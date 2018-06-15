Обзор первого дня Чемпионата мира по футболу 2018







В матче 1 тура чемпионата мира-2018 Россия принимала Саудовскую Аравию и победила со счетом 5:0.На 12-й минуте матча счет открыли россияне усилиями Юрия Газинского, который отличился ударом головой и вывел свою команду вперед.На 43-й минуте матча Денис Черышев, который вышел на замену в середине первого тайма вместо травмированного Алана Дзагоева, ударом в ближнюю "девятку" удвоил преимущество сборной России.На 71-й минуте Артем Дзюба после выхода на замену ударом головой довел счет до разгромного.Уже в компенсированное арбитром время россияне забили еще дважды – дубль красивым ударом оформил Черышев, а Головин ударом со штрафного поставил точку в поединке.Египет - Уругвай 15:00Марокко - Иран 20:00Португалия - Испания 23:00Таблица: