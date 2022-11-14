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Опубликовано: Сегодня, 17:24

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Продолжаются встречи акима Мунайлинского района с населением

Продолжаются плановые отчетные встречи акима Мунайлинского района Ержана Кумискалиева с населением. На встрече в средней школе №3 глава района и аким села Баянды Дастан Мураталиев встретились с жителями и ответили на вопросы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы ведомства
Аким района Ержан Кумискалиев проинформировал сельчан о социальном развитии района и рассказал о некоторых предстоящих делах.

Продолжаются встречи акима Мунайлинского района с населением


На встрече жителями сел Баянды-1, Баянды-3 были затронуты вопросы вывоза мусора, безнадзорного скота. Были жители, которые высказывали свои предложения по стабилизации цен на социально значимые товары в магазинах и аптеках.

Продолжаются встречи акима Мунайлинского района с населением


Продолжаются встречи акима Мунайлинского района с населением


Недавно начавшая бизнес Айнур поинтересовалась, какая помощь предоставляется молодым специалистам. Рассказав о программах поддержки бизнеса, Ержан Копжасарович поручил акиму села усилить вопросы чистоты в селе, провести разъяснительную работу среди населения.



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