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ЛАДА.kz » Авторская колонка

Мечтаю быть среднестатистическим жителем Мангистау

Просмотров:324 Опубликовано: Сегодня, 11:23
Мечтаю быть среднестатистическим жителем Мангистау
Фото из архива Lada.kz
Я нищая! Эта мысль впервые посетила меня сегодня, когда я пересчитывала мелочь в кармане. Самое страшное, что это единственные финансовые средства, которыми я располагаю на сегодняшний день. И это несмотря на то, что свою заработанную честным трудом зарплату я получила 10 дней назад...

Я помню лихие 90-ые, когда мы ходили в школу в одинаковой одежде, которую нашим родителям выдавали на предприятии, нет, не в счет, а вместо зарплаты. Помню свои протертые на больших пальцах до дыр тряпичные мокасины и зашитые мамиными волосами капроновые колготки, чтобы было аккуратнее. Помню глаза отца, который работал на трех работах без выходных и сна, но не мог обеспечить нам лучшую жизнь. Каждый раз, смотря на мою потрепанную обувь, он их опускал: «Прости ребенок, если бы я мог, я бы скупил для тебя весь обувной магазин... Но, увы...». Помню дешевые серые макароны — на завтрак, обед и ужин, которые тоже выдавали вместо зарплаты там, где работали мои родители. А еще мешки муки и сахара на балконе (также полученные в качестве заработной платы), которые мы меняли на масло, реже на мясо, мыло... Также жили девять из десяти казахстанских семей.

Потом, конечно, было лучше. Страна стала подниматься «с колен», люди начали получать хорошую зарплату, полки магазинов ломились от изобилия. Привет, светлое будущее. Мы тебя дождались!

У нас, у подрастающего поколения, появилась мотивация хорошо учиться, получать качественное образование, чтобы иметь больше и жить лучше. И вот мы, молодые и перспективные, отметив миллениум, ринулись «завоевывать», ну, если и не мир, то ту вершину, на которой маячило это прекрасное и теплое понятие «достаток».

Многие из нас до этой «вершины» добрались. Еще в 2007 году, когда доллар стоил 120 тенге, моя тенговая зарплата в пересчете равнялась примерно 800 долларам. Этого было достаточно для комфортной жизни: и одеться, и покушать, и оплатить коммунальные услуги, и даже отложить на «черный день». Отпуск за границей перестал быть недостижимой мечтой — «Чао, Рим», «Бонжур, Париж» — вот и встретились!

Тогда казалось, что дальше будет только лучше, потому что плохо мы уже пожили. Да и правительство нам обещало «молочные реки, кисельные берега». Сейчас, выковыривая мелочь из кармана куртки, я понимаю, как сильно ошибалась, и все больше склоняюсь к мысли, что продать почку - не такая уж и плохая идея.

В 2017 году моя тенговая зарплата не стала больше, чем в 2007. Только теперь в пересчете на иностранную валюту она составляет чуть более 250 долларов. Что такое сегодня 100 тысяч тенге при том, что продукты питания дорожают каждый день, а коммунальщики и подавно никак не нажрутся? В прошлом месяце я получила жировку за коммунальные услуги на 37 тысяч тенге. У меня только оплата за электричество составила 22 тысячи тенге. И меня бы не возмутила эта сумма, если бы я круглосуточно устраивала в своей квартире дискотеку со светомузыкой и световым шоу. Но нет, как и большинство актаусцев, я использую электричество для элементарных бытовых нужд. А еще, когда очень холодно, включаю обогреватель, так как отопления в моей квартире нет.

Жалобы в ЖЭК микрорайона на протяжении нескольких лет остались без ответа, зря бумагу пачкала, как говорится. Поэтому там, где одна коммунальная служба откровенно халтурит, при этом не стесняясь выставлять мне ежемесячный счет за отопление, другая на мне же зарабатывает. Прибавляем к этой сумме оплату за телефон, интернет, газ... Вуаля, ровно половина моей зарплаты легким движением руки испарилась. Два похода в магазин за элементарными продуктами питания: хлеб, мука, рис, гречка, одна курица, пара килограммов мяса, сахар, заварка, молоко, кефир, яйца, какие-нибудь овощи, фрукты... Вуаля, и вторая часть зарплаты утекла сквозь пальцы. И это только первые две недели после зарплаты. Про новую одежду, колбасу и прочие «излишества» я даже уже не заикаюсь...

А что делать дальше? Меня уже совсем не пугает, как еще пару лет назад, что мои дети попросят новый телефон. Нет, теперь я и не без оснований боюсь, что однажды они попросят кушать, а мне нечем будет их накормить, что однажды я также, как и мой отец, начну опускать глаза, глядя на потрепанную обувь своих чад: «Простите, я бы и хотела... Но, увы...».

Я совсем не виню своего работодателя, потому что он, как мой отец, — также опускает глаза. Он хотел бы и рад дать нам больше, но его проблемы глобальнее: заплатить за аренду, выплатить зарплату сотрудникам. Он и сам оказался в таком же положении, как и мы. Я виню государство. Вот кому совсем не стыдно, а даже выгодно иметь 90 процентов нищего населения. Где уж нам думать о коррупции, очередном распиле бюджета, прогнившей насквозь системе, если у нас голова забита проблемами насущными — как не сдохнуть от голода.

