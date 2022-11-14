Продолжаются встречи акима Мунайлинского района с населением

Аким района Ержан Кумискалиев проинформировал сельчан о социальном развитии района и рассказал о некоторых предстоящих делах.На встрече жителями сел Баянды-1, Баянды-3 были затронуты вопросы вывоза мусора, безнадзорного скота. Были жители, которые высказывали свои предложения по стабилизации цен на социально значимые товары в магазинах и аптеках.Недавно начавшая бизнес Айнур поинтересовалась, какая помощь предоставляется молодым специалистам. Рассказав о программах поддержки бизнеса, Ержан Копжасарович поручил акиму села усилить вопросы чистоты в селе, провести разъяснительную работу среди населения.