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ЛАДА.kz » Чемпионат Мира 2018

Опубликовано: Сегодня, 09:39

Просмотров: 310

Обзор шестого дня Чемпионата мира по футболу 2018

Вчера, 19 июня, прошли три матча: Колумбия - Япония, Польша - Сенегал, Россия - Египет.

Обзор шестого дня Чемпионата мира по футболу 2018
Сборная Японии одержала победу над национальной командой Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая в Саранске, завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Японии отличился Синдзи Кагава, реализовав пенальти на 6-й минуте. На 73-й минуте Юя Осако головой поразил ворота после подачи с углового.

У колумбийцев точный удар со штрафного нанёс Хуан Кинтеро на 39-й минуте.

На 3-й минуте колумбийцы остались в меньшинстве после удаления Карлоса Санчеса.

Следующий матч сборная Колумбии сыграет с командой Польши 24 июня. В тот же день Япония встретится с Сенегалом.

Обзор шестого дня Чемпионата мира по футболу 2018


Сборная Сенегала переиграла национальную команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая на стадионе «Спартак» в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу Сенегала.

На 38-й минуте мяч после удара рикошетом от Тиагу Ционека залетел в сетку ворот. На 61-й минуте Мбай Ньянг воспользовался ошибками польской сборной и удвоил преимущество.

На 86-й минуте поляк Гжегож Крыховяк забил единственный мяч команды.

Следующий матч команда Сенегала проведёт с командой Японии, Польша — с Колумбией. Обе встречи пройдут 24 июня.

Обзор шестого дня Чемпионата мира по футболу 2018


В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная России одержала победу над национальной командой Египта со счётом 3:1.

Не 47-й минуте встречи счёт открыл защитник и капитан сборной Египта Ахмед Фатхи, срезавший мяч в ворота своей команды. Денис Черышев удвоил преимущество россиян на 62-й минуте, в касание пробив после паса Марио Фернандеса. Спустя три минуты Артём Дзюба после паса Ильи Кутепова обыграл защитников и пробил в ближний угол ворот египетской команды. На 73-й минуте был назначен пенальти, который реализовал Мохаммед Салах. Судья назначил 11-метровый при помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Обзор шестого дня Чемпионата мира по футболу 2018


Сегодня, 20 июня, играют:

Португалия - Марокко - 17:00
Уругвай - Саудовская Аравия - 20:00
Иран - Испания - 23:00

Таблица:

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Обзор шестого дня Чемпионата мира по футболу 2018


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:11
Ispandyqtardy bilmedim, biraq, Portýgaldaģy Ronaldonyń oıynyna kóz júgirtýge bolady.
 
 

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