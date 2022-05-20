Рыбоводы Мангистау получат субсидии на 10,5 миллиона тенге

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало Правила субсидирования повышения продуктивности и качества продукции рыбоводства.



- Субсидии предназначаются товаропроизводителям для снижения себестоимости продукции рыбоводства путём возмещения следующих расходов: на приобретение кормов для осетров выделены гранты в размере 9 миллионов 600 тысяч тенге; рыбоводные материалы – 600 тысяч тенге; лекарственные препараты -100 тысяч тенге и на расходы по содержанию маточного поголовья рыб – 200 тысяч тенге, - комментирует руководитель управления рыбного хозяйства региона Арман Молдашев.



Он отметил, что постановлением правительства РК от 5 апреля 2021 года утверждена республиканская программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, которая рассчитана на десятилетний период. Основным индикатором программы является увеличение объёмов выращивания рыбы до 270 тысяч тонн в 2030 году. Это предполагает создание более 1000 новых рыбоводных хозяйств.



Арман Молдашев также рассказал, что квота на вылов рыбы в водоёмах Мангистау с 1 июля 2021 года по 1 июля текущего года определена в объёме 9357 тонн рыбы. На сегодня рыбаками освоено 1803,7 тонны рыбы, что составило порядка 19,3 процента от лимита.



- В регионе протяжённость зоны промыслового рыболовства составляет 1350 километров. На участках, образованных на этих территориях, люди могут законно ловить рыбу по квоте. По берегам моря в Тупкараганском и Каракиянском районах есть шесть рыбохозяйственных районов и 33 рыбопромысловых участка, из них 27 закреплены за 19 природопользователями. По области в резерве имеются шесть участков, - подытожил Арман Молдашев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.