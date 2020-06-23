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ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 117

Врачи Мангистау не рекомендуют носить медицинские маски детям до трёх лет

Из-за физиологических особенностей дыхательной системы у детей ношение маски ребенком младше трёх лет может быть опасно для здоровья. Об этом сообщила Роза Утепова, врач инфекционист-гепатолог.

Ношение маски детям до трех лет не рекомендуется, так как это может привести к проблемам со здоровьем у ребенка.

Роза Утепова подчеркнула, что медицинская маска может затруднить дыхание ребенка и привести к удушью. В жаркую погоду ношение маски может привести к тепловому удару и увеличить нагрузку на сердце ребенка.

- От ношения маски у ребенка часто можно наблюдать рвотные позывы, также может развиться пневмония и удушье. У ребенка, когда он носит маску, появляется сонливость, быстрая утомляемость. Это все связано с тем, что у детей ритм и глубина дыхания меняется несколько раз в минуту. Ношение маски может быть опасно для ребенка, - сказала Роза Утепова.

Врач инфекционист-гепатолог отметила, что нельзя недооценивать и психологический фактор. По ее словам, во время ношения маски ребенок испытывает гипоксию. Из-за этого может появиться приступ паники и тревоги.

- Надевать ребенку маску в закрытых помещениях также важно, как и взрослым. Главное - не переусердствуете и не заставляйте ребенка это делать. В ответ получите только истерику, и в следующий раз он ее уже не наденет, - подытожила Роза Утепова.



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Комментарии ( 1 )

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-1
  • Freeman81
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • almaty2018
 Guz (Посетители) Сегодня, 10:01
Маски при длительном использовании становятся инкубатором для бактерий и вообще намордник это унизительно и толку от намордника ноль.
 
 

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