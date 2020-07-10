Отделения Мангистауской областной больницы перевели в частные клиники Актау

Глава региона заявил, что в день за медицинской помощью обращаются в среднем 300 человек с пневмонией. Больше половины из них госпитализируют.
В связи с этим всё здание Мангистауской областной больницы отдали под провизорный центр.
Теперь жители смогут получить неотложную медицинскую помощь в частных организациях.
Список частных организаций:
В связи с этим всё здание Мангистауской областной больницы отдали под провизорный центр.
Теперь жители смогут получить неотложную медицинскую помощь в частных организациях.
Список частных организаций:
Медицинский центр «Sofie Medgroup» (адрес: 1 микрорайон, Больничный городок, здание №6);
Медицинский центр «Арчимед» (адрес: 26 микрорайон, здание №57);
Медицинский центр «Ясин» (адрес: 17 микрорайон, здание №89/1);
Медицинский центр «Нейрон» (адрес: 14 микрорайон, здание №51Б).