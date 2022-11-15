В Каракиянском районе награждены финансисты

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

- Финансовое дело требует особой квалификации, высокой подготовки, серьезного опыта, исключительной искренности. В результате вашего кропотливого труда вырос экономический потенциал нашего региона. В целях улучшения финансового состояния экономики района желаю вам новых инициатив. В нелегкой и ответственной деятельности финансовой сферы пусть ваши усилия будут оцениваться по достоинству, - сказал Кыдырберды Беков.



Так, 22 финансистам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.