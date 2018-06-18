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ЛАДА.kz » Чемпионат Мира 2018

Опубликовано: Сегодня, 09:21

Просмотров: 732

Обзор четвертого дня Чемпионата мира по футболу 2018

В воскресенье, 17 июня, прошли три матча: Коста-Рика - Сербия, Германия - Мексика, Бразилия - Швейцария.

Обзор четвертого дня Чемпионата мира по футболу 2018
В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Сербии одержала победу над национальной командой Коста-Рики со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Защитник сербской команды Александр Коларов реализовал штрафной удар.



Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Германии со счётом 1:0.

На 35-й минуте матча Ирвинг Лосано поразил ворота немецкой команды после передачи Хавьера Эрнандеса.



Сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Швейцарии — 1:1.

На гол полузащитника пятикратных чемпионов мира Филиппе Коутиньо (20-я минута) швейцарцы ответили точным ударом бывшего хавбека московского ЦСКА Стивена Цубера (50-я минута).



Сегодня, 18 июня, играют:

Швеция - Южная Корея 17:00
Бельгия - Панама 20:00
Тунис - Англия 23:00

Таблица:
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Обзор четвертого дня Чемпионата мира по футболу 2018


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Комментарии ( 2 )

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sergbodr (Посетители) Сегодня, 13:04
Сегодня постараюсь сделать статейку о посещении ЧМ.

 
-2
  • Кинст
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:17
Qaraıtyn túk joq yeken.
 
 

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