильников — совершенно незнакомые люди. В 45 процентах случаев насильником является родственник, в 30 процентах — более дальний знакомый (друг брата, любовник матери или бабушки). Среди родственников наиболее часто насилие совершается отцом, отчимом, опекуном, реже — братом или дядей. Как правило, детей запугивают убийством или расправой над семьей: «Если пожалуешься кому-то, я убью тебя и твою маму». И дети молчат.

Сейчас моему ребенку девять лет, и она знает эту статистику. Также она знает, что любые угрозы в ее сторону или в сторону ее родных, неважно от кого они исходят, всего лишь пустые угрозы. Она знает, что я всегда на ее стороне. Знает, что мама защитит и не даст в обиду. Также я научила ее, что мама и папа в состоянии решить любую проблему и нас не надо защищать ни от кого. Это мы - ее лучшие друзья и защитники.

Я считаю, что со своей стороны я сделала максимум возможного, чтобы хоть как-то оградить ее от опасности. Ребенок должен понимать, в каком мире он живет.
Многие мои знакомые говорят, что я перегибаю палку, обсуждая такие темы с ребенком, другие вообще не считают нужным говорить о таком детям. Но ведь с раннего детства мы учим детей переходить дорогу, потому что это опасно — тебя может сбить машина, учим их не лазить по крышам, потому что это опасно — ты упадешь и разобьешься, учим их не плавать без присмотра взрослых, потому что это опасно — ты утонешь, не совать пальцы в розетку, потому что это опасно - тебя убьет током... Это считается нормой. Но почему-то рассказать ребенку, какие опасности таит в себе обычный на вид человек, многие считают лишним и ненужным. Также необязательным считают и рассказать ребенку, как можно себя защитить. Я расцениваю это как халатность со стороны родителей — не предупредить ребенка о реальной опасности.

Насильники чаще пользуются не беззащитностью детей, а именно их неосведомленностью о том, что с ними может случиться страшное.

Насильник должен ощущать себя загнанной в угол дичью

Вторая причина — недостаточная работа со стороны правоохранительных органов в области предотвращения насилия и слабое наказание, предусмотренное законодательством за действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетних.

Что такое 8, 10, 15 или даже 25 лет тюремного заключения? При том, что через несколько лет этот выродок в человеческом обличии сможет подать на апелляцию или будет выпущен досрочно за хорошее поведение. И где гарантия, что он не станет моим или вашим соседом? По моему мнению, это более чем мягкое наказание и подталкивает насильников детей к действиям. Даже пожизненное заключение насильников я считаю неприемлемым и неадекватным наказанием. Как налогоплательщик я не хочу содержать выродка и кормить его до конца жизни за свой счет. Я с большим удовольствием оплачу ему эвтаназию.

Еще одной ошибкой полиции я считаю замалчивание или утаивание большей части информации от общества и прессы. Об этом надо трубить, пресса должна писать и показывать агрессивно настроенную толпу, готовую растерзать насильника детей. Он должен чувствовать себя отбросом и бояться каждого шороха, ощущать себя загнанной в угол дичью. Нет, я не призываю самостоятельно отлавливать и линчевать насильников, хотя было бы неплохо, пусть их покарает Закон. Но, я считаю, что насильник должен жить и каждый день осознавать, что тюремное наказание для него — это спасение, в сравнение с наказанием общества. Вместо этого нас призывают быть толерантными и человечными. А я не хочу. Не хочу понимать, подбирать слова и проявлять свою цивилизованность. Нет. В данном вопросе варварские методы расправы меня, как мать, полностью бы удовлетворили, потому что толерантность и человечность по отношению к насильникам сродни разрешению на насилие наших детей.

К слову, о толерантности. Недавно меня потрясла новость из Австрии. Там в октябре 2016 Верховный суд Австрии оправдал беженца, который напал и изнасиловал в бассейне 10-летнего мальчика. Мужчине отменили приговор на том основании, что действовал он, изголодавшись по любви. А мальчик якобы недостаточно внятно кричал ему «Нет». Беженец прибыл в Австрию из Ирака, получил от властей лицензию таксиста и даже абонемент в бассейн, где и напал на ребенка .Приговор суда – шесть лет тюрьмы – был отменен судом высшей инстанции, потому что австрийский суд "не доказал, что беженец понял, что мальчик говорил "нет"". Весь идиотизм этого решения просто не укладывается в моей голове. Кстати, в самом Ираке за изнасилование малолетних предусмотрена смертная казнь.

