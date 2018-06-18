Обзор четвертого дня Чемпионата мира по футболу 2018
В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Сербии одержала победу над национальной командой Коста-Рики со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Защитник сербской команды Александр Коларов реализовал штрафной удар.
Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Германии со счётом 1:0.
На 35-й минуте матча Ирвинг Лосано поразил ворота немецкой команды после передачи Хавьера Эрнандеса.
Сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии — 1:1.
На гол полузащитника пятикратных чемпионов мира Филиппе Коутиньо (20-я минута) швейцарцы ответили точным ударом бывшего хавбека московского ЦСКА Стивена Цубера (50-я минута).
Сегодня, 18 июня, играют:
Швеция - Южная Корея 17:00
Бельгия - Панама 20:00
Тунис - Англия 23:00
Таблица:
Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Защитник сербской команды Александр Коларов реализовал штрафной удар.
Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Германии со счётом 1:0.
На 35-й минуте матча Ирвинг Лосано поразил ворота немецкой команды после передачи Хавьера Эрнандеса.
Сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии — 1:1.
На гол полузащитника пятикратных чемпионов мира Филиппе Коутиньо (20-я минута) швейцарцы ответили точным ударом бывшего хавбека московского ЦСКА Стивена Цубера (50-я минута).
Сегодня, 18 июня, играют:
Швеция - Южная Корея 17:00
Бельгия - Панама 20:00
Тунис - Англия 23:00
Таблица: