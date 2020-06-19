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ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:03

Просмотров: 1388

Коронавирус и жара. Дерматолог о пользе и вреде перчаток

Человек со здоровой кожей при постоянном ношении резиновых перчаток и дезинфекции рук рискует получить кожные заболевания. В летнее время риск заболевания увеличивается в разы. Об этом рассказала Татьяна Лаврова, директор Мангистауского областного кожно-венерологического диспансера.

Врач-дерматолог Татьяна Лаврова заявляет, что на улице нет смысла ходить в медицинских перчатках. Использование их в жаркую погоду и вовсе может привести к различным кожным заболеваниям.

По ее словам, в жару между поверхностью кожи и внутренней стороной перчатки создается подобие «парникового эффекта», что способствует размножению вирусов и бактерий, не говоря уже о развитии благоприятной среды для коронавируса.

Врач-дерматолог пояснила, что у человека со здоровой кожей рук при постоянном ношении перчаток и дезинфекции могут появиться кожные заболевания. Она отмечает, что чрезмерным уходом можно навредить коже рук, смыв естественный защитный слой кожи. Это может привести к чрезмерной чувствительности кожи и различным инфекциям.

- Главное - не переусердствовать в защите от коронавируса. Иначе можно дать развиться сложному дерматологическому заболеванию. Дезинфицируйте или мойте руки с мылом по приходу на рабочее место или в квартиру. Не надо делать это часто. Не стоит забывать, что мыло и спиртосодержащие дезинфицирующие средства сушат кожу. В этом случае поможет крем с высоким процентным содержанием жира, - сказала Татьяна Лаврова.

Специалист признает, что при посещении магазинов перчатки все-таки стоит надевать. Татьяна Лаврова подчеркнула, что надевать их нужно предварительно тщательно вымыв руки, и обязательно до выхода из дома. Если же перчатки и маску нужно надеть, находясь вне дома, то предварительно их нужно обработать спиртосодержащим антисептиком.

- Пока медики всего мира не определились с существующими видами средств защиты против коронавируса. Одно могу сказать точно: носить перчатки летом при жаре за +40°С ни к чему хорошему не приведет. Запомните, что маску нужно надевать в местах скопления людей, а не носить весь день. Также в летний период хотелось бы напомнить населению, что при отдыхе на море есть риск получить солнечные ожоги и солнечные дерматиты. Особенно при нашей жаре. Будьте аккуратны и благоразумны на отдыхе, - подытожила Татьяна Лаврова.



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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
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  • ЁмоЁ
 Maximus (Посетители) Сегодня, 14:44
Спасибо Вам! Самый адекватный и грамотный ответ врача!
А не то что некоторые - только запреты устанавливать и решать где гулять...


P.S. Стены больницы на заднем плане... Все что нужно знать о здравоохранении в Мангистау.
 
 

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