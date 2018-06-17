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ЛАДА.kz » Чемпионат Мира 2018

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 317

Обзор третьего дня Чемпионата мира по футболу 2018

16 июня прошли четыре матча: Франция - Австралия, Аргентина - Исландия, Перу - Дания, Хорватия - Нигерия.

Третий день ЧМ - 2018
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Франции переиграла национальную команду Австралии со счётом 2:1.

В составе сборной Франции отличились Антуан Гризманн (58-я минута, с пенальти) и Поль Погба (80-я).

У австралийской команды отличился Миле Единак (62-я минута, с пенальти).



В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Исландии со счётом 1:1.

На гол аргентинца Серхио Агуэро на 19-й минуте исландцы ответили точным ударом Альвреда Финнбогасона на 23-й.



В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Дании одержала победу над национальной командой Перу со счётом 1:0.

В концовке первого тайма Кристиан Куэва не смог переиграть Каспера Шмейхеля с пенальти, который был назначен с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте. Юссуф Поульсен отличился после передачи Кристиана Эриксена.



В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Нигерии со счётом 2:0.

Счёт в матче на 32-й минуте открыл нигерийский полузащитник Огенекаро Этебо, срезавший мяч в ворота своей команды. Хорватский хавбек Лука Модрич удвоил преимущество «шашечных», реализовав пенальти на 71-й минуте.



Сегодня, 17 июня, играют:

Коста-Рика - Сербия 17:00
Германия - Мексика 20:00
Бразилия - Швейцария 23:00

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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:15
Messı dopty sala almaģany ókinishti. Soģan qaramastan, Messı - dúnıe-júzindegi yeń myqty futbolshy.
Ooo, nemister dop tebedi me, keremet.
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:25
вот щас на Иранцев такое давление! теперь у них Порту и Испанцы остались! хотя бы с одной командой в ничью сыграть и дальше проходят!
 
 

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