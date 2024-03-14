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Опубликовано: Сегодня, 18:46

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Декада Наурызнама в Казахстане

Наурыз отмечают по-новому в Казахстане: 10-дневное расписание представили в Министерстве культуры и информации.

Иллюстративное фото
Теперь ежегодно с 14 по 23 марта будет проводиться декада Наурызнама. Был утвержден и направлен во все регионы страны единый логотип праздника.

- Исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось Наурызнама. Упоминания об этом имеются в трудах великих философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусупа Копейулы, Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова", - сообщили в Министерстве культуры и информации.


Декада Наурызнама в Казахстане


14 марта - «Көрісу күні». Эта традиция сохранилась в западных регионах страны. Предложено отмечать праздник во всех регионах.

15 марта - День милосердия. Этот день посвящается благотворительности, милосердию и добрососедству по всей стране. Проведение подобных акций и мероприятий, как ожидают в министерстве, позволит привить обществу культуру благотворительности, сформировать ценности сострадания и взаимовыручки.

16 марта - День культуры и национальных традиций. Этот день посвящен пропаганде культуры, искусства и национальных ценностей, планируется проведение различных мероприятий по всей республике.

17 марта - День Шанырака. Планируется, что в этот день пройдут культурные мероприятия, направленные на популяризацию наших семейных ценностей, посвященные образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.

18 марта - День национальной одежды. В декаде Наурызнама пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды во всех регионах страны.

19 марта - День обновления. В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.

20 марта - День национальных видов спорта. В этот день во всех регионах будут проведены различные соревнования и турниры по национальным видам спорта.

21 марта - День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство.

22 марта - Новый год. В этот день во всех регионах страны устанавливаются стилизованные этноаулы, проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.

23 марта - День очищения. Заключительный день Наурызнама, как символ встречи нового года с новой целью и новой надеждой, станет Днем очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.

Кроме того, с 14-го по 23 марта будет объявлен сезон «Наурыз-базарлық». В эти дни планируется проведение массовых распродаж в торговых точках.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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