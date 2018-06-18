Обзор четвертого дня Чемпионата мира по футболу 2018

Обзор четвертого дня Чемпионата мира по футболу 2018







Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Защитник сербской команды Александр Коларов реализовал штрафной удар.На 35-й минуте матча Ирвинг Лосано поразил ворота немецкой команды после передачи Хавьера Эрнандеса.На гол полузащитника пятикратных чемпионов мира Филиппе Коутиньо (20-я минута) швейцарцы ответили точным ударом бывшего хавбека московского ЦСКА Стивена Цубера (50-я минута).Швеция - Южная Корея 17:00Бельгия - Панама 20:00Тунис - Англия 23:00