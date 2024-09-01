В школах Актау прошла торжественная линейка для 1 и 11 классов. Фотоистория

Сегодня, 1 сентября, во дворах большинства школ страны царит торжественная атмосфера. Этот день традиционнно собрал вместе выпускников и малышей, которые впервые сядут за школьные парты. Журналист Lada.kz побывала на линейке в специализированном IT-лицее и подготовила для вас фотоисторию об этом празднике.
Традиционное волнение родителей и наивное непонимание происходящего.
Первые стихи и танцы
Выпускники на фоне младших класссов явно чувствуют себя в своей тарелке. В этом случае слегка грустят скорее родители, осозновая, что это последняя линейка их детей...
Хотя для некоторых семей окончание одного сопровождается началом нового...
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