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ЛАДА.kz » Авторская колонка

Скалы преткновения. Трогать или не трогать - вот в чем вопрос...

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Скалы преткновения. Трогать или не трогать - вот в чем вопрос...
Фото: Lada.kz
Очередные строительные работы на скалах в 4 микрорайоне опять взбудоражили общественность. Оно и понятно — чиновники уже по традиции, миновав все правила, установленные законом, вроде общественных слушаний, дали разрешение кому-то что-то строить. Естественно, потом нам отчитались, что это все для нас же и ради нас, но неприятный осадочек после такого «сюрприза» все равно остался. Было бы куда лучше и правильнее (читать как «законнее»), если бы руководство города вело прозрачную политику. Чтобы, увидев работающую технику на побережье, люди не впадали в истерику. Мы уже научены горьким опытом и лицезреем плоды своего молчания в виде частных особняков, которыми застроили скалы, закрыв доступ к смотровой площадке. Поэтому нашу панику понять можно. Но это только одна сторона медали.

Наш народ любит орать во всю глотку: «Не трогайте! Это наше!!!» А как и кто заботится об этом «нашем»? Зачем далеко ходить, посмотрите на бесплатные пляжи или территории за городом, где любят отдыхать местные. Ведь все, что «наше», а не чье-то конкретное, превращается нашими же стараниями в помойку, загаживается так, что смотреть страшно.

Свежа еще память о том, как пару лет назад начались работы по очистке пещеры в 4 микрорайоне. Тогда возмущающихся горожан было так много, что работы приостановили, и не было предела моему разочарованию. Хочется спросить у протестующих: а зачем вам-то эта пещера? Это вы те, кто ходит туда справлять большую и малую нужду? Это поэтому она вам так дорога? Давайте уже посмотрим правде в глаза - эта пещера давно превратилась в отхожее место. К ней же на десять метров подойти невозможно, амбре стоит такое, что глаза слезятся. Туда уже даже бомжи не лазают, такая там вонища. Не верите мне на слово, пройдите и убедитесь лично. Поэтому мне непонятно, зачем «бить по рукам» предпринимателей, решивших облагородить данное место, да, исключительно собственной выгоды ради, но с условием, что и мы сможем пользоваться этими благами. Путь там будет кафе, как планировалось, да что угодно, только не общественный туалет, как сейчас.

В настоящее время на скалах идут работы по обустройству прогулочных тропинок. Конечно, не просто так. Альтруистов-фанатиков (читать как идиотов) в наше время нет. И ждать, что добрый дядя выложит несколько миллионов на благо народа безвозмездно, как минимум, глупо. Но почему бы не позволить дяде «поиметь», если и нам что-то да перепадет — хотя-бы прогулочная тропинка. Ответьте себе честно, положа руку на сердце, как часто вы гуляете на скалах? Скорее всего ответ будет «никогда». А теперь теплится надежда, что когда-нибудь сможете. Так зачем с пеной у рта отстаивать то, что в настоящий момент даром не надо.

Бороться за скалы надо было тогда, когда там частные коттеджи возводили, закрывая к ним доступ. А не сейчас, когда земля распродана и подобраться к месту, откуда можно полюбоваться панорамой, превратилось в настоящий квест с препятствиями. Махать кулаками поздно. Остается уповать только на доброго дядю, который выложит n-ную сумму, чтобы обустроить прогулочную зону там, где ее никогда не было. Причем, для нас обустроить.

Наши граждане напоминают мне эдакого Плюшкина, который тащит в дом всякий хлам и бережно хранит. Вот и Актау наш давно уже захламленный дом, требующий капитального ремонта. В котором Плюшкины ничего и ни за что на свете не готовы разобрать или выкинуть, переделать или обновить.

Все мы ездим в другие страны, восхищаемся архитектурой, идеями, обустройством. Но ведь все это тоже когда-то построилось на общей земле. Кафе в пещере в Италии — вау! Как круто! Но пусть это будет в Италии, нам такого не надо, ведь тогда у нас отберут загаженную, никому не нужную нашу пещеру. Пляжи в Таиланде - ух ты, как чисто и обустроено! Но пусть они остаются в Таиланде, мы и без них проживем. Привыкли же, как свиньи, среди мусора на полотенцах лежать, зато на «нашем» пляже. И так со всем и во всем: «и сам не ам, и другому не дам».

К слову, за последние несколько лет я видела пару проектов по благоустройству скал, которые предлагали предприниматели. Естественно, «благоустройство» - это всего лишь бонус к тому, что хочет поиметь бизнесмен, получив место на скалах или вблизи. И проекты, скажу я вам, действительно стоящие — с подсветкой скал, перилами и скамейками, и все это за свой собственный счет. Скажете: «жирно ему будет». Ок! Ну тогда сделайте что-нибудь в таком же духе сами и за просто так.

Я, конечно же, не мечтаю, что когда-нибудь наше государство дойдет до такой ступени демократии, когда все будет делаться только с позволения простого люда, и так, как ему бы понравилось. Но в сегодняшней действительности мне по большому счету все равно, что для себя построит на скалах дядя, если при этом для нас он обязуется облагородить прогулочные тропинки.

Поэтому я за то, чтобы все раздали в частные руки, окрестили «природоохранными зонами», и хотя-бы так уберегли «наше» от нас.

А как вы считаете, стоит ли облагораживать скалы или пусть все остается как есть?
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Комментарии ( 4 )

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  • Ян
  • Швейк
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:42
А какая природная красота была раньше, розовые скалы в 15 мкр во что превратили? Скоро любоваться морем в черте города не останется мест, простой люд без оплаты не попадет, а нужно ли эт народу
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 14:07
А как вы считаете, стоит ли облагораживать скалы или пусть все остается как есть?
Желаете знать моё мнение? Пожалуйста, я считаю и считал не надо трогать ничего реликтового,сами скалы тем и хороши там можно ходить и не по дорожкам,а по земле. В 15 сделали набережную и я утром на неё не захожу,а до строительства всегда там гулял теперь не интересно там гулять по плиточному пустырю. Одна отрада розовые скалы и те практически заселили и пресловутые 35 метр никто соблюдать не собирается. Моё мнение такое не надо ничего громить пусть остаётся как есть. ЗЫ. Статейка заказная походу.
 
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  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:20
Стокгольмский синдром у автора? Только тут мы в заложниках не у террористов, а у местных барыг. Мысль понятна - граждане, будете трепыхаться - вам еще хуже будет. Лучше расслабьтесь и пусть вас нашлыгивают и далее. А может вам ещё и понравится, глядишь - барыга добренький попадётся, скинет вам, пыли у его ног, чегой-нибудь из-под своего ногтя crazy
 
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Kito (Посетители) Сегодня, 13:06
Полностью согласен с автором !
 
 

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