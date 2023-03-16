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Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 708

Новое общежитие для студентов строят в Актау

В Актау планируется сдать в эксплуатацию к началу учебного года новое общежитие для студентов. Об этом стало известно в ходе отчетной встречи с населением, передает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Новое пятиэтажное здание на 500 мест находится в 17 микрорайоне. Общая площадь новостройки - 10 732 м2. Жильцов здание примет в начале учебного года.

- В целях решения жилищных вопросов студентов готовится к вводу в эксплуатацию общежитие в 17 микрорайоне. Здание оснащено необходимой для комфортного проживания мебелью, уютными комнатами. Молодежь - это будущее страны, поэтому в центре внимания создание условий для их комфортного образования, - рассказал аким города.

Согласно проекту, предусмотрены двух/трехместные комнаты, медицинский пункт, буфет, учебная комната, конференц-зал, прачечная. На объекте проведены внутренние отделочные работы, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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