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ЛАДА.kz » COVID-19: Все о вирусе в Мангистау

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 428

Где жители Актау могут сдать анализы на коронавирус?

Жители города могут пройти исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие в крови коронавирусной инфекции. Список лабораторий, где можно сдать анализы на КВИ, предоставили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Жители Актау могут сдать анализы на наличие коронавирусной инфекции в пяти медицинских учреждениях города. Четыре из них являются частными лабораториями.

1. Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) «Олимп».

Адрес: 9 микрорайон, здание №4.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 59-79-69;
8 (701) 961-72-30.
Стоимость исследования - 15 940 тенге.

2. Лаборатория Invivo.

Адрес: 28 микрорайон, здание №10.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 58-83-83;
8 (7292) 40-30-27;
8 (778) 769-38-81.
Стоимость исследования - 16 050 тенге.

3. Медицинский центр «Ча-Кур».

Адрес: 7 микрорайон, здание №35А.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 51-11-00;
8 (7292) 51-11-07;
8 (7292) 51-11-10;
8 (701) 770-57-35.
Стоимость исследования - 14 000 тенге.

4. Лаборатория ТОО «Эталон-МЕD».

Адрес: 6А микрорайон, здание №19А.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 33-11-54;
8 (7292) 33-11-55.
Стоимость исследования - 16 000 тенге.

5. «Национальный центр экспертизы» (лаборатория).

Адрес: 1А микрорайон, здание №9/5.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 50-32-94;
8 (7292) 50-19-01;
8 (7292) 50-56-60;
8 (7292) 50-16-13.
Стоимость исследования:
- для физических лиц - 11 500 тенге;
- для юридических лиц - 15 116 тенге;
- по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) - 11 499,46 тенге.



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Комментарии ( 1 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:44
Мы воскресенье звонили в Олимп, сказали что есть в 9 мкр, в понедельник знакомые поехали, им сказали что нет. Зачем говорить есть, если по факту тестов НЕТ? Лишний геммор устраивать людям?
 
 

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