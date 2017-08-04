Баке против!

Актау - это город парадоксов. Я всегда это говорю. Горожанин тут Никто и звать его Никак. И мнение его, в принципе, никому из власть имущих не интересно.



Наша набережная - единственная нормальная прогулочная зона в городе - в вечернее время превращается в зону выживания. Та часть, которая проходит вдоль 14 и 15 микрорайонов, давно базарная. Вроде и хочется пройти спокойно, но эти торгаши, летящие навстречу идиоты на великах, машинки детские под ногами - такой возможности не дают. Единственное спокойное место, где можно пройтись без страха быть снесенным - прибрежная зона в 5 микрорайоне. Но вот, чтобы до нее добраться, необходимо преодолеть отрезок дороги, открытой для проезда автомобилей, вдоль которой имеется тротуар для пешеходов шириной сантиметров тридцать, где двоим идущим уже не уместиться. Поэтому горожанам приходится идти по проезжей части, оглядываясь и отскакивая от проносящихся на скорости машин.



Вчера, 3 августа, именно на этом отрезке пути один такой лихач снес девушку с коляской. По счастливой случайности малыш не пострадал физически, но мама его не могла подняться с земли из-за того, что во время падения травмировала ногу. Ее напуганный малыш громко плакал, а вышедшая из злосчастной машины женщина еще громче орала: «Заткни своего ребенка. Ты же мать!» Не «простите, пожалуйста» и даже не «я виновата, чем могу помочь?», а только хамство, крики, грубость, а в итоге еще и угрозы в адрес сбитой после того, как она сказала, что напишет заявление в полицию и наймет адвоката. И это все, что нужно знать об уровне культуры и ответственности 80% тех, кто носится по набережной. И это далеко не первое происшествие. Меня там тоже не единожды чуть не сбили, вместо «извините» я тоже слышала в свой адрес хамство и маты.



В начале лета на этом отрезке дороги установили знак, запрещающий движение транспортных средств. Здорово! Ну наконец-то! Но счастье было недолгим. Буквально через две недели знак убрали. Естественно, я, как человек, имеющий определенные профессиональные полномочия, позвонила сильным мира сего с вопросом «А куда дели знак и почему?» После нескольких звонков по ответственным инстанциям выяснила, что знак был убран, потому что возмущались владельцы прибрежных кафе.



То есть, получается интересы десяти предпринимателей ставятся выше безопасности и интересов большинства горожан (а это не один десяток тысяч человек). Очень бы хотелось, чтобы человек, принимающий такие решения за всех в угоду заинтересованным лицам, делал это прилюдно: «Люди, этот знак я решил убрать, потому что Баке неудобно!»



Мне, например, как жителю этого города, плевать на Баке, его интересы и сколько клиентов он потерял. Меня больше интересует, сможет ли мой ребенок на роликах доехать живым от точки А в точку Б. Думаю, тем, кто очень хочет посидеть в кафе у моря, будет не трудно оторвать свою пятую точку от сиденья автомобиля и пройти лишние 200 метров. Тем более, что всю набережную из всех возможных вариантов (фонтанчики, например, или зеленые скверики) укатали в асфальт под парковки.



Вообще все эти кафе - отдельная история, заслуживающая другой статьи. Будь моя воля, я бы снесла эти «шарашкины конторы» подчистую. Нет, не потому, что они мне мешают. Не мешают. Просто они уродливые! Казалось бы, вот отхватил ты лакомый кусок земли у берега моря, где максимальная проходимость - включи фантазию! Преврати это место, которое тебе досталось (черт его знает за какие заслуги перед отечеством) в оазис. Чтобы и мимо было идти приятно, и зайти к тебе захотелось мохито прохладный выпить! Но нет же! Заложили все дешевенькой плиткой, понаставили таких же дешевых столов — вот и весь актауский шик.



И это не единственное, что меня бесит как жителя этого города. Есть среди прибрежных кафе те, что по своей площади раскинулись метров так на 200-300 в длину. И мне, чтобы попасть на берег, приходится обходить это злачное место, которое еще и полутораметровым забором обнесли. И это еще один парадокс нашего города. Я все понимаю, Баке крутой, связи есть, отхватил кусман земли, так отхватил. Но должны же быть пределы наглости или какие-то нормативы на размеры прибрежных кафе: допустим, 30 метров в длину, потом проход на пляж шириной метров пять, потом опять кафе, ну и так далее. У нас же все наоборот. Раскинулись безвкусные забегаловки, конца и края не видно, еще и отжимают из года в год дополнительные территории. Один из хозяев кафе умудрился отхапать даже козырек, который стоял на пляже в 7 микрорайоне еще со времен моей юности. Разрастается наглость, а с ней и масштабы кафешки у Баке, как плесень на потолке. И ладно бы отжал и в божеский вид привел. Может, мы бы ему даже и спасибо сказали. Ну знаете: плывут пароходы - «Молодец, Баке!», летят самолеты - «Молодец, Баке!», «идут горожане...»



Но нет, Баке просто поставил на козырек свои уродливые столы и на этом модернизация и облагораживание закончились. Он даже столбы, на которые козырек крепится, покрасить не удосужился. И тут вопрос возникает - это кто у нас в городском акимате такой добрый, и за какие такие подвиги и заслуги Баке расширяет свои владения на общегородской территории? Ну конечно же, это риторический вопрос, ответ на который мы никогда не получим.



Но есть во всей этой истории один неоспоримый факт - ни у одного Баке на набережной нет ни власти, ни полномочий, ни права диктовать: быть знаку, запрещающему въезд автомобилей, или не быть! Его установка - это как раз тот случай, когда чиновникам нужно прислушаться к большинству. Поэтому за знак «повоевать» еще можно. А если сильные мира сего не в состоянии перекрыть на законных основаниях отрезок дороги для безопасности своих граждан, то пусть они выйдут к людям (как раз у кафе «Алина» сцена есть) и громко скажут: «Знака тут не будет! Потому что вот конкретно вы конкретно мне за это не платите...» Я ни на что не намекаю, так... мысли вслух.