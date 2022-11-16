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Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

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В колледжах прошло мероприятие «День работодателя»

В колледжах Мангистауской области 15 ноября было организовано мероприятие «День работодателя», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото ЦОК региона
Мероприятие проводилось одновременно в 25 колледжах с целью развития сотрудничества с работодателями в дальнейшем эффективном сотрудничестве по повышению качества подготовки образованных кадров.

В том числе на базе Мангистауского энергетического колледжа имени Нурлыхана Бекбосынова были проведены деловые площадки «Направление в будущее: диалог партнеров».

В мероприятии приняли участие представители Палаты предпринимателей Мангистауской области, управления занятости и социальных программ, управления образования, руководитель ТОО «Aktau Tourism City Ltd», многофункциональных отелей и туристических комплексов «Renaissance Aktau Hotel», «Holiday Inn Aktau», «Caspian Rivera Grand Palace», «Grand Hotel Victory», сотрудники ТОО «Актауский тренинговый центр», ТОО «Актауэлектросервис» и другие предприятия-партнеры, сотрудники колледжей и студенты, представители СМИ.

На деловой площадке были созданы диалоговая площадка и бизнес-тренинги для работодателей и студентов колледжей, проведены выставки кулинарной и кондитерской продукции колледжа, экскурсии по тренировочным площадкам «ресторанное дело», «гостиничная администрация», «кондитерское дело», «пекарня».

Мангистауский энергетический колледж имени Нурлыхана Бекбосынова подписал меморандумы о взаимном сотрудничестве с ТОО «Актауский тренинговый центр», ТОО «Актауэлектросервис», Мангистауским колледжем туризма, гостиницами «Holiday Inn», «Grand Hotel Victory».

В завершение мероприятия представители социально-партнерских учреждений были награждены благодарностями от имени министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова и руководителя Управления образования Мангистауской области Динары Жумашевой.




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