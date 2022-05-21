Глава полиции Мангистау: Меня никто не увольнял, я ушёл по собственному желанию

Видеоинтервью с субтитрами

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Руководитель департамента полиции Мангистауской области Аян Дуйсембаев в интервью проекту областного Центра общественных коммуникаций отметил, что уволился по собственному желанию.По его словам, вышедшая в социальных сетях статья «Лошадь забрали, с работы уволили» не соответствуют действительности. На самом деле, после присвоения звания «генерал» он отправился в село Кызылкога Атырауской области, где дал ауызашар односельчанам. Тогда старейшины попросили сесть на лошадь по казахским обычаям.Позже МВД была проведена проверка, которая никакого нарушения не выявила.