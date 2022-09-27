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Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 144

В Актау обсудили меры по снижению количества бытового насилия

В Актау состоялось заседание комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме города, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Фото ЦОК Мангистауской области
Председатель комиссии, заместитель акима Актау Абилкайыр Байпаков, отметил, что основная цель заседания - семейные, бытовые вопросы.

- Основной вопрос в работе комиссии - права детей и женщин, профилактика бытового насилия, оказание своевременной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактические меры, связанные с бытовыми проблемами. В своем Послании Президент дал поручение по принятию системных мер в целях снижения количества случаев бытового насилия. В связи с этим хочу отметить, что профилактические меры по предупреждению бытового насилия играют очень важную роль, - сказал Абилкаир Байпаков.

В работе заседания приняли участие члены комиссии, и. о. старшего инспектора группы по защите женщин от насилия отдела местной полицейской службы управления полиции Актау, майор полиции Жантуар Роза, заместитель директора по делам матери и ребенка Актауской городской поликлиники №1 Гульдана Бекназарова.



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