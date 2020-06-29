Вопрос размещения вахтовиков с коронавирусом с месторождения Северные Бузачи решился

После консультаций с органами СЭС было принято решение разместить вахтовиков в центре апробации в Актау. Часть работников (61 человек) сразу решила самоизолироваться дома. Они выехали с месторождения 28 июня. Остальная часть работников (34 человека) осталась на месторождении в изолированном общежитии №6. Эти работники выехали в Актау 29 июня.
- В связи с пандемией КВИ руководством филиала компании «Бузачи Оперейтинг Лтд» (далее ФК БОЛ) предпринимаются все меры для защиты работников от заболевания. Было закуплено в общей сложности 460 тысяч медицинских масок. Из них одноразовых медицинских масок - 453 750 штуки и шесть тысяч многоразовых масок. Закуплено шесть тепловизоров и термометров, 160 тонн антисептических средств. Один тепловизор установлен в столовой месторождения для постоянного выявления работников с повышенной температурой. Ежедневно производится дезинфекция всех помещений на месторождении и в офисе. Заключен договор с лабораторией «Эталон Мед» для выполнения ПЦР-тестов за счёт работодателя, – сообщили в нефтяной компании.
На месторождении Северные Бузачи 9, 11 и 13 июня была проведена перевахтовка персонала. Всех заезжающих на вахту проверили на наличие КВИ путем проведения ПЦР-тестов в лаборатории. Все сотрудники имели отрицательный результат.
- Позднее, 22 июня, на месторождении два сотрудника пожаловались на плохое самочувствие (боль в горле и повышенную температуру). Их отправили в Актау на лечение. Там им провели ПЦР-тест, по результатам которого у них обнаружили КВИ. В связи с этим руководством ФК БОЛ было принято решение 26 июня провести повторное обследование на ПЦР-тесты всех работников с выездом представителей лаборатории «Эталон-Мед» на месторождение. По результатам обследования из 298 работников было выявлено 95 работников с положительным тестом по КВИ. В целях исключения распространения инфекции среди работников было принято решение эвакуировать людей с положительным тестом с месторождения. Работникам было предложено вернуться домой на самоизоляцию. На сегодняшний день все вопросы с работниками урегулированы. Спорных ситуаций нет, – отметили в компании «Бузачи Оперейтинг Лтд».
В компании сообщили, что в дальнейшем они продолжат практику проведения ПЦР-тестов для сотрудников до перевахтовки и направления на месторождение персонала с отрицательным результатом по КВИ.
Напомним, рабочие нефтяной компании возмутились тем, что после положительных тестов на ковид руководство отправляло их домой.
- В связи с пандемией КВИ руководством филиала компании «Бузачи Оперейтинг Лтд» (далее ФК БОЛ) предпринимаются все меры для защиты работников от заболевания. Было закуплено в общей сложности 460 тысяч медицинских масок. Из них одноразовых медицинских масок - 453 750 штуки и шесть тысяч многоразовых масок. Закуплено шесть тепловизоров и термометров, 160 тонн антисептических средств. Один тепловизор установлен в столовой месторождения для постоянного выявления работников с повышенной температурой. Ежедневно производится дезинфекция всех помещений на месторождении и в офисе. Заключен договор с лабораторией «Эталон Мед» для выполнения ПЦР-тестов за счёт работодателя, – сообщили в нефтяной компании.
На месторождении Северные Бузачи 9, 11 и 13 июня была проведена перевахтовка персонала. Всех заезжающих на вахту проверили на наличие КВИ путем проведения ПЦР-тестов в лаборатории. Все сотрудники имели отрицательный результат.
- Позднее, 22 июня, на месторождении два сотрудника пожаловались на плохое самочувствие (боль в горле и повышенную температуру). Их отправили в Актау на лечение. Там им провели ПЦР-тест, по результатам которого у них обнаружили КВИ. В связи с этим руководством ФК БОЛ было принято решение 26 июня провести повторное обследование на ПЦР-тесты всех работников с выездом представителей лаборатории «Эталон-Мед» на месторождение. По результатам обследования из 298 работников было выявлено 95 работников с положительным тестом по КВИ. В целях исключения распространения инфекции среди работников было принято решение эвакуировать людей с положительным тестом с месторождения. Работникам было предложено вернуться домой на самоизоляцию. На сегодняшний день все вопросы с работниками урегулированы. Спорных ситуаций нет, – отметили в компании «Бузачи Оперейтинг Лтд».
В компании сообщили, что в дальнейшем они продолжат практику проведения ПЦР-тестов для сотрудников до перевахтовки и направления на месторождение персонала с отрицательным результатом по КВИ.
Напомним, рабочие нефтяной компании возмутились тем, что после положительных тестов на ковид руководство отправляло их домой.