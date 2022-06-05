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Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:31

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Мангистаусцы приняли участие в онлайн марафоне «Референдум»

Представители Общественного штаба поддержки референдума Мангистауской области приняли участие в проекте «Референдум. Online марафон», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
В онлайн марафоне приняли участие девять регионов Казахстана. Мангистауская область в прямом эфире выступила после Актюбинской области и рассказала о ситуации в регионе по референдуму. На марафоне от Мангистауской области выступили руководитель Мангистауского областного филиала РОО «Центр беспартийного контроля» Баглан Кенбеилов и руководитель Общественного штаба поддержки референдума Бекмурат Жусупов.

- По итогам референдума будут внесены изменения в более чем 30 статьях действующей Конституции. Это будет включать меры по перестройке политической системы, обновлению формата взаимодействия общества с государством и основанию конституционной реформы на инициативах общественных сил, экспертов и гражданских активистов. Каждый гражданин имеет право высказать своё мнение об актуальности внесения изменений в Конституцию, - сказал Бекмурат Жусупов.


Руководитель Мангистауского областного филиала РОО «Центр беспартийного контроля» Баглан Кенбеилов доложил о состоянии избирательных участков в регионе.

- Сегодня представители общественности есть на всех участках области. В настоящее время фактов нарушения процедур на избирательных участках не выявлено. Со стороны организации беспартийных наблюдателей Мангистауского областного Гражданского альянса, областного профсоюзного центра на 217 открытых участков, расположенных в области, по наблюдению за соблюдением прозрачности и порядка голосования направлен 651 представитель. С самого утра жители региона активно участвовали в выборах и пользовались своими конституционными правами, - отметил Баглан Кенбеилов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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