Отделения Мангистауской областной больницы перевели в частные клиники Актау

Медицинский центр «Sofie Medgroup» (адрес: 1 микрорайон, Больничный городок, здание №6);

Медицинский центр «Арчимед» (адрес: 26 микрорайон, здание №57);

Медицинский центр «Ясин» (адрес: 17 микрорайон, здание №89/1);

Медицинский центр «Нейрон» (адрес: 14 микрорайон, здание №51Б).

Глава региона заявил, что в день за медицинской помощью обращаются в среднем 300 человек с пневмонией. Больше половины из них госпитализируют.В связи с этим всё здание Мангистауской областной больницы отдали под провизорный центр.Теперь жители смогут получить неотложную медицинскую помощь в частных организациях.Список частных организаций: