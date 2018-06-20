Обзор шестого дня Чемпионата мира по футболу 2018







Встреча, проходившая в Саранске, завершилась со счётом 2:1.В составе сборной Японии отличился Синдзи Кагава, реализовав пенальти на 6-й минуте. На 73-й минуте Юя Осако головой поразил ворота после подачи с углового.У колумбийцев точный удар со штрафного нанёс Хуан Кинтеро на 39-й минуте.На 3-й минуте колумбийцы остались в меньшинстве после удаления Карлоса Санчеса.Встреча, проходившая на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу Сенегала.На 38-й минуте мяч после удара рикошетом от Тиагу Ционека залетел в сетку ворот. На 61-й минуте Мбай Ньянг воспользовался ошибками польской сборной и удвоил преимущество.На 86-й минуте поляк Гжегож Крыховяк забил единственный мяч команды.Не 47-й минуте встречи счёт открыл защитник и капитан сборной Египта Ахмед Фатхи, срезавший мяч в ворота своей команды. Денис Черышев удвоил преимущество россиян на 62-й минуте, в касание пробив после паса Марио Фернандеса. Спустя три минуты Артём Дзюба после паса Ильи Кутепова обыграл защитников и пробил в ближний угол ворот египетской команды. На 73-й минуте был назначен пенальти, который реализовал Мохаммед Салах. Судья назначил 11-метровый при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR).Португалия - Марокко - 17:00Уругвай - Саудовская Аравия - 20:00Иран - Испания - 23:00