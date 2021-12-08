Порог достаточности «взорвал» безграмотный стрелочник из Минтруда

Ситуация вокруг «минимального порога достаточности» продолжает развиваться.Сейчас вдруг в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) заявили, что «внесение изменений в Методику определения порогов достаточности не производилось и не планируется». Попутно был найден крайний – какой-то неназванный сотрудник Минтруда, допустивший «некорректную формулировку касательно компетенции МТСЗН в вопросе установления порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений».Конечно, есть сомнения, что виноват мелкий клерк, так как в государственных органах принято согласовывать любой документ с уполномоченными и руководящими лицами. Во-первых, этого требуют внутренние уставы, во-вторых, руководство всегда старается подкорректировать и поставить свою визу, а в-третьих, сами сотрудники вряд ли осмелятся что-то выдавать в свет без такой визы. Впрочем, всё возможно, и версия с ошибкой клерка можем принять. Дело-то тут в другом.Ведь информация о резком увеличении «минимального порога» появилась и быстро распространилась ещё 3 декабря. Необходимо было в тот же день дать разъяснения по этому поводу. Причём, сделать это должны были, как минимум, руководители двух ведомств – Минтруда и ГНПФ. Максимум, это можно было сделать на следующий день, несмотря на выходные. Ведь это очень важная тема, касающаяся социального положения общества, по которому был нанесён серьезный удар, что повлекло за собой ощутимые последствия в виде нанесения урона не только по указанным ведомствам, но и по всей государственной структуре.В чём именно была «некорректность», осталось до конца не выясненным, тем более, вчерашний «ошибочный» пресс-релиз и сегодняшнее его дезавуирование написано официальным языком, не очень понятным простому гражданину.Ясно одно – что в МТСЗН сидят либо некомпетентные люди, либо они забыли о концепции «слышащего государства» и то, о чём говорил президент Токаев в своём Послании народу в 2020 году, а, может быть, и то, и другое.Ведь странно, что министр труда Серик Шапкенов, напрямую курирующий пенсионную систему и несущий ответственность за это, не знает, как и какие расчёты применялись? Почему сразу же ошибку не увидели специалисты в Минтруда и ГНПФ? Это же. На самом деле, не так трудно, если ты, действительно, являешься специалистом, постоянно «находишься в теме» и, действительно, болеешь за свою работу, думаешь о людях. Почему-то складывается впечатление, что в министерстве и пенсионном фонде этими делами не обеспокоены.Вполне допускаю, что на самом деле произошла какая-то ошибка в расчётах. Об этом, к слову, на днях написал член Нацсовета общественного доверия Рахим Ошакбаев. Он, в частности, написал в своём посте: «Мы берёмся утверждать, что проблема заключается в возможной методологической ошибке в формуле ЕНПФ и Минтруда, в разработанной Минтруда методике.В ней даётся определение порога достаточности как минимальный размер накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Однако, в формуле один из множителей пенсионной выплаты определён как разница между: 1) максимумом из минимальной зарплаты и минимальной пенсии; 2) минимальной базовой пенсии». Кроме этого, член НСОДа отметил, что в новой методологии минимальную пенсию (46 302 тенге в 2022 году) заменили на минимальную заработную плату (60 тысяч тенге в 2022 году, и именно это, возможно, была той самой серьёзной методологической ошибкой, «которая и привела к такому неадекватному взрывному росту порога достаточности».Однако, судя по сегодняшнему сообщению, распространённому МТСЗН, никаких новых методик не было - «По состоянию на 8 декабря 2021 года внесение изменений не производилось и не планируется, так как текущая версия Методики полностью соответствует необходимым критериям обеспечения будущих пенсионных выплат казахстанцам на приемлемом уровне». В Минтруда подчеркнули, что именно «Министерство является разработчиком Методики определения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений».Вместе с тем, многие казахстанцы, в том числе мои подписчики, уверены, что это либо была проверка людей на их реакцию, либо у Минтруда просто не получилось таким образом сэкономить бюджетные средства.Если принять во внимание второй вариант, то что министру труда Серику Шапкенову нужно напомнить, что это не его и даже не государственные деньги, а наши с вами накопления, на которые мы имеем полное право. Мы имеем право ими распоряжаться и, что более важно – имеем право знать, как они расходуются, по каким методикам вычисляется этот самый минимальный порог достаточности, почему нельзя его снизить, скажем, на расходы для лечения – ведь, чтобы дожить до пенсии, нужно быть здоровым.В общем, вопросов много, а чётких ответов мы так и не увидели. В любом случае, можно сказать, что у Минтруда не очень хорошо получилось «перевести стрелки» и найти крайнего.