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ЛАДА.kz » Авторская колонка

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:58
Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...
Ирина Гончарова
Мы, жители Актау, привыкли к разочарованиям. То и дело местные власти пичкают нас обещаниями, которые так и остаются «добрыми новостями» в лентах информационных агентств. О том, как могла бы выглядеть городская набережная, расскажет и покажет Ирина Гончарова.

Большинство красивых картинок, представленных на совещаниях, не воплощаются в жизнь. К сожалению, это факт. Мы, журналисты, уже привыкли к ежедневным порциям подобных «надежд» и внутренне готовы свыкнуться с мыслью о том, что, вероятнее всего, услышанное и увиденное никогда не будет реализовано. На днях, разбирая полку, коллега наткнулась на проекты инвесторов из Южной Кореи. Красочное описание того, как буквально через два года (2012-2014) будет выглядеть актауское побережье, сопровождалось уймой красивых фотографий. На них изображены: современное «чертово колесо», пирс, смотровая площадка, сцена, фонтаны в воде и прочие удовольствия, радующие глаз. Здесь же, на картинках, радостные лица отдыхающих. Всю эту красоту корейцы предлагали построить на территории от гостиницы «Рахат» до «солдатского пляжа». Не свершилось... увы и ах!

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


Вот так должна была выглядеть набережная с высоты птичьего полета. Аналогичные проекты уже украсили побережья Азейрбаджана, Ирана и Туркмении. Актау со своими набережными до сих пор остается самым скромным проектом.

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


А это, уважаемый читатель, запланированное колесо обозрения. Современное и высокое. Сложно не согласиться с тем, что на побережье оно смотрелось бы куда эффектнее, чем в парке «Акбота». Представители городского акимата в 2012 году почему-то так не подумали. Теперь на этом месте, впрочем как и тогда, растет камыш и образуется болото.

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


Вот так, по мнению корейцев, должен был выглядеть въезд на актауский пляж. Согласитесь, что подобное оформление вряд ли сравниться со знакомыми всем нам воротами к пляжу «Манила», «Нур плаза» или «Достар».

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


При въезде побережье должна была украшать вот такая необычная архитектурная композиция. Она, по задумке, должна была стать «фишкой» Актау и означать «Мир мечты». Впрочем, не зря говорят, «как корабль назовешь, так он и поплывет». Данный проект действительно остался только мечтой.

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


Знакомьтесь — обсерватория. Уже в 2014 году мы с вами, уважаемые мангистаусцы, могли рассматривать звездное актауское небо из этого интересного здания. Обратите также внимание на парковку, расположенную на территории пляжа. Сложно сравнить ее с той, что построили на солдатском пляже местные власти.

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


По задумке инвесторов из Южной Кореи, вся набережная усыпана разнообразными малыми архитектурными формами, фонтанами, детскими площадками. В проекте предусмотрены зоны для занятия спортом, организация культурного отдыха.

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


На этой сцене-пирсе планировалось проведение различных концертных мероприятий.

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


Вся набережная должна была быть поделена на три зоны. В первой располагались: входная арка, скульптура «Мир мечты», автостоянка, кафе, обсерватория и место отдыха, стадион, светильник, зона отдыха, прогулочный маршрут. Во второй зоне разместили бы «чертово колесо», развлечения, открытую сцену, фонтан, стену выставки, кондоминиум и прочее. В последней, третье зоне, предполагалось построить парк на природе, автостоянку, пирс, концертный зал в виде волны, детскую площадку и прочее. Напомню, что имеющаяся набережная вдоль 14 микрорайона представляет из себя: наличие брусчатки, лавочек, детских площадок. Собственно говоря, все.

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


За строительство набережной инвесторы хотели получить землю под застройку отеля около побережья. «Понаехали! Земли отбирают!» - скажете вы. Безусловно, отдавать товарищам из Кореи землю-матушку под бизнес не очень мудро, если есть средства и желание воссоздать нечто подобное за собственные средства. С другой стороны, сколько в Актау гостиниц и бизнес-центров, которые получают прибыль и даже деревья около своих зданий не поливают? Никто не грозит им пальцем и не требует ничего взамен. Инвестор, он и в Африке инвестор.
Логично предположить, что, вложив деньги, он ждет отдачи. Данный проект так и не был реализован. Официальной причины никто так и не узнает, а слухами делиться непрофессионально.

Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...


Так что, уважаемый читатель, нам с вами остается только наблюдать за «Миром мечты» на картинках и собирать деньги на отпуск в курортные страны, где все это уже есть. Хотя, эти же сэкономленные средства мы могли потратить на родной земле-матушке, будь наши чиновники чуть дальновиднее.
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