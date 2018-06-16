Обзор второго дня Чемпионата мира по футболу 2018







В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Уругвая одержала победу над национальной командой Египта со счётом 1:0.Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте встречи. После подачи со штрафного в исполнении Карлоса Санчеса головой мяч в ворота египтян переправил Хосе Хименес.Следующим соперником Египта станет команда России. Матч состоится 19 июня. Уругвай сыграет с Саудовской Аравией 20 июня.В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Ирана вырвала победу у национальной команды Марокко со счётом 1:0.Единственный гол в матче был забит в компенсированное ко второму тайму время. На 95-й минуте после подачи со штрафного в исполнении Эхсана Хаджсафи головой мяч в свои ворота срезал Азиз Бухаддуз.Следующим соперником Ирана станет команда Испании. Марокко сыграет с Португалией. Матч состоится 20 июня.В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Португалии со счётом 3:3.В составе сборной Португалии хет-трик оформил Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на четвёртой минуте, поразил ворота ударом с левой ноги на 44-й и удачно исполнил штрафной удар на 88-й.У испанцев дважды отличился Диего Коста на 24-й и 55-й минутах, ещё один гол на счету Начо, который забил ударом из-за штрафной площади.Франция - Австралия 15:00Аргентина - Исландия 18:00Перу - Дания 21:00Хорватия - Нигерия 00:00Таблица: