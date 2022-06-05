Проголосовал почётный гражданин Жанаозена

- Сегодня по предложению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проводится референдум о принятии или непринятии всенародным голосованием изменений в закон страны. Избирателям гарантировано право высказывать своё мнение. Я проголосовал на референдуме, чтобы будущее нашей страны было светлым, будущее нашего поколения ясным, - сказал Жангирхан Смагулов.

Жангирхан Смагулов является ветераном, учителем, тружеником тыла и почётным гражданином Жанаозена. Он отдал свой голос на участке референдума №85.