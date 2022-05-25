Женщину с тромбозом глубоких вен прооперировали врачи в Актау

- Если бы пациентка промедлила с обращением к врачам, могли быть серьезные последствия вплоть до наступления тромбоэмболии. Врачи вовремя предотвратили заболевание, установив кава-фильтр в нижнюю полую вену. Операция прошла успешно, - констатировал врач-кардиохирург Ернур Ордабаев.

- Тромб, образовавшийся в глубоких венах голени, может с током крови переместиться в легочную артерию, вызвав частичное или полное нарушение кровотока в ней. В такой ситуации человек умирает. Поэтому мы установили кава-фильтр и снизили уровень угрозы заболевания тромбоэмболией, - пояснил врач.

По данным пресс-службы Мангистауской областной больницы, у недавно родившей женщины диагностировали острый глубокий сосудистый тромбоз левой голени с признаками флотации.По мнению специалиста, тромбоз глубоких вен весьма опасен для жизни.Операция длилась порядка 15 минут. Вместе с врачом-кардиохирургом Ернуром Ордабаевым ее проводил интервенционный кардиолог, аритмолог Курбанали Сабдинов.Пациентку перевели из реанимационного отделения в общую палату.Стоит отметить, что такие операции в стенах областной больницы какое-то то время проводились с вызовом врачей из Нур-Султана. Но сейчас с подобной задачей успешно справляются местные специалисты.