В Форт-Шевченко наблюдается дефицит воды: в городе планируют построить водопроводную очистную станцию

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Присутствовавший на совещании аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров отметил, что население города Форт-Шевченко и села Баутино обеспечиваются питьевой водой из скважин и опреснительных установок. Для них в сутки подаётся 1200 м3 воды.



Этот показатель, по словам акима, необходимо довести до 4500-5000 м3 воды в сутки, чтобы решить проблему нехватки воды, особенно в летний период, в городе, где проживает более восьми тысяч человек.



Рахат Елтизаров поднял вопрос о необходимости срочного получения положительного заключения государственной экспертизы проекта по строительству водопроводной очистной станции производительностью 5000 м3 /сутки с опреснением морской воды в городе Форт-Шевченко.



Социально-значимый проект обсудили со всех сторон, его реализация сомнений ни у кого не вызвала. Отмечено, что уже на предстоящей неделе будет проведена работа по получению положительного заключения госэкспертизы.



Ранее отмечалось, что проектно-сметная документация по указанному проекту направлена на государственную экспертизу.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.