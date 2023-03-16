Новое общежитие для студентов строят в Актау

Новое пятиэтажное здание на 500 мест находится в 17 микрорайоне. Общая площадь новостройки - 10 732 м2. Жильцов здание примет в начале учебного года.



- В целях решения жилищных вопросов студентов готовится к вводу в эксплуатацию общежитие в 17 микрорайоне. Здание оснащено необходимой для комфортного проживания мебелью, уютными комнатами. Молодежь - это будущее страны, поэтому в центре внимания создание условий для их комфортного образования, - рассказал аким города.



Согласно проекту, предусмотрены двух/трехместные комнаты, медицинский пункт, буфет, учебная комната, конференц-зал, прачечная. На объекте проведены внутренние отделочные работы, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории.