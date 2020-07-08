Как получить бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с пневмонией и Covid-19 В Мангистау

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, как передаёт Informburo.kz, разъяснила, как люди, которые лечатся от пневмонии и лёгкой формы Covid-19 дома, могут получить бесплатные лекарства.
- Бесплатно обеспечиваются антибиотиками взрослые пациенты и дети, дети также обеспечиваются жаропонижающими препаратами. Лекарства по бесплатному рецепту доставляются медработниками через мобильные бригады прямо на дом, так как больные с Covid-19 являются инфицированными, им приходить в поликлинику самим нельзя, – сообщила вице-министр здравоохранения.
Она отметила, что всем управлениям здравоохранения областей и городов республиканского значения дали поручения, чтобы предоставили в СК «Фармация» дополнительные заявки с учётом увеличившегося количества больных с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и пневмонии. По словам Ажар Гиният, на складах СК «Фармация» есть препараты.
Чтобы получить бесплатные лекарства, пациент должен позвонить участковому врачу.
- Обязательно пациент должен быть прикреплён к своей поликлинике, так как эти лекарства по регистру прикреплённого населения и по регистру диспансерных больных списываются на данного пациента с диагнозом, – подчеркнула Ажар Гиният.
Если человек прикреплён к другой поликлинике и находится в другом городе, вице-министр посоветовала написать онлайн-заявление, открепиться и прикрепиться по месту жительства. Это делается через портал «Электронное правительство», как государственная услуга.
Людям, болеющим дома, антибиотики приносят участковые мобильные бригады и медицинские сёстры. Для этих целей также стали привлекать Corona-taxi.
Мобильные бригады при поликлиниках будут делать забор материала для ПЦР-теста.
- Эта новая услуга для Скорой помощи, которая будет оказана для населения бесплатно. Государство будет оплачивать каждый вызов через Фонд социального медицинского страхования. У контактных и больных с симптомами Covid-19 будут брать ПЦР-тест, – сообщила Ажар Гиният.
Мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с симптомами Covid-19 и пневмонией, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре. Помимо этого, мобильные бригады будут приезжать к пациентам с хроническими заболеваниями, вести патронаж беременных и детей по показаниям.
- Бесплатно обеспечиваются антибиотиками взрослые пациенты и дети, дети также обеспечиваются жаропонижающими препаратами. Лекарства по бесплатному рецепту доставляются медработниками через мобильные бригады прямо на дом, так как больные с Covid-19 являются инфицированными, им приходить в поликлинику самим нельзя, – сообщила вице-министр здравоохранения.
Она отметила, что всем управлениям здравоохранения областей и городов республиканского значения дали поручения, чтобы предоставили в СК «Фармация» дополнительные заявки с учётом увеличившегося количества больных с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и пневмонии. По словам Ажар Гиният, на складах СК «Фармация» есть препараты.
Чтобы получить бесплатные лекарства, пациент должен позвонить участковому врачу.
- Обязательно пациент должен быть прикреплён к своей поликлинике, так как эти лекарства по регистру прикреплённого населения и по регистру диспансерных больных списываются на данного пациента с диагнозом, – подчеркнула Ажар Гиният.
Если человек прикреплён к другой поликлинике и находится в другом городе, вице-министр посоветовала написать онлайн-заявление, открепиться и прикрепиться по месту жительства. Это делается через портал «Электронное правительство», как государственная услуга.
Людям, болеющим дома, антибиотики приносят участковые мобильные бригады и медицинские сёстры. Для этих целей также стали привлекать Corona-taxi.
Мобильные бригады при поликлиниках будут делать забор материала для ПЦР-теста.
- Эта новая услуга для Скорой помощи, которая будет оказана для населения бесплатно. Государство будет оплачивать каждый вызов через Фонд социального медицинского страхования. У контактных и больных с симптомами Covid-19 будут брать ПЦР-тест, – сообщила Ажар Гиният.
Мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с симптомами Covid-19 и пневмонией, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре. Помимо этого, мобильные бригады будут приезжать к пациентам с хроническими заболеваниями, вести патронаж беременных и детей по показаниям.
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