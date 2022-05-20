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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 19:05

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В Мангистау планируется привлечь 1,6 триллиона тенге инвестиций

В Мангистау в рамках Комплексного плана развития области на 2021-2025 годы из частных инвестиций и других источников планируется привлечь 1,6 триллиона тенге инвестиций, сообщает Центр общественных коммуникаций региона.

Фото из архива Lada.kz
Как отметил заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Куаныш Балжанов, реализация Комплексного плана предполагает достижение ряда результатов, включая 100%-ное обеспечение сельского населения централизованной питьевой водой, увеличение количества туристов до 740 тысяч, ликвидацию трехсменного обучения и решение дефицита ученических мест.

- Кроме того, планируется к 2025 году увеличить объем валового внутреннего продукта области с 3,1 до 4,1 триллиона тенге, а также повысить реальные денежные доходы населения со 144,2 тысячи тенге до 176 тысяч тенге, - подчеркнул Куаныш Балжанов.

Всего в течение пяти лет планируется реализовать 227 мероприятий, в том числе 156 - в текущем году.

Он добавил, что комплексный план утвержден в соответствии с прямым поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Его главная цель - повышение благосостояния и качества жизни населения региона.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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Комментарии ( 1 )

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Xpert (Посетители) Сегодня, 20:16
Статистика крутая вещь в руках того кто может пользоваться ей в свою пользу. Ничего не делая, только за счёт подорожания доллара и цены на нефть можно "увеличить объем валового внутреннего продукта области с 3,1 до 4,1 триллиона". А населению области с этого никакого проку, так как налоги с крупного бизнеса тут не остаются.
 
 

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