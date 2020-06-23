Где жители Актау могут сдать анализы на коронавирус?

Жители Актау могут сдать анализы на наличие коронавирусной инфекции в пяти медицинских учреждениях города. Четыре из них являются частными лабораториями.
1. Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) «Олимп».
Адрес: 9 микрорайон, здание №4.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 59-79-69;
8 (701) 961-72-30.
Стоимость исследования - 15 940 тенге.
2. Лаборатория Invivo.
Адрес: 28 микрорайон, здание №10.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 58-83-83;
8 (7292) 40-30-27;
8 (778) 769-38-81.
Стоимость исследования - 16 050 тенге.
3. Медицинский центр «Ча-Кур».
Адрес: 7 микрорайон, здание №35А.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 51-11-00;
8 (7292) 51-11-07;
8 (7292) 51-11-10;
8 (701) 770-57-35.
Стоимость исследования - 14 000 тенге.
4. Лаборатория ТОО «Эталон-МЕD».
Адрес: 6А микрорайон, здание №19А.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 33-11-54;
8 (7292) 33-11-55.
Стоимость исследования - 16 000 тенге.
5. «Национальный центр экспертизы» (лаборатория).
Адрес: 1А микрорайон, здание №9/5.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 50-32-94;
8 (7292) 50-19-01;
8 (7292) 50-56-60;
8 (7292) 50-16-13.
Стоимость исследования:
- для физических лиц - 11 500 тенге;
- для юридических лиц - 15 116 тенге;
- по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) - 11 499,46 тенге.
1. Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) «Олимп».
Адрес: 9 микрорайон, здание №4.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 59-79-69;
8 (701) 961-72-30.
Стоимость исследования - 15 940 тенге.
2. Лаборатория Invivo.
Адрес: 28 микрорайон, здание №10.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 58-83-83;
8 (7292) 40-30-27;
8 (778) 769-38-81.
Стоимость исследования - 16 050 тенге.
3. Медицинский центр «Ча-Кур».
Адрес: 7 микрорайон, здание №35А.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 51-11-00;
8 (7292) 51-11-07;
8 (7292) 51-11-10;
8 (701) 770-57-35.
Стоимость исследования - 14 000 тенге.
4. Лаборатория ТОО «Эталон-МЕD».
Адрес: 6А микрорайон, здание №19А.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 33-11-54;
8 (7292) 33-11-55.
Стоимость исследования - 16 000 тенге.
5. «Национальный центр экспертизы» (лаборатория).
Адрес: 1А микрорайон, здание №9/5.
Контактные номера телефонов:
8 (7292) 50-32-94;
8 (7292) 50-19-01;
8 (7292) 50-56-60;
8 (7292) 50-16-13.
Стоимость исследования:
- для физических лиц - 11 500 тенге;
- для юридических лиц - 15 116 тенге;
- по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) - 11 499,46 тенге.