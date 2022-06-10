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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 567

В Форт-Шевченко наблюдается дефицит воды: в городе планируют построить водопроводную очистную станцию

Проект обеспечения питьевой водой население города Форт-Шевченко обсудили на совещании в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК под председательством вице-министра Еркебулана Дауылбаева, сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Присутствовавший на совещании аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров отметил, что население города Форт-Шевченко и села Баутино обеспечиваются питьевой водой из скважин и опреснительных установок. Для них в сутки подаётся 1200 м3 воды.

Этот показатель, по словам акима, необходимо довести до 4500-5000 м3 воды в сутки, чтобы решить проблему нехватки воды, особенно в летний период, в городе, где проживает более восьми тысяч человек.

Рахат Елтизаров поднял вопрос о необходимости срочного получения положительного заключения государственной экспертизы проекта по строительству водопроводной очистной станции производительностью 5000 м3 /сутки с опреснением морской воды в городе Форт-Шевченко.

Социально-значимый проект обсудили со всех сторон, его реализация сомнений ни у кого не вызвала. Отмечено, что уже на предстоящей неделе будет проведена работа по получению положительного заключения госэкспертизы.

Ранее отмечалось, что проектно-сметная документация по указанному проекту направлена на государственную экспертизу.



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Комментарии ( 2 )

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  • Daulet201999
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:33
Почему-то подобные планы появляются после того как "петух клюнет в одно место".
Воды требуется в четыре раза больше, чем есть, и только сейчас прозрели.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:33
Наверное скоро люди на Марс полетят-а у нас так и будут планировать и мечтать,вбухивать бабло куда попало-только не на улучшение условий жизни людей и полив растений.
 
 

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