На первый взгляд кажется, что нас эта ситуация не касается. Где Австрия, а где мы? Но нас раньше и сексуальные меньшинства не касались, а потом, чтобы не быть «отсталыми» на фоне европейской культуры, мы должны были стать терпимыми. И большинство из нас стали такими. Отовсюду нам навязывали, что «толерантность» - это хорошо. Если ты нетолерантный — позор тебе! Работа над сознанием общества проходит планомерно и для большинства незаметно, но ее плоды уже сейчас налицо. Также и с иракским насильником. Да, это случилось в Австрии, но это первая «ласточка» на пути к толерантности и пониманию в отношении насильников. Оправдание выродка в Верховном суде аукнется во многих странах, потому что для насильников это еще одно доказательство того, что можно надругаться над беззащитным ребенком, и это может сойти с рук.

А для нас — это еще одна причина бояться, потому что за оправдательным приговором рано или поздно обязательно последует планомерная обработка мозга, что насильник - это тоже своего рода жертва обстоятельств, отношения в семье и прочая чушь в том же роде. И что мы должны их понимать и жалеть. И что место им не в тюрьмах, а в пансионатах для людей, не умеющих контролировать свои сексуальные потребности. И что если пятилетний ребенок невнятно сказал «нет» или дал согласие на половой акт, то это вообще не насилие, а секс по обоюдному желанию. Звучит как бред? Возможно! Но еще 50 лет назад бредом звучало бы и то, что двум мужикам однажды разрешат вступать в законный брак, и еще большей невозможной ахинеей звучало бы то, что они смогут усыновлять детей. Однако же сегодня это наши реалии, которые мы поняли и приняли, потому что быть «нетолерантным» - позор!

Я намеренно избегаю в своей статье слова «педофил», потому что «педофилия» - это болезнь - психическое расстройство сексуального предпочтения. В действительности, менее 30 процентов насильников детей являются «педофилами». А 70 процентов насильников - это просто выродки, которые используют детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей, потому что могут.

Кризисный психолог Михаил Хасьминский в своих работах пишет: «В подавляющем большинстве случаев насильник по интеллекту похож на малое дитя. У него и желания детские, и способы решения детские («дай и все», «хочу и все»), желания других не учитываются, добавляется эгоистичность, скандальность – то, что присуще детям. Человек внутренне не вырастает, он останавливается в развитии, становится великовозрастным психологическим дебилом. Я настаиваю именно на этом слове.
Сейчас в обществе становится больше и больше насилия. Происходит «оскотинивание» людей через телевидение, рекламу, развал института семьи и алкоголизацию народа. Да, технологии прогрессируют. Но человек, к сожалению, деградирует. Деградирует очень быстро, что приводит к появлению такого количества людей, которые уподобляются скотам и склонны к насилию. Это происходит, конечно, из-за того, что духовное и интеллектуальное исчезает, культура становится уделом немногих, а животные инстинкты побеждают и царствуют».

Я полностью согласна с господином Хасьминским. На фоне общей деградации общества, навязанной толерантности или, что еще хуже, позиции «невмешательства» спасти наших детей может только ужесточение действующего законодательства в отношении насильников детей. Не нужно придумывать велосипед, можно просто, как любит делать наше правительство, перенять опыт других стран, только на этот раз, действительно, во благо. Вот как обходятся с насильниками детей в мире:

- В Китае, в странах Ближнего Востока, Африке, Латинской Америке преимущественно выносится вердикт: смертная казнь. А в Иране, Ираке, Южной Корее, Саудовской Аравии за изнасилование детей предусмотрена только смертная казнь. В Польше - химическая кастрация. Во Франции, Бельгии, Дании - принудительная химическая кастрация по решению суда. Во многих штатах США производится химическая кастрация. В Африке насильников сжигают.

В Казахстане за изнасилование заведомо несовершеннолетнего предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет. Зачастую насильники получают сроки от восьми до 15 лет за такое деяние.
 

Какое наказание, по вашему мнению, должно быть предусмотрено для насильников заведомо несовершеннолетних детей в Казахстане?


пожизненное заключение - 2 (33,33%)

смертная казнь - 4 (66,67%)

принудительная кастрация - 0 (0%)

наказание согласно законодательству достаточно - 0 (0%)

наказание согласно законодательству и так жестоко - 0 (0%)


Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ДухLess (Посетители) Сегодня, 15:12
Казнить, нельзя помиловать

Только смертная казнь! Светлана, запятая в заголовке у Вас стоит там, где надо! kill

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика