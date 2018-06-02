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ЛАДА.kz » Авторская колонка

Актау, к саммиту готовьсь!

Просмотров:820 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Актау, к саммиту готовьсь!
Тимур Ниталиев. Фото Лианы Рязанцевой
О дорожных пробках, питьевой воде, сухих деревьях рассуждает журналист Тимур Ниталиев.

ВСЕ. ПРИЕХАЛИ.

В начале апреля начались работы по расширению дороги у рынка «РусКаз» в 23 микрорайоне. Два с половиной километра дорожного полотна будут менять и расширять семь месяцев. Выделено 567 миллионов тенге из местного бюджета. Об этом все знают, и все уже высказались. С началом работ дорогу перекрыли и город ощутил все радости дорожных пробок. Добираться из точки А в точку В теперь занимает в разы больше времени. Ладно, вроде как с этим смирились. Народ мы неприхотливый – потерпим.

Спустя месяц жизнь горожан становится еще экстремальнее - начинаются работы по замене асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами.

«Реконструкция производится в связи с грядущим саммитом прикаспийских государств. Ожидается, что в Актау прибудут главы пяти прикаспийских государств. Асфальтовое покрытие на участке длиной более пяти километров планируют заменить за счет средств республиканского бюджета. На это затратят 800 миллионов тенге», - сообщили власти горожанам.

Меняют полностью полотно центральной дороги от жилого комплекса «Оазис» вплоть до здания акимата в 4 микрорайоне. Меняют поэтапно, дабы не создавать неудобства для горожан. Представляете, власти посчитали, что поэтапная замена асфальта на центральной дороге параллельно с ремонтом дороги у рынка «РусКаз» не создаст неудобства жителям Актау.

Дальше становится еще веселее, 2 июня перекрыли дорогу от перекрёстка 7, 8, 6 и 5 микрорайонов. При этом участок дороги от памятника Кашагану до названого перекрестка остаётся закрытым. Пробки даже внутри микрорайонов. А какой цирк в пятницу устроили регулировщики на Т-образном перекрестке 5, 7 мкр. Ну где этих клоунов взяли? Ну не умеют они регулировать движение.

Подумайте, чтобы доехать на такси из 11 микрорайона в 8, уходит ни много ни мало 40 минут. Сорок минут! Расстояние мизерное, а время бесценное. Водители то и дело сигналят, кричат и матерятся. Матерятся на других водителей, матерятся на акимат.

Актау, к саммиту готовьсь!


Движение в городе встало. Не хочу нагонять страху, но как при таком движении или, вернее, его отсутствии к больному сможет доехать Скорая помощь, на пожар спасатели, на место преступления полиция? Понятно. Пока саммит не пройдет - не болеем, не умираем, инфаркты, инсульты и роды отменить! Преступлений не совершаем или уж сами ловим хулиганов. Спички до осени спрятать.

Ладно, сцепив зубы переживем дорожный беспредел и асфальтовый распил. Но что происходит с водой? Ее катастрофически не хватает Актау. Жители многоэтажек превратились в экстремалов по выживанию. Люди пишут, звонят, приходят в редакцию. Рассказывают о своих скитаниях по инстанциям и жилищным конторам. Бесполезно. Виноватых нет, а концы, как говорится, в воду.

Но крайний все-таки найден. Имя ему - Полив. То есть, по заверению чиновников, именно с наступлением поливочного сезона Актау стал испытывать временные трудности с водой в связи с недостаточным давлением в системе водоподачи. Только расскажите, любезные вы наши: что, где, когда, в каких объемах вы поливаете? Вдоль центральных дорог точечное обрызгивание совершается за счет и силами организаций и фирм, расположенных рядом. В микрорайонах деревья засыхают. Сухостой не убирается во всем городе. Окапывание и обрезка деревьев не производились.

Сейчас, передвигаясь по городу, я испытываю всю гамму неприятных чувств. Гнев, раздражение, отчаяние, досаду и, как вишенка на торте - стыд. Мне бесконечно стыдно за такую жизнь, потому что винить некого, мы сами позволили так с нами поступать. Как говорится - каждый народ достоин своего правителя. Правители Актау, а вы видите, во что превращается наш город? Ну да ладно, главное, чтобы те пять километров дороги, по которой проедут гости саммита, были достроены. И чтобы хватило им воды, и не дай Бог, не занесло никого от намеченного маршрута в микрорайоны, где дороги разбиты, деревья засохли и детские площадки не ремонтируются. Актау, к саммиту готовьсь!
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:18
Qalanyń ortalyq tas joldary tóselip bitkennen keıin, kóligi bar azamattarymyz raqmetterin jaýdyryp aıtyp bastaıdy. Ádettegideı jaģdaı.
Al, aýyz sýyna keletin bolsaq, bar bolģany birneshe aýdandarda bolģan jaıt. Al qala 40 shaqty aýdandardan turady. Ómirzaqty sanamaģanda. Yeger, aýyz sýy rasymende túgel qalada 2-3 kún bolmaı qarasyn, qala turģyndary ákimdikti qıratyp keter yedi.
Qalamyzdaģy jasyl-jelekke kelgende, maģan báribir. Qurģap qalama, álde ósip jap-jasyl bolama. Óıtkeni, jazyl-jelek kóleńke túsirmese, yeger, taldar adamdardyń jazģy jáne qysqy maýsymdaryndaģy qorģandary bolmasa, nesi kerek!
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:08
Браво Тимур! bravo
 
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НЕТ (Посетители) Сегодня, 17:53
Автор, РЕСПЕКТ Вам за написание текста приличными словами, потому, что у меня , глядя на все, что происходит в моем родном городе, то, о чем Вы пишите - только НЕЦЕНЗУРЩИНА ( СПЛОШНОЙ МАТ) . devil
 
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hapiness (Посетители) Сегодня, 17:13
Пешком быстрее
 
 

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