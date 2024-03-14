Декада Наурызнама в Казахстане

- Исторически празднование Нового года продолжалось 8-9 дней и называлось Наурызнама. Упоминания об этом имеются в трудах великих философов Махмуда Кашгари, Машхур Жусупа Копейулы, Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова", - сообщили в Министерстве культуры и информации.

Теперь ежегодно с 14 по 23 марта будет проводиться декада Наурызнама. Был утвержден и направлен во все регионы страны единый логотип праздника.Эта традиция сохранилась в западных регионах страны. Предложено отмечать праздник во всех регионах.Этот день посвящается благотворительности, милосердию и добрососедству по всей стране. Проведение подобных акций и мероприятий, как ожидают в министерстве, позволит привить обществу культуру благотворительности, сформировать ценности сострадания и взаимовыручки.Этот день посвящен пропаганде культуры, искусства и национальных ценностей, планируется проведение различных мероприятий по всей республике.Планируется, что в этот день пройдут культурные мероприятия, направленные на популяризацию наших семейных ценностей, посвященные образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.В декаде Наурызнама пройдут различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды во всех регионах страны.В этот день было предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.В этот день во всех регионах будут проведены различные соревнования и турниры по национальным видам спорта.Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу и пропагандировали мир и единство.В этот день во всех регионах страны устанавливаются стилизованные этноаулы, проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, различные ярмарки.Заключительный день Наурызнама, как символ встречи нового года с новой целью и новой надеждой, станет Днем очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.Кроме того, с 14-го по 23 марта будет объявлен сезон «Наурыз-базарлық». В эти дни планируется проведение массовых распродаж в торговых точках.