Где жители Актау могут сдать анализы на коронавирус?

Жители Актау могут сдать анализы на наличие коронавирусной инфекции в пяти медицинских учреждениях города. Четыре из них являются частными лабораториями.



1. Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) «Олимп».



Адрес: 9 микрорайон, здание №4.

Контактные номера телефонов:

8 (7292) 59-79-69;

8 (701) 961-72-30.

Стоимость исследования - 15 940 тенге.



2. Лаборатория Invivo.



Адрес: 28 микрорайон, здание №10.

Контактные номера телефонов:

8 (7292) 58-83-83;

8 (7292) 40-30-27;

8 (778) 769-38-81.

Стоимость исследования - 16 050 тенге.



3. Медицинский центр «Ча-Кур».



Адрес: 7 микрорайон, здание №35А.

Контактные номера телефонов:

8 (7292) 51-11-00;

8 (7292) 51-11-07;

8 (7292) 51-11-10;

8 (701) 770-57-35.

Стоимость исследования - 14 000 тенге.



4. Лаборатория ТОО «Эталон-МЕD».



Адрес: 6А микрорайон, здание №19А.

Контактные номера телефонов:

8 (7292) 33-11-54;

8 (7292) 33-11-55.

Стоимость исследования - 16 000 тенге.



5. «Национальный центр экспертизы» (лаборатория).



Адрес: 1А микрорайон, здание №9/5.

Контактные номера телефонов:

8 (7292) 50-32-94;

8 (7292) 50-19-01;

8 (7292) 50-56-60;

8 (7292) 50-16-13.

Стоимость исследования:

- для физических лиц - 11 500 тенге;

- для юридических лиц - 15 116 тенге;

- по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) - 11 499,46 тенге.