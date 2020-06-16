Новорождённый ребенок заразился коронавирусом в Мангистау

В Актау короновирусом заболели пять человек, среди которых новорожденный и 10-летний ребенок, 31-летняя женщина, а также мужчины 42 и 45 лет.



В Бейнеуском районе выявлено шесть случаев заражения COVID-19. В их числе 81-летняя, 53-летняя и 54-летняя женщины. Среди мужчин заболели 30, 42 и 55-летние жители района.



В Мунайлинском районе вирус выявлен у 44-летней женщины. А также заболели девятилетний ребенок и двое мужчин 34 и 45 лет.



В Тупкараганском районе COVID-19 подтвержден у женщин 34 и 62 лет.



- В настоящее время пациенты находятся в инфекционном стационаре. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с заболевшими. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщили в центре общественных коммуникаций региона.



По состоянию на 16.06.2020 года по области выявлено 397 человек с инфекцией COVID-19:

В Актау – 108

В Жанаозене – 36

В Мангистауском районе – 15

В Мунайлинском районе – 27

В Каракиянском районе – 47

В Бейнеуском районе – 155

В Тупкараганском районе - 9

Выздоровели – 251

Летальных случаев – 2