вызовпринятchallenge или п*ть надо красиво!

Тебе ещё не надоела скучная однообразная жизнь? Мне — да. Пару лет назад я решил все поменять и завести свой личный мотивационно-стимулирующий хештег - #вызовпринятchallenge... И он работает! Жить стало интереснее, и главное - есть что вспомнить! Ты со мной? Поехали!Меня зовут Льоша Донцов и я простой смертный парень без папы олигарха, родственников-прокуроров и всяких других «кучерявых» возможностей. Я немного странный малый, своеобразный. Но у всех нас «тараканов» хватает. Однако, есть у меня суперспособность - я умею достигать реальных и четко поставленных задач.Условия для активации моего внутреннего Кларка Кента просты:1. Мне должно быть интересно достижение установленной цели (люблю всякие этакие нестандартности и вызовы).2. У меня под рукой должен быть бокал красного сухого. «Без бокала нет вокала» © В. Сердючка.То, что я фанат конкурса «Евровидение» (Eurovision song contest), знают все мои друзья. Если кто не в курсе, «Евровидение» - это песенная Лига Чемпионов, где вместо футбольных команд от стран участвуют вокалисты. Все реально - поющие парни и девушки, а также те, кому кажется, что они поющие - мечтают попасть на «Евровидение». Каждый год я делаю мини-обзоры, хвалю и критикую, политизирую и персонализирую участников этого конкурса.И когда в ноябре 2017 меня взяли «на понт»: «Льоша, ты всех критикуешь... А самому слабо на сцене «Евровидения» спеть?», я решил ответить в лучших традициях указанного выше challenge - «Вызов принят, господа!».Конечно, на тот момент я даже и представить не мог, как я выполню это задание. Потому, промониторив все возможные варианты, я решил подать заявку на участие от маленькой и всегда слабо выступающей (чего греха таить - провально выступающей) страны-участницы конкурса – Сан-Марино.Достал из ящика англоязычную авторскую песню (да, у меня есть такой ящик). Снял за несколько дублей видео на берегу Каспия в Актау, смонтировал в простой программе клип и подал заявку...И - о чудо, дошёл до финала интернет-отбора британского телеканала 1in360. Попал в ТОП-30 участников из 1000 талантливых и интересных. Сначала сам опешил, потом загордился. Но не сложилось. Спасительный бокал красного сухого и поездка во Львов вытянули меня из депрессии и вдохновили на написание новой англоязычной песни.После сверхскоростной подачи заявки на участие в «Евровидении» от Польши, меня заметили, взяли интервью для местного ежедневника «Евровидения» и... я все равно «пролетел».В этом моменте звучит смех Нельсона из Симпсонов. Что-то во мне обломилось. Неужели я проиграл... Ага, как же - новая идея! Если «Евровидение» мне не открывает свою сцену через европейские страны - включаю режим «азиатского тигра» и лечу в Лиссабон самостоятельно из Актау (по специальному приглашению). Например, журналистом... Вот уж хитрюга, подумал я сам о себе.«спеть на сцене «Евровидения»... При этом не обязательно быть участником. Главное - выйти на сцену португальской столицы и извлечь из себя песнь. Билеты купил, в журналисты записался, самое время спланировать и реализовать своё выступление. Об этом уже в новых историях.А пока пишите в комментариях, какие вызовы принимали вы.Love. Peace. Dontsov.