вызовпринятchallenge или п*ть надо красиво!

Тебе ещё не надоела скучная однообразная жизнь? Мне — да. Пару лет назад я решил все поменять и завести свой личный мотивационно-стимулирующий хештег - #вызовпринятchallenge... И он работает! Жить стало интереснее, и главное - есть что вспомнить! Ты со мной? Поехали!
Меня зовут Льоша Донцов и я простой смертный парень без папы олигарха, родственников-прокуроров и всяких других «кучерявых» возможностей. Я немного странный малый, своеобразный. Но у всех нас «тараканов» хватает. Однако, есть у меня суперспособность - я умею достигать реальных и четко поставленных задач.
Условия для активации моего внутреннего Кларка Кента просты:
То, что я фанат конкурса «Евровидение» (Eurovision song contest), знают все мои друзья. Если кто не в курсе, «Евровидение» - это песенная Лига Чемпионов, где вместо футбольных команд от стран участвуют вокалисты. Все реально - поющие парни и девушки, а также те, кому кажется, что они поющие - мечтают попасть на «Евровидение». Каждый год я делаю мини-обзоры, хвалю и критикую, политизирую и персонализирую участников этого конкурса.
И когда в ноябре 2017 меня взяли «на понт»: «Льоша, ты всех критикуешь... А самому слабо на сцене «Евровидения» спеть?», я решил ответить в лучших традициях указанного выше challenge - «Вызов принят, господа!».
Конечно, на тот момент я даже и представить не мог, как я выполню это задание. Потому, промониторив все возможные варианты, я решил подать заявку на участие от маленькой и всегда слабо выступающей (чего греха таить - провально выступающей) страны-участницы конкурса – Сан-Марино.
Достал из ящика англоязычную авторскую песню (да, у меня есть такой ящик). Снял за несколько дублей видео на берегу Каспия в Актау, смонтировал в простой программе клип и подал заявку...
И - о чудо, дошёл до финала интернет-отбора британского телеканала 1in360. Попал в ТОП-30 участников из 1000 талантливых и интересных. Сначала сам опешил, потом загордился. Но не сложилось. Спасительный бокал красного сухого и поездка во Львов вытянули меня из депрессии и вдохновили на написание новой англоязычной песни.
После сверхскоростной подачи заявки на участие в «Евровидении» от Польши, меня заметили, взяли интервью для местного ежедневника «Евровидения» и... я все равно «пролетел».
В этом моменте звучит смех Нельсона из Симпсонов. Что-то во мне обломилось. Неужели я проиграл... Ага, как же - новая идея! Если «Евровидение» мне не открывает свою сцену через европейские страны - включаю режим «азиатского тигра» и лечу в Лиссабон самостоятельно из Актау (по специальному приглашению). Например, журналистом... Вот уж хитрюга, подумал я сам о себе.
#вызовпринятchallenge «спеть на сцене «Евровидения»... При этом не обязательно быть участником. Главное - выйти на сцену португальской столицы и извлечь из себя песнь. Билеты купил, в журналисты записался, самое время спланировать и реализовать своё выступление. Об этом уже в новых историях.
А пока пишите в комментариях, какие вызовы принимали вы.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.