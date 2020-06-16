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ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Новорождённый ребенок заразился коронавирусом в Мангистау

Просмотров:2956 Опубликовано: Сегодня, 09:51
В Актау короновирусом заболели пять человек, среди которых новорожденный и 10-летний ребенок, 31-летняя женщина, а также мужчины 42 и 45 лет.

В Бейнеуском районе выявлено шесть случаев заражения COVID-19. В их числе 81-летняя, 53-летняя и 54-летняя женщины. Среди мужчин заболели 30, 42 и 55-летние жители района.

В Мунайлинском районе вирус выявлен у 44-летней женщины. А также заболели девятилетний ребенок и двое мужчин 34 и 45 лет.

В Тупкараганском районе COVID-19 подтвержден у женщин 34 и 62 лет.

- В настоящее время пациенты находятся в инфекционном стационаре. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

По состоянию на 16.06.2020 года по области выявлено 397 человек с инфекцией COVID-19:
В Актау – 108
В Жанаозене – 36
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 27
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 155
В Тупкараганском районе - 9
Выздоровели – 251
Летальных случаев – 2

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Комментарии ( 1 )

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smotritel (Посетители) Сегодня, 12:38
что за пффф новость
 
 

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