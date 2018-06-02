Актау, к саммиту готовьсь!

В начале апреля начались работы по расширению дороги у рынка «РусКаз» в 23 микрорайоне. Два с половиной километра дорожного полотна будут менять и расширять семь месяцев. Выделено 567 миллионов тенге из местного бюджета. Об этом все знают, и все уже высказались. С началом работ дорогу перекрыли и город ощутил все радости дорожных пробок. Добираться из точки А в точку В теперь занимает в разы больше времени. Ладно, вроде как с этим смирились. Народ мы неприхотливый – потерпим.Спустя месяц жизнь горожан становится еще экстремальнее - начинаются работы по замене асфальта на дороге между 13 и 15 микрорайонами.«Реконструкция производится в связи с грядущим саммитом прикаспийских государств. Ожидается, что в Актау прибудут главы пяти прикаспийских государств. Асфальтовое покрытие на участке длиной более пяти километров планируют заменить за счет средств республиканского бюджета. На это затратят 800 миллионов тенге», - сообщили власти горожанам.Меняют полностью полотно центральной дороги от жилого комплекса «Оазис» вплоть до здания акимата в 4 микрорайоне. Меняют поэтапно, дабы не создавать неудобства для горожан. Представляете, власти посчитали, что поэтапная замена асфальта на центральной дороге параллельно с ремонтом дороги у рынка «РусКаз» не создаст неудобства жителям Актау.Дальше становится еще веселее, 2 июня перекрыли дорогу от перекрёстка 7, 8, 6 и 5 микрорайонов. При этом участок дороги от памятника Кашагану до названого перекрестка остаётся закрытым. Пробки даже внутри микрорайонов. А какой цирк в пятницу устроили регулировщики на Т-образном перекрестке 5, 7 мкр. Ну где этих клоунов взяли? Ну не умеют они регулировать движение.Подумайте, чтобы доехать на такси из 11 микрорайона в 8, уходит ни много ни мало 40 минут. Сорок минут! Расстояние мизерное, а время бесценное. Водители то и дело сигналят, кричат и матерятся. Матерятся на других водителей, матерятся на акимат.Движение в городе встало. Не хочу нагонять страху, но как при таком движении или, вернее, его отсутствии к больному сможет доехать Скорая помощь, на пожар спасатели, на место преступления полиция? Понятно. Пока саммит не пройдет - не болеем, не умираем, инфаркты, инсульты и роды отменить! Преступлений не совершаем или уж сами ловим хулиганов. Спички до осени спрятать.Ладно, сцепив зубы переживем дорожный беспредел и асфальтовый распил. Но что происходит с водой? Ее катастрофически не хватает Актау. Жители многоэтажек превратились в экстремалов по выживанию. Люди пишут, звонят, приходят в редакцию. Рассказывают о своих скитаниях по инстанциям и жилищным конторам. Бесполезно. Виноватых нет, а концы, как говорится, в воду.Но крайний все-таки найден. Имя ему - Полив. То есть, по заверению чиновников, именно с наступлением поливочного сезона Актау стал испытывать временные трудности с водой в связи с недостаточным давлением в системе водоподачи. Только расскажите, любезные вы наши: что, где, когда, в каких объемах вы поливаете? Вдоль центральных дорог точечное обрызгивание совершается за счет и силами организаций и фирм, расположенных рядом. В микрорайонах деревья засыхают. Сухостой не убирается во всем городе. Окапывание и обрезка деревьев не производились.Сейчас, передвигаясь по городу, я испытываю всю гамму неприятных чувств. Гнев, раздражение, отчаяние, досаду и, как вишенка на торте - стыд. Мне бесконечно стыдно за такую жизнь, потому что винить некого, мы сами позволили так с нами поступать. Как говорится - каждый народ достоин своего правителя. Правители Актау, а вы видите, во что превращается наш город? Ну да ладно, главное, чтобы те пять километров дороги, по которой проедут гости саммита, были достроены. И чтобы хватило им воды, и не дай Бог, не занесло никого от намеченного маршрута в микрорайоны, где дороги разбиты, деревья засохли и детские площадки не ремонтируются. Актау, к саммиту готовьсь!