Глава полиции Мангистау: Меня никто не увольнял, я ушёл по собственному желанию

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Руководитель департамента полиции Мангистауской области Аян Дуйсембаев в интервью проекту областного Центра общественных коммуникаций отметил, что уволился по собственному желанию.
По его словам, вышедшая в социальных сетях статья «Лошадь забрали, с работы уволили» не соответствуют действительности. На самом деле, после присвоения звания «генерал» он отправился в село Кызылкога Атырауской области, где дал ауызашар односельчанам. Тогда старейшины попросили сесть на лошадь по казахским обычаям.
Позже МВД была проведена проверка, которая никакого нарушения не выявила.
Корреспондент:
- Аян Сабитович, честно говоря, о вас много говорят в СМИ. О якобы Вашем увольнении с должности весть разлетелась по всей стране. Даже до президента дошло. Как Вы прокомментируете эту ситуацию?
Ответ:
- Мне также известно, что в социальной сети возникает много вопросов, много лет я сохранял молчание. Но сейчас, думаю, надо рассказать, как всё было на самом деле. Я родился в Кызылкогинском районе Атырауской области, в котором также родились знаменитые академики, такие как Салык Зиманов, Зейнолла Кабдолов. Ранее, когда я работая в Министерстве внутренних дел, встречался со старейшинами своего аула, все они в один голос говорили, что из нашего аула вышло немало сильных людей, однако нет ещё ни одного генерала. 6 мая 2019 года мне было присвоено звание генерала. Если мне не изменяет память, 11 мая 2019 года я держал пост, отпросившись у министра, я посетил свой аул, где провёл обряд «ауызашар» в мечети. Находясь в ауле, я встретился со своими односельчанами. Во время встречи ко мне подошли аксакалы и надели на меня шапан, подведя ко мне коня, попросили оседлать его, чтобы их внуки тоже стали генералами и были похожи на меня. После указанной просьбы мне пришлось оседлать коня. К сожалению, указанные события начали широко распространятся в социальных сетях и обратили внимание президента страны, который поручил провести проверку. Проведённая проверка МВД никаких нарушений в моём поступке не нашла. Однако, я посчитал, что от одного лишь замечания Верховного главнокомандующего любой генерал должен освобождать своё место, и я лично подал рапорт о своём освобождении. После освобождения своей занимаемой должности начальника полиции на протяжение семи месяцев я был без работы и находился в распоряженим МВД, и в декабре 2019 года в соответствии с частью 5 статьи 80 Закона РК «О правоохранительной службе» я написал заявление на увольнение из органов внутренних дел по собственному желанию. В начале декабря я написал письмо акимам Атырауской и Мангистауской областей. После чего мне аким Мангистауской области Серикбай Трумов предложил должность своего советника.
По его словам, вышедшая в социальных сетях статья «Лошадь забрали, с работы уволили» не соответствуют действительности. На самом деле, после присвоения звания «генерал» он отправился в село Кызылкога Атырауской области, где дал ауызашар односельчанам. Тогда старейшины попросили сесть на лошадь по казахским обычаям.
Позже МВД была проведена проверка, которая никакого нарушения не выявила.
Корреспондент:
- Аян Сабитович, честно говоря, о вас много говорят в СМИ. О якобы Вашем увольнении с должности весть разлетелась по всей стране. Даже до президента дошло. Как Вы прокомментируете эту ситуацию?
Ответ:
- Мне также известно, что в социальной сети возникает много вопросов, много лет я сохранял молчание. Но сейчас, думаю, надо рассказать, как всё было на самом деле. Я родился в Кызылкогинском районе Атырауской области, в котором также родились знаменитые академики, такие как Салык Зиманов, Зейнолла Кабдолов. Ранее, когда я работая в Министерстве внутренних дел, встречался со старейшинами своего аула, все они в один голос говорили, что из нашего аула вышло немало сильных людей, однако нет ещё ни одного генерала. 6 мая 2019 года мне было присвоено звание генерала. Если мне не изменяет память, 11 мая 2019 года я держал пост, отпросившись у министра, я посетил свой аул, где провёл обряд «ауызашар» в мечети. Находясь в ауле, я встретился со своими односельчанами. Во время встречи ко мне подошли аксакалы и надели на меня шапан, подведя ко мне коня, попросили оседлать его, чтобы их внуки тоже стали генералами и были похожи на меня. После указанной просьбы мне пришлось оседлать коня. К сожалению, указанные события начали широко распространятся в социальных сетях и обратили внимание президента страны, который поручил провести проверку. Проведённая проверка МВД никаких нарушений в моём поступке не нашла. Однако, я посчитал, что от одного лишь замечания Верховного главнокомандующего любой генерал должен освобождать своё место, и я лично подал рапорт о своём освобождении. После освобождения своей занимаемой должности начальника полиции на протяжение семи месяцев я был без работы и находился в распоряженим МВД, и в декабре 2019 года в соответствии с частью 5 статьи 80 Закона РК «О правоохранительной службе» я написал заявление на увольнение из органов внутренних дел по собственному желанию. В начале декабря я написал письмо акимам Атырауской и Мангистауской областей. После чего мне аким Мангистауской области Серикбай Трумов предложил должность своего советника.
Видеоинтервью с субтитрами
Полная версия интервью
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.