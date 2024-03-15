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Опубликовано: Сегодня, 18:54

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Токаев: Примером должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на третьем заседании Национального курултая в Атырау и затронул тему важности личных человеческих качеств.

фото Акорды
Президент привел в пример для подражания известного мангистауского писателя Абиша Кекилбаева.

«Примером для нас и наших потомков должны быть люди, которые ставят общенациональные интересы выше личных. Это особенно актуально в условиях современной геополитической ситуации. В этой связи хочу особо отметить нашего знаменитого писателя, видного государственного деятеля Абиша Кекилбаева. Он - уникальная личность и писатель-классик, оставивший неповторимый след в укреплении духовности нашего народа, внесший огромный вклад в развитие нашего государства. Я работал с Абишем Кекилбайулы и близко знал его. Он был по-настоящему крупной фигурой, человеком высокой внутренней культуры. Абиш Кекилбаев никогда ни о ком не говорил плохо, не противопоставлял людей друг другу, относясь ко всем с уважением и любовью. Многие приезжали к нему из других регионов нашей страны, чтобы выразить ему почтение и просто поговорить с ним. Двери его дома всегда были открыты для всех. После встреч с ним люди воодушевлялись и окрылялись. Он был далек от мелких праздных разговоров, много думая и рассуждая на темы, касающиеся прошлого, настоящего и будущего всего человечества. Одним словом, Абиш Кекилбаев был большим интеллектуалом и мудрым человеком, - сказал Глава государства.

Также Президент привел в пример еще одного казахстанца, которым страна может гордиться.

«Сегодня в этом зале присутствует Қазақстанның Еңбек Ері, видный деятель культуры, член Национального курултая Илья Жаканов. Илья Жаканович – настоящий государственник, яркий представитель нашей интеллигенции, снискавший большое уважение в обществе своими глубокими идеями и взвешенными мнениями. Нам нужно должным образом чтить таких сынов и дочерей нашего народа, рассказывая об их жизненном пути, всесторонне продвигая их принципы и идеалы», - сказал Глава государства.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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