На этой неделе МАЭК проводит очередные слушания по увеличению тарифа за электроэнергию. Казалось бы, куда уж больше? Но нет предела жадности. Так и хочется спросить у руководства компании-монополиста: «Мистер, вы думаете, что только Вашим детям кушать хочется, а нашим не надо? Они, по Вашему мнению, солнечной энергией питаются? Что останется нам, если 50 процентов своего заработка мы будем отстегивать Вам? Что нам делать— отказаться от Ваших услуг и вернуться в «свечко-факельные» времена? Так сказать, гордо шагнуть назад - в каменный век? Мы неумолимо, но целенаправленно двигаемся в ту реальность, где человеку придется выбирать между благами цивилизации и банальной едой — покушать, наконец, или оплатить комуслуги.

Конечно, найдутся люди, которые скажут: Экономь! Я экономлю! На еде, чтобы оплатить коммунальные услуги за свой непомерно дорогой «замок»... в 45 квадратов в разваливающемся доме. И мне обидно. Обидно сводить концы с концами, потому что получала хорошее образование, искала хорошую работу, платила налоги в казну государства не для того, чтобы в конечном итоге прийти, нет, даже не к экономии, а к нищете, благодаря «грамотной» политике и дальновидности моего государства.

Сегодня, нашкребя-таки «по сусекам» 495 тенге, признаю и уверенно заявляю — я нищая! Нищая, работающая особа с двумя детьми, которых завтра нечем будет кормить, но зато с электроэнергией и живущая в процветающем государстве, которое может позволить себе проведение многомиллиардной выставки «ЭКСПО -2017». Алга, Казахстан!

А еще, глядя на «несметные богатства» в виде железных тенгушек в моем кулачке, я мечтаю только об одном — быть тем самым среднестатистическим жителем Мангистауской области. Ведь у него, в отличии от нас с вами, судя по статистике, зарплата аж 237 тысяч тенге в месяц.

Галия Умбетова
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Комментарии ( 7 )

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Lurker (Посетители) Сегодня, 12:57
Интересно, а можно ли установить у нас в городе солнечные батареи на крышах домов, или не позволят?
 
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  • Швейк
 MAXUSE (Посетители) Сегодня, 12:51
Зато независимость! А если честно, то грустно это все и обидно.
 
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  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:50
На этой неделе МАЭК проводит очередные слушания по увеличению тарифа за электроэнергию

Не маячит надежда мне,
То мелькнёт, то куда-то денется,
И в загадочной этой стране
Ничего никогда не изменится,
И от этого даже легко,
Опосля как пропустишь стопочку,
Нам тариф пропихнут под пивко,
А панихида пройдёт под водочку... (с) boyan death
 
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  • Краснов
  • Mestnyi
 trump (Посетители) Сегодня, 12:47
В соответствии с моим, пусть и не самым "продвинутым", мышлением, делаю вывод: дальше будет еще веселей. Потому-как, не видно действий правительства- нет ни антикризисной программы, ни программы экономического развития страны. Есть только бредовые идеи по развитию туризма (опять же, за счет инвесторов), да мелкие ***** о разведении слонов и страусов в степи, да продаже шубата арабам. Всё чаще думаю о добываемой нефти, и о миллиардах долларов, бесследно исчезающих в бездонных карманах жителей акорды..
Не хочу никого ни к чему призывать, но уверен, что нынешней системе придется сворачивать шею, ибо, они будут стоять до конца, натравив на свой же народ армию и ментов. Мирными митингами тут вряд-ли чего-то возможно добиться, да и не разрешит их никто.
Я способен выживать и в более экстримальных условиях, но не хочу, чтобы в подобных условиях жили мои будущие поколения.
Хочу сказать президенту, что ему давно пора подумать о народе. Четверть века на набивание мошны- более чем достаточный срок.
И еще одно пожелание- когда народ возьмется за топоры и вилы, найдите в себе мужество не свалить за кордон, а выйти к толпе и быть растерзанным ею. Вы, конечно, не Муаммар Каддафи, но хоть какое-то уважение, быть может и заслужите.
 
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 Союз (Посетители) Сегодня, 12:18
Опуская приведённые обстоятельства, с выводами автора о причинах ухудшения жизни людей согласен полностью!
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 12:14
Подписываюсь под каждым словом автора!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 11:46
МАЭК проводит очередные слушания по увеличению тарифа за электроэнергию. Казалось бы, куда уж больше? Но нет предела жадности.

"Когда грабеж становится образом жизни для группы людей, живущих вместе в обществе, они со временем создают для себя правовую систему, легализующую грабеж и моральный кодекс, его восхваляющий"
© Фредерик Бастиа, французский экономист.

Когда же уже сгинет со свету, вся эта гниль и плесень восседающая на высоких постах, что лишь паразитирует и сосет из населения последние копейки???
Впору задуматься нашим владыкам, а то от перенасыщения со временем может треснуть не только харя, но и черепушка...
"Нищета ведет к революции, а революция — к нищете."
© Виктор Гюго.
 
 

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