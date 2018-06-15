Обзор первого дня Чемпионата мира по футболу 2018

Первый день ЧМ 2018
В матче 1 тура чемпионата мира-2018 Россия принимала Саудовскую Аравию и победила со счетом 5:0." >
На 12-й минуте матча счет открыли россияне усилиями Юрия Газинского, который отличился ударом головой и вывел свою команду вперед.
На 43-й минуте матча Денис Черышев, который вышел на замену в середине первого тайма вместо травмированного Алана Дзагоева, ударом в ближнюю "девятку" удвоил преимущество сборной России.
На 71-й минуте Артем Дзюба после выхода на замену ударом головой довел счет до разгромного.
Уже в компенсированное арбитром время россияне забили еще дважды – дубль красивым ударом оформил Черышев, а Головин ударом со штрафного поставил точку в поединке.
Следующий матч сборная России сыграет с национальной командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 15 июня, играют:
Египет - Уругвай 15:00
Марокко - Иран 20:00
Португалия - Испания 23:00
Таблица:
На 12-й минуте матча счет открыли россияне усилиями Юрия Газинского, который отличился ударом головой и вывел свою команду вперед.
На 43-й минуте матча Денис Черышев, который вышел на замену в середине первого тайма вместо травмированного Алана Дзагоева, ударом в ближнюю "девятку" удвоил преимущество сборной России.
На 71-й минуте Артем Дзюба после выхода на замену ударом головой довел счет до разгромного.
Уже в компенсированное арбитром время россияне забили еще дважды – дубль красивым ударом оформил Черышев, а Головин ударом со штрафного поставил точку в поединке.
Следующий матч сборная России сыграет с национальной командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.
Сегодня, 15 июня, играют:
Египет - Уругвай 15:00
Марокко - Иран 20:00
Португалия - Испания 23:00
Таблица: