Как программа «Жұмыс жасаймын» помогла жанаозенцам устроиться на мясокомбинат

- Наша главная цель - формирование отечественного мясного бренда с четкой стратегией, целью, миссией, дающей большой импульс развитию сельского хозяйства в регионе. Выпуск на рынок продукции высшего сорта, премиум класса, обеспечение населения города, территории региона качественным, питательным, чистым мясом и мясопродуктами - вот на это мы делаем ставку, - отметил директор компании Нурбек Буркитбаев.



-В настоящее время наш комбинат работает с нагрузкой 21%. В прошлом году на убой отправлено около полутора голов крупного рогатого скота и более тысячи голов мелкого рогатого скота. И мы расширяемся. Так, планируется открыть 5 магазинов в городе Актау, два из них заработают там уже в следующем полугодии. Определены места, проведены переговоры с акиматом области, - добавил Нурбек Буркитбаев.

- Я жительница города Жанаозена. До этого момента занималась воспитанием детей, иногда пекла турецкие сладости. И вот решила устроиться на постоянную работу. Сейчас мы готовим домашние пельмени, полуфабрикаты и другие продукты. Я думаю, что людям они нравятся. Как нравится работа мне и моему коллективу - он у нас очень дружный. Так что смело могу сказать, что эта среда, эта атмосфера сделали мою работу любимой. Молодежь других регионов считает, что в Мангистау нет работы, кроме нефтяной отрасли. Однако создаются новые рабочие места, и наш город из года в год растет, цветет и богатеет, - высказалась Даметкен Турсынбаева.

- Я пришла в компанию в октябре 2023 года. Сейчас мы пытаемся развивать предприятие в новом направлении. Обновили 5 наших продуктов. На прилавках магазинов представлено более 30 видов свежего мяса и полуфабрикатов. Особенно востребованы наши национальные блюда. Очень нравятся людям и готовые продукты, такие как самса, пельмени, котлеты, тефтели. Также в продаже имеются наборы "Бір асым ет", - рассказала главный технолог компании Гульмира Сарсебаева.

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С его слов, мясокомбинат способен производить 360 тонн мяса и 100 тонн мясной продукции в месяц.По словам Нурбека Буркитбаева, в общей сложности магазинов будет 11, и благодаря этому планируется полная занятость более 200 человек. Все они, как и Даметкен Турсынбаева, работают по указанной программе "Жұмыс жасаймын".Но в компании работают не только местные жители. Предприятие пригласило на работу специалиста-биотехнолога из Алматы Гульмиру Сарсебаеву. Сегодня она обучает начинающих работников азам профессии, передает им свои навыки.