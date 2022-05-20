В Мангистау планируется привлечь 1,6 триллиона тенге инвестиций

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Как отметил заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Куаныш Балжанов, реализация Комплексного плана предполагает достижение ряда результатов, включая 100%-ное обеспечение сельского населения централизованной питьевой водой, увеличение количества туристов до 740 тысяч, ликвидацию трехсменного обучения и решение дефицита ученических мест.



- Кроме того, планируется к 2025 году увеличить объем валового внутреннего продукта области с 3,1 до 4,1 триллиона тенге, а также повысить реальные денежные доходы населения со 144,2 тысячи тенге до 176 тысяч тенге, - подчеркнул Куаныш Балжанов.



Всего в течение пяти лет планируется реализовать 227 мероприятий, в том числе 156 - в текущем году.



Он добавил, что комплексный план утвержден в соответствии с прямым поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева.



Его главная цель - повышение благосостояния и качества жизни населения региона.

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