Врачи Мангистау не рекомендуют носить медицинские маски детям до трёх лет

Ношение маски детям до трех лет не рекомендуется, так как это может привести к проблемам со здоровьем у ребенка.



Роза Утепова подчеркнула, что медицинская маска может затруднить дыхание ребенка и привести к удушью. В жаркую погоду ношение маски может привести к тепловому удару и увеличить нагрузку на сердце ребенка.



- От ношения маски у ребенка часто можно наблюдать рвотные позывы, также может развиться пневмония и удушье. У ребенка, когда он носит маску, появляется сонливость, быстрая утомляемость. Это все связано с тем, что у детей ритм и глубина дыхания меняется несколько раз в минуту. Ношение маски может быть опасно для ребенка, - сказала Роза Утепова.



Врач инфекционист-гепатолог отметила, что нельзя недооценивать и психологический фактор. По ее словам, во время ношения маски ребенок испытывает гипоксию. Из-за этого может появиться приступ паники и тревоги.



- Надевать ребенку маску в закрытых помещениях также важно, как и взрослым. Главное - не переусердствуете и не заставляйте ребенка это делать. В ответ получите только истерику, и в следующий раз он ее уже не наденет, - подытожила Роза Утепова.