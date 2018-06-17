Обзор третьего дня Чемпионата мира по футболу 2018







В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Франции переиграла национальную команду Австралии со счётом 2:1.В составе сборной Франции отличились Антуан Гризманн (58-я минута, с пенальти) и Поль Погба (80-я).У австралийской команды отличился Миле Единак (62-я минута, с пенальти).В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Исландии со счётом 1:1.На гол аргентинца Серхио Агуэро на 19-й минуте исландцы ответили точным ударом Альвреда Финнбогасона на 23-й.В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Дании одержала победу над национальной командой Перу со счётом 1:0.В концовке первого тайма Кристиан Куэва не смог переиграть Каспера Шмейхеля с пенальти, который был назначен с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR).Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте. Юссуф Поульсен отличился после передачи Кристиана Эриксена.В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Нигерии со счётом 2:0.Счёт в матче на 32-й минуте открыл нигерийский полузащитник Огенекаро Этебо, срезавший мяч в ворота своей команды. Хорватский хавбек Лука Модрич удвоил преимущество «шашечных», реализовав пенальти на 71-й минуте.Коста-Рика - Сербия 17:00Германия - Мексика 20:00Бразилия - Швейцария 23:00