Несбывшиеся планы, разрушенные мечты...

Мы, жители Актау, привыкли к разочарованиям. То и дело местные власти пичкают нас обещаниями, которые так и остаются «добрыми новостями» в лентах информационных агентств. О том, как могла бы выглядеть городская набережная, расскажет и покажет Ирина Гончарова.Большинство красивых картинок, представленных на совещаниях, не воплощаются в жизнь. К сожалению, это факт. Мы, журналисты, уже привыкли к ежедневным порциям подобных «надежд» и внутренне готовы свыкнуться с мыслью о том, что, вероятнее всего, услышанное и увиденное никогда не будет реализовано. На днях, разбирая полку, коллега наткнулась на проекты инвесторов из Южной Кореи. Красочное описание того, как буквально через два года (2012-2014) будет выглядеть актауское побережье, сопровождалось уймой красивых фотографий. На них изображены: современное «чертово колесо», пирс, смотровая площадка, сцена, фонтаны в воде и прочие удовольствия, радующие глаз. Здесь же, на картинках, радостные лица отдыхающих. Всю эту красоту корейцы предлагали построить на территории от гостиницы «Рахат» до «солдатского пляжа». Не свершилось... увы и ах!Вот так должна была выглядеть набережная с высоты птичьего полета. Аналогичные проекты уже украсили побережья Азейрбаджана, Ирана и Туркмении. Актау со своими набережными до сих пор остается самым скромным проектом.А это, уважаемый читатель, запланированное колесо обозрения. Современное и высокое. Сложно не согласиться с тем, что на побережье оно смотрелось бы куда эффектнее, чем в парке «Акбота». Представители городского акимата в 2012 году почему-то так не подумали. Теперь на этом месте, впрочем как и тогда, растет камыш и образуется болото.Вот так, по мнению корейцев, должен был выглядеть въезд на актауский пляж. Согласитесь, что подобное оформление вряд ли сравниться со знакомыми всем нам воротами к пляжу «Манила», «Нур плаза» или «Достар».При въезде побережье должна была украшать вот такая необычная архитектурная композиция. Она, по задумке, должна была стать «фишкой» Актау и означать «Мир мечты». Впрочем, не зря говорят, «как корабль назовешь, так он и поплывет». Данный проект действительно остался только мечтой.Знакомьтесь — обсерватория. Уже в 2014 году мы с вами, уважаемые мангистаусцы, могли рассматривать звездное актауское небо из этого интересного здания. Обратите также внимание на парковку, расположенную на территории пляжа. Сложно сравнить ее с той, что построили на солдатском пляже местные власти.По задумке инвесторов из Южной Кореи, вся набережная усыпана разнообразными малыми архитектурными формами, фонтанами, детскими площадками. В проекте предусмотрены зоны для занятия спортом, организация культурного отдыха.На этой сцене-пирсе планировалось проведение различных концертных мероприятий.Вся набережная должна была быть поделена на три зоны. В первой располагались: входная арка, скульптура «Мир мечты», автостоянка, кафе, обсерватория и место отдыха, стадион, светильник, зона отдыха, прогулочный маршрут. Во второй зоне разместили бы «чертово колесо», развлечения, открытую сцену, фонтан, стену выставки, кондоминиум и прочее. В последней, третье зоне, предполагалось построить парк на природе, автостоянку, пирс, концертный зал в виде волны, детскую площадку и прочее. Напомню, что имеющаяся набережная вдоль 14 микрорайона представляет из себя: наличие брусчатки, лавочек, детских площадок. Собственно говоря, все.За строительство набережной инвесторы хотели получить землю под застройку отеля около побережья. «Понаехали! Земли отбирают!» - скажете вы. Безусловно, отдавать товарищам из Кореи землю-матушку под бизнес не очень мудро, если есть средства и желание воссоздать нечто подобное за собственные средства. С другой стороны, сколько в Актау гостиниц и бизнес-центров, которые получают прибыль и даже деревья около своих зданий не поливают? Никто не грозит им пальцем и не требует ничего взамен. Инвестор, он и в Африке инвестор.Логично предположить, что, вложив деньги, он ждет отдачи. Данный проект так и не был реализован. Официальной причины никто так и не узнает, а слухами делиться непрофессионально.Так что, уважаемый читатель, нам с вами остается только наблюдать за «Миром мечты» на картинках и собирать деньги на отпуск в курортные страны, где все это уже есть. Хотя, эти же сэкономленные средства мы могли потратить на родной земле-матушке, будь наши чиновники чуть дальновиднее.