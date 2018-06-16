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ЛАДА.kz » Чемпионат Мира 2018

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 217

Обзор второго дня Чемпионата мира по футболу 2018

Вчера, 15 июня, прошли три матча: Египет - Уругвай, Марокко - Иран, Португалия - Испания.

Португалия — Испания 3:3
В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Уругвая одержала победу над национальной командой Египта со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте встречи. После подачи со штрафного в исполнении Карлоса Санчеса головой мяч в ворота египтян переправил Хосе Хименес.

Следующим соперником Египта станет команда России. Матч состоится 19 июня. Уругвай сыграет с Саудовской Аравией 20 июня.



В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Ирана вырвала победу у национальной команды Марокко со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в компенсированное ко второму тайму время. На 95-й минуте после подачи со штрафного в исполнении Эхсана Хаджсафи головой мяч в свои ворота срезал Азиз Бухаддуз.

Следующим соперником Ирана станет команда Испании. Марокко сыграет с Португалией. Матч состоится 20 июня.



В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Португалии со счётом 3:3.

В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на четвёртой минуте, поразил ворота ударом с левой ноги на 44-й и удачно исполнил штрафной удар на 88-й.

У испанцев дважды отличился Диего Коста на 24-й и 55-й минутах, ещё один гол на счету Начо, который забил ударом из-за штрафной площади.



Сегодня, 16 июня, играют:

Франция - Австралия 15:00
Аргентина - Исландия 18:00
Перу - Дания 21:00
Хорватия - Нигерия 00:00

Таблица:
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Обзор второго дня Чемпионата мира по футболу 2018


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Комментарии ( 1 )

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  • Erlan84
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:52
Ronaldo keremet. Bul juldyzdyń oıynyna qaraģan bir ģanıbet.
 
 

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