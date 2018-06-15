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ЛАДА.kz » Чемпионат Мира 2018

Опубликовано: Сегодня, 10:20

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Обзор первого дня Чемпионата мира по футболу 2018

Сборная России в Москве разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 со счетом 5:0.

Первый день ЧМ 2018
В матче 1 тура чемпионата мира-2018 Россия принимала Саудовскую Аравию и победила со счетом 5:0.

На 12-й минуте матча счет открыли россияне усилиями Юрия Газинского, который отличился ударом головой и вывел свою команду вперед.

На 43-й минуте матча Денис Черышев, который вышел на замену в середине первого тайма вместо травмированного Алана Дзагоева, ударом в ближнюю "девятку" удвоил преимущество сборной России.

На 71-й минуте Артем Дзюба после выхода на замену ударом головой довел счет до разгромного.

Уже в компенсированное арбитром время россияне забили еще дважды – дубль красивым ударом оформил Черышев, а Головин ударом со штрафного поставил точку в поединке.



Следующий матч сборная России сыграет с национальной командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 15 июня, играют:

Египет - Уругвай 15:00
Марокко - Иран 20:00
Португалия - Испания 23:00

Таблица:
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Обзор первого дня Чемпионата мира по футболу 2018
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:34
Portý men Ispandarģa kóz salý kerek jalpy.
 
 

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