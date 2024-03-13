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Опубликовано: Сегодня, 15:16

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Аксакалы Мангистау обратились к народу Казахстана

От имени старейшин председатель Совета аксакалов Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Онайбек Абдилов обратился к казахстанцам. Свое послание аксакалы озвучили 13 марта, когда в Мангистау съехались председатели региональных советов аксакалов из Астаны, Алматы, Шымкента и других областей, собравшись как для участия в праздновании Амал, так и для принятия участия в республиканской конференции, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото центра общественных коммуникаций
Аксакалы обратились с призывом о необходимости сохранения семейных ценностей и единства.

«Цель нашей встречи сегодня ясна: мы призываем к единству нашей страны, к уважению традиций и передаче опыта между поколениями. Молодежь - это будущее нации, которое требует направления и мудрого воспитания. Мы должны сохранить все, что ценно для нас, и стремиться к конкурентоспособности, к развитию и росту, поддерживая друг друга на этом пути», - говорится в обращении аксакалов.


В ноябре 2022 года Глава государства Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить деятельность и систематизировать работу Совета аксакалов при Ассамблее народа Казахстана, а также предпринять меры по повышению их статуса и влияния. В рамках исполнения данного поручения была организована республиканская конференция Совета аксакалов под названием «Ақсақалдардың аталы сөзі».

На мероприятии также присутствовали председатель комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК Галым Шойкин, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике Амин Туяков, а также поэтесса и писательница Камал Альпеисова, и Мандоки Онайша, председатель культурного центра «Абай» в Венгрии, вдова известного венгерского ученого-тюрколога Иштвана Коныра Мандоки.

В своем выступлении глава региона Нурлан Ногаев подчеркнул ключевую роль аксакалов в формировании патриотических ценностей среди молодежи, выделив также важность совета аксакалов в обществе, и, выразив необходимость дальнейшего развития этого института.

«Аксакалы – неотъемлемая часть нашего общества, стоящие на страже нашей культуры и традиций. Их богатый жизненный опыт и мудрость являются источником вдохновения и руководства для нового поколения. Благодаря их уважению к нашему прошлому мы сегодня восхищаемся богатством нашей культурной наследственности и гордимся ею. Своим примером и наставлениями аксакалы помогают нам не только сохранять наши древние обычаи и традиции, но и преумножать их. Важно признать, что именно благодаря аксакалам мы сегодня продолжаем праздновать такие важные и сакральные события, как Амал, не утратив связи с нашими корнями и истоками. Сегодняшний день – это не только возможность выразить признательность нашим уважаемым аксакалам, но и важный момент объединения, когда мы собрались вместе, чтобы отметить праздник Амал и принять активное участие в событиях, напоминающих нам о нашей общей истории и величии единства нашего народа», - отметил Нурлан Ногаев.





Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Аксакалы Мангистау обратились к народу Казахстана


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