Коронавирус и жара. Дерматолог о пользе и вреде перчаток

Врач-дерматолог Татьяна Лаврова заявляет, что на улице нет смысла ходить в медицинских перчатках. Использование их в жаркую погоду и вовсе может привести к различным кожным заболеваниям.



По ее словам, в жару между поверхностью кожи и внутренней стороной перчатки создается подобие «парникового эффекта», что способствует размножению вирусов и бактерий, не говоря уже о развитии благоприятной среды для коронавируса.



Врач-дерматолог пояснила, что у человека со здоровой кожей рук при постоянном ношении перчаток и дезинфекции могут появиться кожные заболевания. Она отмечает, что чрезмерным уходом можно навредить коже рук, смыв естественный защитный слой кожи. Это может привести к чрезмерной чувствительности кожи и различным инфекциям.



- Главное - не переусердствовать в защите от коронавируса. Иначе можно дать развиться сложному дерматологическому заболеванию. Дезинфицируйте или мойте руки с мылом по приходу на рабочее место или в квартиру. Не надо делать это часто. Не стоит забывать, что мыло и спиртосодержащие дезинфицирующие средства сушат кожу. В этом случае поможет крем с высоким процентным содержанием жира, - сказала Татьяна Лаврова.



Специалист признает, что при посещении магазинов перчатки все-таки стоит надевать. Татьяна Лаврова подчеркнула, что надевать их нужно предварительно тщательно вымыв руки, и обязательно до выхода из дома. Если же перчатки и маску нужно надеть, находясь вне дома, то предварительно их нужно обработать спиртосодержащим антисептиком.



- Пока медики всего мира не определились с существующими видами средств защиты против коронавируса. Одно могу сказать точно: носить перчатки летом при жаре за +40°С ни к чему хорошему не приведет. Запомните, что маску нужно надевать в местах скопления людей, а не носить весь день. Также в летний период хотелось бы напомнить населению, что при отдыхе на море есть риск получить солнечные ожоги и солнечные дерматиты. Особенно при нашей жаре. Будьте аккуратны и благоразумны на отдыхе, - подытожила Татьяна Лаврова.