В Актау строят спортплощадку для людей с ограниченными возможностями

В настоящее время ведутся работы по заливке бетона под футбольное поле во дворе домов №№ 27, 28, 29. Месторасположение объекта жители данных домов выбрали сами.Площадка для воркаута, предназначенная для людей с ограниченными возможностями, будет находиться рядом. Ее площадь составит 182 квадратных метра. Общая площадь участка - 450 квадратных метров.В городском отделе ЖКХ отметили, что площадка строится за счет программы «Бюджет с участием населения». Согласно заявке, воркаут-площадка будет оснащена девятью различными снарядами.