Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на третьем заседании Национального курултая

«В первую очередь хочу поздравить всех с праздником Көрісу күні. В этот день после долгой зимы, благополучно пережившие зиму родные и близкие люди встречаются и собираются вместе. У нас бытует мнение, что празднование Көрісу күні свойственно западным регионам страны. Однако не следует забывать, что это давняя традиция нашего народа, которая идет из глубины веков. Поэтому будет правильным, если мы всей страной начнем отмечать Наурыз с Көрісу күні. В этом году праздник Наурыз совпадает с первыми днями священного месяца Рамазан. Заседание Национального курултая тоже проходит в преддверии Наурыза. Праздник Наурыз олицетворяет пробуждение природы и жизни. А заседания курултая содействуют развитию и укреплению прогрессивных общественных ценностей, потому что обновление и модернизация всегда открывают путь к лучшему», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

«Если первое заседание мы провели в колыбели нашей нации – Улытау, то в прошлом году собрались в священном Туркестане. А сегодня мы прибыли в еще один исторически значимый регион – Атыраускую область. Проведение третьего заседания Национального курултая на берегах Жайыка неслучайно. Неподалеку отсюда находится место, где был расположен некогда знаменитый город Сарайшык. Из истории известно, что он был важнейшим административным и торговым центром Улуса Джучи и Казахского ханства», - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом, а также напомнил о традициях праздника.Также Президент отметил, что ежегодные встречи членов Национального курултая уже превратились в добрую традицию.