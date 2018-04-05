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ЛАДА.kz » Авторская колонка

В Актау жители многоэтажки просят их спасти

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 17:54
В Актау жители многоэтажки просят их спасти
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Трагедия в Кемерово, унесшая жизнь 64 человек, заставила «проснуться» пожарные службы, МЧС, МВД и многие другие ведомства не только в России. Премьер-министр Казахстана Сагинтаев поручил Министерству внутренних дел и противопожарным службам совместно с акимами провести проверки всех торговых центров и принять необходимые меры.

В Мангистауской области в первом полугодии 2018 года планируют проверить пожарную безопасность 500 объектов. В список вошли образовательные учреждения, АЗС, базы отдыха, месторождения, аэропорт, производственные базы, предприятия торговли и разных форм собственности.

А чего не хватает в этом перечне? Жилых высотных домов, которых в Актау достаточно.

В Актау жители многоэтажки просят их спасти


Жильцы 47«В» дома во 2 микрорайоне уверены, что несоблюдение правил пожарной охраны со стороны ПКСК и арендаторов может привести к трагедии.

В трех высотных зданиях, находящихся недалеко от городского акимата, раньше располагались общежития. Однако с развитием рыночных отношений изменился их статус. В одном из них живут люди с семьями.

В Актау жители многоэтажки просят их спасти


Три этажа отданы под бизнес. Комнаты, расположенные с четвертого по восьмой этажи, принадлежат жильцам — здесь проживают около 100 семей.

Жильцы дома 47«В» жалуются: уже несколько лет для них закрыт второй лестничный пролет, который служит пожарным выходом.

- Очаги возгорания для нас - явление частое, пусть они не были крупными, но для пожарных должны стать каким-то предупреждением, - говорит Марина, жительница дома.

В Актау жители многоэтажки просят их спасти


Жильцы обращаются к пожарным службам с просьбой обратить внимание на закрытый проход.

- Мы хотим, чтобы нам открыли пожарный проход со стороны микрорайона. Люди, которые заварили дверь на третьем этаже, на наши просьбы ответили, что это их личный проход. Мы просим МЧС, пожарные службы обратить на это внимание. У нас здесь много семей, дети, - говорит жительница дома Нурсулу.

Как заявляют жители дома, собственник помещений на трех этажах перекрыл этот выход для собственной безопасности, как спасение от бомжей и строительного мусора.

В Актау жители многоэтажки просят их спасти


В восьмиэтажном здании не работают пожарный кран и сигнализация. В плане эвакуации, подписанном в 2014 году, указаны два действующих эвакуационных выхода. А длина узкого коридора — чуть менее футбольного поля.

В Актау жители многоэтажки просят их спасти


Что легче: решить проблему с одной дверью или разбираться, кто виноват, уже после пожара?

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